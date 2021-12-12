أعلى خصم على سعر تويوتا هايلاندر فل كامل 2021 ضمن عروض عبداللطيف جميل، أعلنت مؤخراً معارض عبد اللطيف جميل للسيارات وكيل تويوتا بالسعودية عن تخفيض سعر هايلاندر العائلية الجديدة، اقتصر العرض الجديد من قبل الوكيل على فئة الفل الكامل وذلك في جميع الفروع الموجودة بالمملكة. نتحدث اليوم عن مواصفات فئة الفل الكامل من تويوتا هايلاندر موديل 2021 التي طُرحت بمحرك هايبرد اقتصادي ممتاز، كما نكشف لكم عن السعر الجديد بعد الخصم المتوفر الآن لدى معارض عبداللطيف جميل في حالة التقسيط والكاش، وهو أقل سعر لتويوتا هايلاندر 2021 في السعودية.

تخفيض سعر تويوتا هايلاندر 2021 فل كامل

نقدم لكم اليوم عرض مذهل على الفئة الأعلى من السيارة الرياضية متعددة الإستخدام تويوتا هايلاندر هايبرد 2021، حيث تتميز فئة الفل كامل المُقدم عليها العرض من مؤسسة عبداللطيف جميل للسيارات بمحرك هجين 4 سلندر 2500 سي سي، يولد قوة 240 حصان ويعمل بنظام الدفع الكلي مع قير أوتوماتيك CVT. أصبح سعر تويوتا هايلاندر LTD 2021 فل كامل الآن 162 ألف و800 ريال بدلا من 196 ألف و650 ريال، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والخصم يتجاوز 17%، كما أن القسط الشهري متاح ويبدأ من 3031 ريال على 5 سنوات.

السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين.، وتتميز بإضاءات LED بالكامل مع أنوار LED نهارية وإضاءات ليد خلفية وكشافات ليد أمامية، كما تتميز بصندوق خلفي كهربائي وستائر جانبية ولوحة قيادة مضيئة. تويوتا هايلاندرLTD 2021 مزودة بفتحة سقف بانوراما وجنوط مقاس 20 إنش وحنايا عفش، كما أن بها حساسات خلفية وجناح خلفي، بالاضافة إلى نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات.

مزايا هايلاندر LTD 2021 هايبرد

تتميز فئة الفل كامل من هايلاندر الجديدة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي عن طريق فتح السيارة بالريموت وزر تشغيل المحرك، مقاعد مخمل مع تحكم كهربائي ونظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية أوتو لمسة واحدة للسيارة العائلية المميزة من تويوتا. تتميز فئة LTD أيضاً بتحكم كامل من خلال عجلة القيادة المكسوة بالجلد للتحكم في النظام الصوتي بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة ذكي، مكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق والراكب.

يتميز التصميم للسيارة الداخلي أيضاً بمرايا داخلية تعتيم وفرومايكا تخشيب وستاير جانبية، جلنط كهربائي بخاصية الهولد مع تقنية التحكم في الانزلاق ودعم المكابح. تتميز السيارة أيضاً بوجود منافذ يو اس بي في أماكن مختلفة وكذلك مداخل AUX، كما ان بها مشغل سي دي وتدعم الاتصال بالبلوتوث ومزودة بعداد الرحلات باللغه العربية، شاشة أندرويد أوتو و6 مكبرات الصوت إلى جانب شاشة ملاحة وكاميرا محيطة 360 درجة في تويوتا هايلاندر 2021 العائلية فئة الفل الكامل.