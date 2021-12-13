نيسان اريا Nissan Ariya 2022 الوحش الجديد من قبل الشركة اليابانية التي تنافس بها في سوق المركبات التي تعمل بالكهرباء بالكامل، ARIYA تعتبر أهم إنجازات NISSAN منذ أكثر من 20 عاماً، سيارة قوية مذهلة ذات تصميم خرافي، تشبة المركبات الفضائية، تملك إمكانيات عالية، تنفرد بكونها من أوائل المركبات التي تعمل بالكهرباء على مستوى العالم على غرار ميتسوبيشي، تم تجديد السيارة بالكامل، تدعم نظام القيادة الذاتية الذي يقي من أخطار حوادث الطريق التي تحدث أثناء غفوات السائقين، سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، إليكم التفاصيل.

مواصفات نيسان اريا Nissan Ariya 2022 الرياضية والأسعار

من المتوقع أن تتواجد السيارة في الأسواق مع بداية العام القادم، التصميم الخارجي لها مذهل بتقنية ثلاثي الأبعاد التي تجعلك تشعر أنك تقود أحد المركبات الفضائية في فيلم خيال علمي، يصدر منها 4 فئات لكل منها محرك مزدوج بقدرات مختلفة، تملك وسائل ترفيه متطورة جداً، جميعها تعمل باللمس، كذلك أنظمة الأمن والسلامة.

تصميم Nissan Ariya 2022 المقصورة الداخلية

تم تجديد مقصورة سيارة نيسان اريا 2022 بالكامل، أصبحت أكثر ابهاراً، أنيق، فسيحة، مريحة للركاب وقائد السيارة، تصميم جذاب يتمشي مع الشكل الخارجي، مركبة خرافية، تاتي بشاشتين 12.3 إنش، أحدهما تستخدم للترفيه، والأخرى للمعلومات يسهل التعامل معه بكل سلاسة، يوجد كونسول يتوسط مقعدي الصف الأمامي، مع طاولة صغيرة يمكن طيها.

تدعم تقنية Nissan rossover التي تساعد على ضبط الطقس داخل المقصورة سواء بالبرودة أو التدفئة، مساحة التخزين في الخلف تبدأ من 408 لتر إلى 466 لتر، ستتوفر اريا 2022 بثماني ألوان جذابة.

قوة أداء نيسان 2022 Nissan Ariya

تأتي السيارة بأربع فئات جميعها تعمل بمحرك كهربائي، أثنان منهما يعملا بنظام الدفع الأمامي البطارية الأولي 65 كيلو وات، يصل مدى الشحن الواحدة إلى 450 كم بقوة 215 حصان، والبطارية الثانية 90 كيلو وات يصل مدها إلى 610 كيلو متر، قوتها 239 حصان.

أما فئتي الدفع الرباعي أحدهما تأتي ببطارية 65 كيلو وات، تستطيع أن تصمد دون شحن لمدة 430 كيلو بمعدل قوة 335 حصان، والسيارة الثانية بطارية 90، يصل مداها إلى 580 كم دون شحن، بقوة 389 حصان.

سعر نيسان اريا 2022 في السعودية ومصر والإمارات

كما ذكرنا أن السيارة لم تتاح في الأسواق بعد، سوف يكون ذلك مع بداية 2022 لكن الأسعار التقريبية لها في المملكة من المتوقع أن يكون سعر الفئة الأساسية هو 176،695 ألف ريال، وفي جمهورية مصر العربية مايعادل 63000 ألف جنيه، و الإمارات 173،094 درهم.