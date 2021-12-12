أرخص عروض تقسيط ... ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل 2022

ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، تعد سيارة تويوتا كورولا من أهم السيارات التي أطلقتها شركة تويوتا والتي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم وفي العالم العربي وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وتتميز السيارة بالعديد من التقنيات والإمكانيات الحديثة والتي جعلتها حلم للكثير للحصول عليها ولذلك قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عرض تقسيط السيارة بـ 600 ريال فقط إليكم التفاصيل. ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عروض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا لكي تناسب عدد كبير من الأشخاص وقد جاءت تلك العروض كالتالي: يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 79300 ألف ريال سعودي للفئة الأولى.

تمنح الشركة إمكانية تقسيط السيارة لمدة خمس سنوات.

تبلغ قيمة القسط الشهري 600 ريال سعودي فيما أكثر وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط.

يتم تقليل نسبة الفائدة طبقًا إلى نظام القسط.

يبلغ سعر الفئة الثانية للسيارة حوالي 65 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر الفئة الثالثة حوالي 68 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الرابعة 74 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي سيارة تويوتا كورولا على العديد من المواصفات القياسية وهي:

تحتوي السيارة على مصدات من الأمام.

زودت السيارة من الخلف بمصدات تعمل على حماية السائقين من أي اصطدام.

تحتوي سيارة كورولا على نظام التحكم السريع يتم تشغيله عند دواسة الوقود مما يجعل السائق يقوم بتجربة فريدة من نوعها كما تزيد من سرعة السيارة.

يعمل محرك السيارة بسعة 1.8 لتر وله قوة 128 حصان. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز السيارة باحتوائها على مشتت الهواء.

تحتوي السيارة من الخلف على جناح رياضي يتميز بشكله الرائع والذي يمنح السيارة من الخارج تصميم أنيق وقوي.

يمكن التحكم في محرك السيارة وتعديله بالطريقة التي يريدها السائق كما يمكن إضافة موتور هجين له قوة 121 حصان.

تتميز السيارة باحتوائها على مكيف يقوم بتوزيع الهواء داخل أنحاء السيارة.

تتميز السيارة باحتوائها على مصابيح ضبابية وتحتوي على جنوط رياضية من الجوانب.

للسيارة القدرة على السير في الطرق الوعرة والرملية. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 الوسوم

ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، تعد سيارة تويوتا كورولا من أهم السيارات التي أطلقتها شركة تويوتا والتي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم وفي العالم العربي وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وتتميز السيارة بالعديد من التقنيات والإمكانيات الحديثة والتي جعلتها حلم للكثير للحصول عليها ولذلك قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عرض تقسيط السيارة بـ 600 ريال فقط إليكم التفاصيل. ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عروض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا لكي تناسب عدد كبير من الأشخاص وقد جاءت تلك العروض كالتالي: يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 79300 ألف ريال سعودي للفئة الأولى.

تمنح الشركة إمكانية تقسيط السيارة لمدة خمس سنوات.

تبلغ قيمة القسط الشهري 600 ريال سعودي فيما أكثر وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط.

يتم تقليل نسبة الفائدة طبقًا إلى نظام القسط.

يبلغ سعر الفئة الثانية للسيارة حوالي 65 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر الفئة الثالثة حوالي 68 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الرابعة 74 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي سيارة تويوتا كورولا على العديد من المواصفات القياسية وهي:

تحتوي السيارة على مصدات من الأمام.

زودت السيارة من الخلف بمصدات تعمل على حماية السائقين من أي اصطدام.

تحتوي سيارة كورولا على نظام التحكم السريع يتم تشغيله عند دواسة الوقود مما يجعل السائق يقوم بتجربة فريدة من نوعها كما تزيد من سرعة السيارة.

يعمل محرك السيارة بسعة 1.8 لتر وله قوة 128 حصان. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز السيارة باحتوائها على مشتت الهواء.

تحتوي السيارة من الخلف على جناح رياضي يتميز بشكله الرائع والذي يمنح السيارة من الخارج تصميم أنيق وقوي.

يمكن التحكم في محرك السيارة وتعديله بالطريقة التي يريدها السائق كما يمكن إضافة موتور هجين له قوة 121 حصان.

تتميز السيارة باحتوائها على مكيف يقوم بتوزيع الهواء داخل أنحاء السيارة.

تتميز السيارة باحتوائها على مصابيح ضبابية وتحتوي على جنوط رياضية من الجوانب.

للسيارة القدرة على السير في الطرق الوعرة والرملية. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

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