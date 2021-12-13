بسعر مذهل.. سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية الجديدة كليا ارخص سيارات المملكة بمواصفات جبارة

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بسعر مذهل.. سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعتبر واحدة من أرخص أنواع السيارات الفاخرة المتوفرة في أسواق المملكة السعودية، بجانب أنها تمتلك مجموعة هائلة من المواصفات التي صعب إيجادها بأي سيارة أخرى، حيث أنها حصلت على شهرة كبيرة جداً منذ أن اطلقت وكشفت عنها الشركة المنتجة سوزوكي اليابانية، وأكثر ما يهم المستهلك مواصفات السيارة فهو يحب أن يحصل على سيارة كاملة بها الكثير من المواصفات والامكانيات التي تجعل منها الخيار رقم واحد لجميع فئات العملاء.
بسعر مذهل.. سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية
سيارة سوزوكى فيتارا 2022 لم تكن سيارة عادية بل أنها سيارة يمكنها التحرك على جميع الطرقات لكونها من السيارات الحديثة التي تمتلك الكثير من المواصفات التي سوف نوضحها لكم باستفاضة كبيرة بالنقاط التالية:
- تصل سعة محرك السيارة إلى 1600 سي سي وقوة عزم دوران تبلغ 120 نيوتن متر.
- كما يكون المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- يحتوي المحرك على 4 سلندر ومرفق بـ 12 صباب، الحد الأقصى لسرعة السيارة يصل إلى 100 كيلو متر بالساعة.
- معدل استهلاك السيارة للوقود 5.5 لتر في كل 100 متر وتبلغ سعة الخزان الخاص بها 47 لتر.
- يصل طول سيارة سوزوكي 4.42 متر ويبلغ عرض السيارة 1.82 متر بينما يكون ارتفاعها 1.71 متر.
- كما يبلغ عزم الدران 156 نيوتن متر كحد أقصى.
- تصل سرعة السيارة 180 كيلو متر في الساعة.
تمتلك السيارة أفضل المزايا لكي تصبح هي الخيار الأول لكل شخص يريد الحصول على سيارة ممتازة وأكثر ما تتمتع به من مزايا الآتي:
- تحقن السيارة بالبنزين بشكل الكتروني.
- تحتوي السيارة على نظام الجر الأمامي للعجلات.
- تحتوي الجهة الأمامية للسيارة على شبك عريض وكبير.
- تعمل النوافذ الخلفية للسيارة بالكهرباء.
- قاعدة عجلات السيارة تصل إلى 2.5 متر.
- السيارة مزودة بنظام فرامل ABS الجديد والمتميز ونظام خاص بتثبيت السرعة.
- تحتوي على مصابيح بتقنية الليد الحديثة عالية الجودة.
- الاطار الداخلي للسيارة من مادة الكروم اللامعة.
- بالإضافة إلى اطارات السيارة جميعها مصنوع من المعدن ولكن الزجاج الخلفي يكون حاد للغاية.
- بها شاشة عرض ترفيهية ومعلوماتية بقياس 4.2 بوصة.
- تمتلك السيارة ميزة الايموبليزر التي تعمل على حماية السيارة من السرقة.
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بسعر مذهل.. سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعتبر واحدة من أرخص أنواع السيارات الفاخرة المتوفرة في أسواق المملكة السعودية، بجانب أنها تمتلك مجموعة هائلة من المواصفات التي صعب إيجادها بأي سيارة أخرى، حيث أنها حصلت على شهرة كبيرة جداً منذ أن اطلقت وكشفت عنها الشركة المنتجة سوزوكي اليابانية، وأكثر ما يهم المستهلك مواصفات السيارة فهو يحب أن يحصل على سيارة كاملة بها الكثير من المواصفات والامكانيات التي تجعل منها الخيار رقم واحد لجميع فئات العملاء.
بسعر مذهل.. سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية
سيارة سوزوكى فيتارا 2022 لم تكن سيارة عادية بل أنها سيارة يمكنها التحرك على جميع الطرقات لكونها من السيارات الحديثة التي تمتلك الكثير من المواصفات التي سوف نوضحها لكم باستفاضة كبيرة بالنقاط التالية:
- تصل سعة محرك السيارة إلى 1600 سي سي وقوة عزم دوران تبلغ 120 نيوتن متر.
- كما يكون المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- يحتوي المحرك على 4 سلندر ومرفق بـ 12 صباب، الحد الأقصى لسرعة السيارة يصل إلى 100 كيلو متر بالساعة.
- معدل استهلاك السيارة للوقود 5.5 لتر في كل 100 متر وتبلغ سعة الخزان الخاص بها 47 لتر.
- يصل طول سيارة سوزوكي 4.42 متر ويبلغ عرض السيارة 1.82 متر بينما يكون ارتفاعها 1.71 متر.
- كما يبلغ عزم الدران 156 نيوتن متر كحد أقصى.
- تصل سرعة السيارة 180 كيلو متر في الساعة.
تمتلك السيارة أفضل المزايا لكي تصبح هي الخيار الأول لكل شخص يريد الحصول على سيارة ممتازة وأكثر ما تتمتع به من مزايا الآتي:
- تحقن السيارة بالبنزين بشكل الكتروني.
- تحتوي السيارة على نظام الجر الأمامي للعجلات.
- تحتوي الجهة الأمامية للسيارة على شبك عريض وكبير.
- تعمل النوافذ الخلفية للسيارة بالكهرباء.
- قاعدة عجلات السيارة تصل إلى 2.5 متر.
- السيارة مزودة بنظام فرامل ABS الجديد والمتميز ونظام خاص بتثبيت السرعة.
- تحتوي على مصابيح بتقنية الليد الحديثة عالية الجودة.
- الاطار الداخلي للسيارة من مادة الكروم اللامعة.
- بالإضافة إلى اطارات السيارة جميعها مصنوع من المعدن ولكن الزجاج الخلفي يكون حاد للغاية.
- بها شاشة عرض ترفيهية ومعلوماتية بقياس 4.2 بوصة.
- تمتلك السيارة ميزة الايموبليزر التي تعمل على حماية السيارة من السرقة.
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