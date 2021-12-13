المنافسة الجبارة.. ارخص واقوى سيارات دفع رباعي فخمة في السعودية 2022 بالاسعار والمواصفات خيالية

ارخص واقوى سيارات دفع رباعي فخمة في السعودية ، يبحث معظم الأشخاص الراغبين في شراء أحدث وأفخم السيارات عن أفضل سيارات دفع رباعي في السعودية، كما يعتقد البعض أن أحدثها وأفضلها التي قد تكون تحمل العلامات التجارية المشهورة فقط لا غير، ولكن أصبح سوق السيارات كبير جداً ويتواجد به سيارات بجميع الأشكال والأنواع ومن ماركات مختلفة تعتبر في الوقت الحالي أنها ماركات منافسة للعلامات التجارية الكبيرة والمشهورة ومعاً سوف نتعرف على أفضل سيارات دفع رباعي موجودة بالوقت الحالي في سوق السيارات العالمي والمحلي.

ارخص واقوى سيارات دفع رباعي فخمة في السعودية

يوجد العديد من أنواع وماركات السيارات المختلفة في سوق السيارات والتي يحتار بينها معظم العملاء ومن أهمها الآتي:

سيارة مازدا CX9 سجنتشر

تعتبر من أحدث أنواع السيارات البديلة لسيارة لكز أوفر ذات الحجم المتوسط وتكون سيارة دفع رباعي وتأتي بتصميم خارجي وداخلي أنيق ومميز، وخلال السنوات الماضية تميزت بجودة عالية ولا تكون مختلف كثيراً عن أي سيارة حديثة ورائعة وتمتلك السيارة الكثير من المواصفات والمزايا بها لوحة هاتف ذكي وشاشة ترفيهية حجم كبير، كما أن سعر السيارة يبدأ من 47.000 دولار أمريكي بما يعادل 177.000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي باليسايد

تكون في البداية سيارة كيا تيلورايد 2021 وهي سيارة دفع رباعي تأتي بتصميم فاخر ورائع يبلغ سعر سيارة هيونداي باليسايد 2021 من 32.000 دولار أمريكي يعادل 120.000 ريال سعودي، تقدم السيارة بمحرك ديزل تبلغ سعته 2.2 لتر مكون من 4 اسطوانات وكذلك محرك v6 سعته 3.8 لتر وقوة 391 حصان.

سيارة لاند كروز 2021

تعرف علامة تويوتا بشهرتها الكبيرة في جميع دول العالم حيث تكون سيارة دفع رباعي قامت بصناعتها شركة تويوتا منذ 1951 واستمرت في تطويرها لسنوات طويلة، انتشرت بشكل كبير جداً في سوق السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2018 تم بيع أكثر من 42.000 سيارة منها بأستراليا وأيضاً تم بيع السيارة بالدول العربية والخليج العربي لأنها تتمتع بأداء اكثر من الرائع يمكنا مواجهة الطرق الواعرة دون أن يقلق السائق.

سيارة كوبرا فورمينتور 2021

سيارة الدفع الرباعي الجديدة من شركة كوبرا الصانعة لأحدث السيارات، وقد تم صناعتها حتى تكون منافسة إلى سيارات بي إم دبليو تحسب من ضمن السيارات الرياضية أكثر من أنها سيارة فاخرة ولكنها لا تحمل المزيد من المواد الفاخرة أو التكنولوجيا.