أقل عرض تقسيط…. أحصل على عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر لمدة خمس سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية

تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر، أحصل على عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر، سيارة كيا سونت موديل 2022 من أهم السيارة التي قامت شركة كيا بإطلاقها حيثُ تتميز بتصميمها الخارجي الجذاب وهي المفضلة للكثير خاصةً الذين يحبون المغامرات ويحتاجون لسيارات ذات إمكانيات عالية حتى تتحمل السرعة والصعاب وقد قامت شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتقديم أفضل عروض التقسيط للسيارة حتى يستطيع الجميع امتلاكها والحصول عليها ولذا تابعونا لنتعرف على عروض تقسيط تلك السيارة. تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر يتراوح سعر سيارة كيا سونت داخل المملكة العربية السعودية بين 69.630 ريال سعودي حتى 83.430 ريال سعودي.

كيا سونت داخل المملكة العربية السعودية بين 69.630 ريال سعودي حتى 83.430 ريال سعودي. أعلنت شركة كيا عن عرض التقسيط داخل المملكة السعودية بدايةً من يوم 15/11 وحتى يوم 31/12 للعام الجاري 2021.

تصل قيمة دفعة التقسيط الشهرية 1110 ريال سعودي.

تمنح الشركة للعميل خدمة الصيانة المجانية للسيارة لمدة سنة.

تصل فترة السداد حتى خمس سنوات وقيمة القسط الشهري تتغير بتغير فترة السداد أو السجل الائتماني.

لا يلزم العميل بدفع مصاريف إدارية.

يقوم العميل بدفع الدفعة الأولى بنسبة 10% من السعر الأصلي للسيارة.

تبلغ نسبة الفائدة السنوية إلى 14.65%. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 مواصفات سيارة كيا سونت 2022 تحتوي تلك السيارة على عدة مواصفات هامة وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1500 سي سي بقوة 115 حصان.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح هالوجين تختلف من فئة إلى أخرى.

وتحتوي السيارة على مصابيح تعمل في الضباب.

تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق.

تمتلك السيارة خاصية التحكم الإلكتروني للثبات.

تحتوي من الخلف والأمام على حساسات تساعد في ركن السيارة.

يُمكن التحكم في السيارة عند الصعود والهبوط في المرتفعات. مميزات سيارة كيا سونت 2022 تتميز السيارة بأن المقابض تم تغطيتها بمادة الكروم لنفس لون السيارة.

و تتميز السيارة بوجود نظام دفع ثنائي في جميع فئاتها.

يمكن تشغيل محرك السيارة عن بعد بنظام أوتوماتيكي.

تتميز بوجود شاشة عداد مقاسها 3.5. بوصة.

تحتوي السيارة من الداخل على مرايا يختلف نظام تشغيلها من فئة إلى أخرى.

تعد السيارة اقتصادية للوقود حيثُ تستهلك مقدار واحد لتر كل 18 كيلومتر. مميزات سيارة كيا سونت 2022 الوسوم

تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر، أحصل على عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر، سيارة كيا سونت موديل 2022 من أهم السيارة التي قامت شركة كيا بإطلاقها حيثُ تتميز بتصميمها الخارجي الجذاب وهي المفضلة للكثير خاصةً الذين يحبون المغامرات ويحتاجون لسيارات ذات إمكانيات عالية حتى تتحمل السرعة والصعاب وقد قامت شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتقديم أفضل عروض التقسيط للسيارة حتى يستطيع الجميع امتلاكها والحصول عليها ولذا تابعونا لنتعرف على عروض تقسيط تلك السيارة. تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر يتراوح سعر سيارة كيا سونت داخل المملكة العربية السعودية بين 69.630 ريال سعودي حتى 83.430 ريال سعودي.

كيا سونت داخل المملكة العربية السعودية بين 69.630 ريال سعودي حتى 83.430 ريال سعودي. أعلنت شركة كيا عن عرض التقسيط داخل المملكة السعودية بدايةً من يوم 15/11 وحتى يوم 31/12 للعام الجاري 2021.

تصل قيمة دفعة التقسيط الشهرية 1110 ريال سعودي.

تمنح الشركة للعميل خدمة الصيانة المجانية للسيارة لمدة سنة.

تصل فترة السداد حتى خمس سنوات وقيمة القسط الشهري تتغير بتغير فترة السداد أو السجل الائتماني.

لا يلزم العميل بدفع مصاريف إدارية.

يقوم العميل بدفع الدفعة الأولى بنسبة 10% من السعر الأصلي للسيارة.

تبلغ نسبة الفائدة السنوية إلى 14.65%. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 مواصفات سيارة كيا سونت 2022 تحتوي تلك السيارة على عدة مواصفات هامة وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1500 سي سي بقوة 115 حصان.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح هالوجين تختلف من فئة إلى أخرى.

وتحتوي السيارة على مصابيح تعمل في الضباب.

تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق.

تمتلك السيارة خاصية التحكم الإلكتروني للثبات.

تحتوي من الخلف والأمام على حساسات تساعد في ركن السيارة.

يُمكن التحكم في السيارة عند الصعود والهبوط في المرتفعات. مميزات سيارة كيا سونت 2022 تتميز السيارة بأن المقابض تم تغطيتها بمادة الكروم لنفس لون السيارة.

و تتميز السيارة بوجود نظام دفع ثنائي في جميع فئاتها.

يمكن تشغيل محرك السيارة عن بعد بنظام أوتوماتيكي.

تتميز بوجود شاشة عداد مقاسها 3.5. بوصة.

تحتوي السيارة من الداخل على مرايا يختلف نظام تشغيلها من فئة إلى أخرى.

تعد السيارة اقتصادية للوقود حيثُ تستهلك مقدار واحد لتر كل 18 كيلومتر. مميزات سيارة كيا سونت 2022

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