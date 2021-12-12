الوحش الياباني يخترق الطبيعة.. أسعار سيارة نيسان آريا 2022 وإزاحة الستار عن مواصفاتها الخرافية

سيارة نيسان آريا 2022، كشفت نيسان موتورز عن مواصفات طراز آريا 2022 الكهربائية الجديدة، والتي صرح موقع أوتو كار المخصص في السيارات أن السيارة تأتي متعددة الأغراض بتصميم هجومي وعدة خيارات في المدى التشغيلي من 310 ميل حتى 389 ميل في الشحنة الواحدة، كما أعلنت نيسان أن سيارتها ستمثل حقبة زمنية جديدة في السيارات المكهربة، من خلال الدمج بين القيادة المثيرة والسهلة وعوامل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تقدمها لأول مرة.

سيارة نيسان آريا 2022

تحقق السيارات الكهربائية انتشار واسع حول العالم وذلك لأنها أقل ضرر للبيئة وتتميز بكفاءتها الكبيرة، وتم الإعلان عن نيسان آريا 2022 الذي لفت انتباه الكثير بسبب المواصفات الرائعة، والمميزات التي جعلتها في مقدمة السيارات الذي يتم البحث عن شرائها ضمن السيارات الكهربائية الجديدة.

تأتي سيارة نيسان آريا 2022 بمحركين المحرك الأول سيكون بقوة 215 حصان وعزم دوران 299 نيوتن / متر مع الدفع الأمامي. أما المحرك الثاني يأتي بقوة 389 حصان وعزم دوران 600 نيوتن / متر مع نظام الدفع الرباعي من نيسان. كما تأتي ببطاريتين الأولى قدرتها 63 كيلو واط في الساعة، والثانية اختيارية تأتي قدرتها 87 كيلو واط في الساعة. بينما يعد مداها يصل إلى 480 كم وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصة، الأولى للترفيه والمعلومات والثانية شاشة عدادات رقمية. وكذلك بها نظامي Apple carplay و Android Auto، بالإضافة لنظام مساعدة السائق المتقدم وتقنية المساعدة في الركن. كما تحتوي على مميزات (e-pedal) بمساعدة 7 كاميرات و5 رادارات و 12 حساس ألتراسونيك ونظام نيسان للأمان. بينما بها نظام الفرامل الذكية للطوارئ وتحتوي على جنوط ألمونيوم 20 بوصة. وتتسارع السيارة من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 5.1 ثانية فقط، كما تبلغ سرعتها القصوى 124 ميل في الساعة.

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فتحت نيسان باب الحجز لطلب سيارة نيسان آريا 2022 مع بداية صيف 2022 لبدء التسليم للعملاء.

وذلك بسعر 41,845 جنيه أسترليني للفئة الأساسية التي تعمل بنظام الدفع الأمامي وبطارية تعمل بجهد 63 كيلو واط في الساعة.

كما جاءت الفئة الأعلى في التجهيز منها بسعر 51,090 جنيه أسترليني.

بينما جاءت الفئة التي تليها في التجهيز بسعر 53,790 جنيه أسترليني.

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