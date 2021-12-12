أسطورة السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

سيارة كيا سبورتاج هي أحد أنواع السيارات الرياضية الكروس اوفر المشهورة والمعروفة بمميزاتها وتصميمها الجذاب والامكانيات الحديثة المتوفرة بها، وبعد ان تم الإعلان من الجهة الرسمية EIT ان الإصدار الحديث من السيارة متوفر لدي جميع الوكلاء بدأت عمليات البحث تزداد حول الأسعار الخاصة بفئات التصميم الحديث من السيارة والمميزات المتوفرة بها في التصميم الجديد، وخلال السطور القادمة سنوضح سعر سيارة كيا سبورتاج والامكانيات المتطورة التي تميزها.

ما هي مواصفات الإصدار الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج واحدة من أفضل السيارات التي تم إصدارها حديثة، تحرص الشركة الخاصة بهذا الاسم من السيارات على تحديث السيارة كل عام وتزويدها بأفضل الإمكانيات الحديثة الخاصة في عالم السيارات، ومن اهم المواصفات الموجودة في اصدار سيارة كيا سبورتاج الجديدة الاتي: –

السيارة مصممة بشكل احترافي حيث ان تصميمها مميز من الخارج كما انها مطلية من الخارج بطبقة من معدن الكروم المميز ببريق وشكل جذاب.

الكماليات الموجودة في السيارة حديثة ومعظمها يمكن التحكم بها عن بعد مثل المرايات الكهربائية والابواب التي تحتوي على مسند لليد من الامام والخلف، ويمكن التحكم في ارتفاع المقاعد بسهولة.

السيارة مناسبة للاستخدام العائلي والمقاعد بها واسعة كما ان المقاعد مغطاة بنوع فاخر من الاقمشة.

تحتوي السيارة على بعض الأجهزة الترفيهية الحديثة مثل شاشة الوسائط والتي يمكن توصيلها على الأجهزة المختلفة، وعدد من السماعات المكبرة للصوت والتي تنقل الصوت بشكل أكثر وضوح، كما انه يمكن التحكم في الصوت عن طريق عجلة القيادة.

السيارة مزودة بأنظمة امان حديثة مثل الوسادات الهوائية وغيرها من وسائل الأمان.

أسعار فئات الإصدار الحديث لسيارة كيا اسبورتاج 2022

الإصدار الحديث لسيارة اسبورتاج به زيادة في الأسعار عند مقارنته مع الإصدار القديم وهناك خمس فئات من سيارة كيا سبورتاج ويبلغ سعر الفئة الاولي في المملكة العربية حوالي 649 ألف ريال سعودي بينما الفئة الخامسة منها 930 ألف ريال سعودي، وفي وصل سعر الفئة الاولي من هذا الإصدار الحديث 250 ألف جنية ومتوفره في العديد من الأسواق بالسعودية والأسواق المصرية.