سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة في السعودية بارخص سعر واروع مواصفات

سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة ، طرحت شركة تويوتا اليابانية التي تكون من إحدى شركات صناعة السيارات المشهورة حول العالم بإطلاقها لواحدة من أحدث سياراتها تويوتا يارس 2022 وكشفت عن مميزاتها، ومنذ أن تم الكشف عن السيارة وبدأت عمليات البحث في ازدياد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أهم مميزات ومواصفات وأسعار السيارة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة قامت بإطلاق فئتان من السيارة مختلفتان في الأسعار ولكن الشركة لم تقوم حتى الآن بزيادة الأسعار الخاصة بالسيارات ذات الاصدارات الماضية لعام 2021.

سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة

كشفت الشركة اليابانية تويوتا عن اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في كثير من الدول العربية من ضمنها مصر والسعودية، حيث أن قيمة السيارة للفئة 1.5 Comfort A/T في المملكة تصل إلى 82 ألف ريال سعودي، بينما يكون سعر السيارة من فئة 1.5 Smart A/T تصل إلى 89 ألف ريال سعودي.

أما سعر السيارة في جمهورية مصر العربية من الفئة الأولي فيبلغ 345500 جنية مصري ويكون سعر السيارة من الفئة الثانية حوالي 375500 جنية مصري.

أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

أهتمت الشركة المنتجة كثيراً بأن توفر في السيارة الحديثة أفضل المواصفات والمميزات التي تتمثل في الآتي: