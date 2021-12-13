سيارات مستعملة لاندكروزر بـ سعر رخيص يقل عن 140 ألف ريال سعودي فقط على موقع ثقفني. معلوم أن هذه السيارة الرائعة ذات الشعبية الضخمة في السعودية. والتي تعتبر الاختيار الأنسب لأكثر السعوديين، والسبب وراء ذلك الهيكل القوي، والصالون المتسع، وكذلك نظام التعليق الممتاز والذي يجعلها السيارة المغامرة من الطراز الأول التي يجعلك أن تبحث عن اسعارها وهي مستعملة .في ظل موديلات عديدة. لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر

الفئة: GXR2

السنة: 2015

الوارد: سعودي

اللون: أبيض

المواصفات: فل

نوع الوقود: بنزين

نوع القير: اوتوماتيك

نوع الدفع: دبل (4×4)عدد السلندرات: 8

حجم المحرك: 4.6

الحالة: مستعملة

الممشى : 235435 كم لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية السعر المطلوب في تويوتا لاندكروزر GXR2موديل 2015 فل دبل هو 126500 ريال سعودي. مستعملة. مواصفات أخرى للسيارة: وسائد هوائية امامية

إنذار لمنع السرقة

نظام التحكم بالإنزلاق (TRC)

مراقبة ضغط الاطارات

المساعدة على صعود المرتفعات HAC

سنتر لوك

دفلوك

تنبيه النقاط العمياء

فرامل ABS

مساعد الفرامل BA

EBD توزيع قوة الفرامل الكترونيا

وسائد هوائية جانبية

أحزمة أمان

الثبات الإلكتروني ESP. سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2013 فل دبل السعر المطلوب فيها: 131 ألف ريال. الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر.

الفئة: GXR

السنة: 2013.

الوارد: خليجي.

اللون: أبيض.

المواصفات: فل.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اوتوماتيك.

نوع الدفع: دبل (4×4).

عدد السلندرات: 8.

حجم المحرك: 4.6.

الحالة: مستعملة.

الممشى: .199016 كم. سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2013 فل دبل السعر المطلوب فيها: 131 ألف ريال. تويوتا لاندكروزر GXR2 2015 فل دبل السعر المطلوب فيها: 133500 ريال سعودي وسننشر لكم صورها ومواصفاتها في السطور المقبلة.

الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر.

الفئة: GXR2.

السنة: 2015

الوارد: خليجي.

اللون: أسود.

المواصفات: فل.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اوتوماتيك.

نوع الدفع: دبل (4×4).

عدد السلندرات: 6.

حجم المحرك: 4.0.

الحالة: مستعملة.

الممشى: 193813 كم. تويوتا لاندكروزر GXR2 2015 فل دبل لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية تويوتا لاندكروزر 2013 GXR فل سعودي. مطلوب سعرها 107000 ريال سعودي. تفاصيل السيارة: الماركة: تويوتا. النوع: لاندكروزر. الفئة: GXR1. السنة: 2013. الوارد: سعودي. اللون: أبيض. المواصفات:.فل نوع الوقود: بنزين. نوع القير: اوتوماتيك. نوع الدفع: دبل (4×4). عدد السلندرات: 8. حجم المحرك: 4.6. الحالة: مستعملة. الممشى: 493000 كم. المنطقة: الرياض. لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية لاندكروزر 2021 عبد اللطيف جميل الوعرة الوحش الياباني عرض اسعار سيارة عروض اسعار تقسيط سيارات مستعملة عبداللطيف جميل الوسوم

سيارات مستعملة لاندكروزر بـ سعر رخيص يقل عن 140 ألف ريال سعودي فقط على موقع ثقفني. معلوم أن هذه السيارة الرائعة ذات الشعبية الضخمة في السعودية. والتي تعتبر الاختيار الأنسب لأكثر السعوديين، والسبب وراء ذلك الهيكل القوي، والصالون المتسع، وكذلك نظام التعليق الممتاز والذي يجعلها السيارة المغامرة من الطراز الأول التي يجعلك أن تبحث عن اسعارها وهي مستعملة .في ظل موديلات عديدة. لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر

الفئة: GXR2

السنة: 2015

الوارد: سعودي

اللون: أبيض

المواصفات: فل

نوع الوقود: بنزين

نوع القير: اوتوماتيك

نوع الدفع: دبل (4×4)عدد السلندرات: 8

حجم المحرك: 4.6

الحالة: مستعملة

الممشى : 235435 كم لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية السعر المطلوب في تويوتا لاندكروزر GXR2موديل 2015 فل دبل هو 126500 ريال سعودي. مستعملة. مواصفات أخرى للسيارة: وسائد هوائية امامية

إنذار لمنع السرقة

نظام التحكم بالإنزلاق (TRC)

مراقبة ضغط الاطارات

المساعدة على صعود المرتفعات HAC

سنتر لوك

دفلوك

تنبيه النقاط العمياء

فرامل ABS

مساعد الفرامل BA

EBD توزيع قوة الفرامل الكترونيا

وسائد هوائية جانبية

أحزمة أمان

الثبات الإلكتروني ESP. سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2013 فل دبل السعر المطلوب فيها: 131 ألف ريال. الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر.

الفئة: GXR

السنة: 2013.

الوارد: خليجي.

اللون: أبيض.

المواصفات: فل.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اوتوماتيك.

نوع الدفع: دبل (4×4).

عدد السلندرات: 8.

حجم المحرك: 4.6.

الحالة: مستعملة.

الممشى: .199016 كم. سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2013 فل دبل السعر المطلوب فيها: 131 ألف ريال. تويوتا لاندكروزر GXR2 2015 فل دبل السعر المطلوب فيها: 133500 ريال سعودي وسننشر لكم صورها ومواصفاتها في السطور المقبلة.

الماركة: تويوتا.

النوع: لاندكروزر.

الفئة: GXR2.

السنة: 2015

الوارد: خليجي.

اللون: أسود.

المواصفات: فل.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اوتوماتيك.

نوع الدفع: دبل (4×4).

عدد السلندرات: 6.

حجم المحرك: 4.0.

الحالة: مستعملة.

الممشى: 193813 كم. تويوتا لاندكروزر GXR2 2015 فل دبل لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية تويوتا لاندكروزر 2013 GXR فل سعودي. مطلوب سعرها 107000 ريال سعودي. تفاصيل السيارة: الماركة: تويوتا. النوع: لاندكروزر. الفئة: GXR1. السنة: 2013. الوارد: سعودي. اللون: أبيض. المواصفات:.فل نوع الوقود: بنزين. نوع القير: اوتوماتيك. نوع الدفع: دبل (4×4). عدد السلندرات: 8. حجم المحرك: 4.6. الحالة: مستعملة. الممشى: 493000 كم. المنطقة: الرياض. لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية لاندكروزر 2021 عبد اللطيف جميل الوعرة الوحش الياباني عرض اسعار سيارة عروض اسعار تقسيط سيارات مستعملة عبداللطيف جميل

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