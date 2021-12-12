نفدم لكم انواع سيارات سوزوكي واسعارها أهم مواصفات كل فئة والأسعار المتاحة بالتقسيط والكاش، تنتمي سيارة سوزوكى إلى فئة السيارات الرياضية اسبريسو، فهي حقا سيارة رائعة حيث توفر الشركة المنتجة سيارات سوزوكى للبيع والتقسيط بمختلف المواصفات والاسعار، وتتميز السيارة بمحرك قوي، حيث يتيح ذلك للسائق القيادة بسرعة تصل الى 100 كم \ساعة فهي حقا سيارة مميزة للغاية، تأتي بمواصفات رائعة للغاية، سيتم شرحها بالتفصيل في المقال.

انواع سيارات سوزوكي واسعارها

تعد سيارة سوزوكي من السيارات الرائعة فى الاستخدام، حيث قامت الشركة المنتجة مودرن موتورز، انتاجها وعرضها في الأسواق بسعر 147.900 ألف جنيه، حيث تعد السيارة اقتصادية للغاية وتناسب كافة الفئات، حيث وفرت الشركة المنتجة سيارات سوزوكى للبيع والتقسيط بمواصفات رائعة.

محرك ثلاثى اسطواني.

سعة المحرك تصل الي 1000 سي سي.

كما أن قوة المحرك تصل الى 67 حصان.

اقصى عزم دوران يصل الى 90 نيوتن\متر.

سرعة السيارة تصل الى 100 كم\ساعة.

كما أن استهلاك الوقود 5.4 لتر \100 كم فى الساعة.

مواصفات سيارات سوزوكيمواصفات سيارات سوزوكي موديل 2022

تاتى سيارات سوزوكى بالعديد من المواصفات الرائعة نذكر منها الاتى :

توفر وسائل الأمن والسلامة مثل ABS (ونظام الوسائد الهوائية ).

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام مانع لادارة المحرك.

جنوط 14 بوصة.

كما يوجد بها حساسات خلفية للركن.

مكيف هوائى ضبط يدوى.

زجاج كهربائى.

كما أن بها مصابيح هوائية تعمل بإضاءة الهالوجين.

قفل امان للابواب الخلفية.

كما يوجد مرايات جانبية.

امكانية طى المقاعد الخلفية.

اسعار وانواع سيارات سوزوكي

سيارة سوزوكي ألتو

بلغ سعر سيارة سوزوكى التو نحو 124.900جنيه بقسط شهرى يصل الى 1000 جنية.

سيارة سوزوكي سياز

حيث يبلغ سعر السيارة سوزوكى سياز نحو 264.900جنيه بقسط شهرى يصل الى 1000 جنية.

سيارة سوزوكي ديزاير

كما يبلغ سعر السيارة سوزوكى ديزاير 178.900 ألف جنيه وقسط شهرى 3 الاف جنيه.

سيارة سوزوكي اسبريسو

كما يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو نحو 148.900 ألف جنيه وقسط شهرى ألف جنيه.

سيارة سوزوكى بالينو

يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو نحو 283 الف جنيه بقسط شهري 5 الف جنية.

سيارة سوزوكي فيتارا

يبلغ سعر السيارة سوزوكى فيتارا نحو 360 ألف جنية بقسط يصل الى 5 الف جنية شهريا.

كما أن سيارات سوزوكي للبيع والتقسيط من السيارات الاقتصادية للغاية، فهى سيارات تتمتع بمواصفات عديدة رائعة، ننصحك باقتناء نظرا لمميزاتها المتعددة.