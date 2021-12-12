فخامتها متتوصفش… سيارة تويوتا 4 رنر 2022 الاسطورة الجديدة سيارة الدفع الرباعي الجبارة

فخامتها متتوصفش… سيارة تويوتا 4 رنر 2022 الاسطورة الجديدة لكل من يتساءل بخصوص سيارة مواصفات الفئة الجديدة من سيارة تويوتا 4 رنر 2022 الجديدة في الأسواق وأسعارها نقدمها لكم بالتفصيل في السطور التالية من مقالنا اليوم وتعد السيارة من سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم ومناسبة أيضًا للرحلات العائلية حيث يمكنها حمل 7 أفراد وتتميز السيارة بشكلها وهيكلها الخارجي الجريء وألوانها الجذابة والتي تناسب جميع الأذواق سواء الشبابية أو الكبار وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة والنصائح التي يجب أن تكون على علم بها قبل شرائها.

المحرك من النوع v6 وسعته تبلغ 4000 سي سي (4.0 لتر) ويتمتع بقدرة حصانية قدرها 270 حصان.

يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات وعزم دوران المحرك يبلغ 376 نيوتن لكل متر.

التسارع يبدأ من نقطة السكون حتى 100 كيلو متر في غصون 7.3 ثانية.

أنظمة الهواتف الذكية Android auto , Apple CarPlay.

منافذ USB , AUX.

خاصية الاتصال اللاسلكي بالهواتف والواي فاي.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

النظام الصوتي من النوع JBL ويتكون من 15 مكبر صوتي.

تحتوي على راديو قمر صناعي وخاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي وتشغيل السيارة عن بعد.

الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على 5 مقاعد تكفي لجلوس أكثر من 7 أفراد.

المقاعد مصنوعة من القماش الفاخر المخملي وتتميز مقاعد الصف الأول والثاني بالاتساع.

تستطيع السيارة بقوة على الأراضي والطرق الوعرة.

مساحة شحنها مناسبة وكبيرة.

قدرتها على السحب كبيرة جدًا.

تتميز بالموثوقية حيث أنها سيارة يابانية الأصل.

عملية إعادة بيعها سهلة بالنسبة لكونها موديل جديد.

تتميز بالعديد من وسائل السلامة والأمان والترفيه.

سعر السيارة مرتفع قليلًا بالنسبة للمنافسين لها من نفس الجيل والفئة.

مرتفع قليلًا بالنسبة للمنافسين لها من نفس الجيل والفئة. استهلاكها من الوقود غير اقتصادي وهذه ليست عادة سيارة تويوتا.

المقاعد الموجودة في الصف الثالث ضيقة مما لا يسمح بجلوس غير الأطفال.

مقصورتها الداخلية غير مبهرة والتصميم تقليدي.

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تبدأ أسعار سيارة تويوتا الجديدة في سوق السيارات السعودية من سعر 170.430 ريال سعودي.