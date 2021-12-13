سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة في السعودية بارخص سعر واروع مواصفات

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سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة ، طرحت شركة تويوتا اليابانية التي تكون من إحدى شركات صناعة السيارات المشهورة حول العالم بإطلاقها لواحدة من أحدث سياراتها تويوتا يارس 2022 وكشفت عن مميزاتها، ومنذ أن تم الكشف عن السيارة وبدأت عمليات البحث في ازدياد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أهم مميزات ومواصفات وأسعار السيارة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة قامت بإطلاق فئتان من السيارة مختلفتان في الأسعار ولكن الشركة لم تقوم حتى الآن بزيادة الأسعار الخاصة بالسيارات ذات الاصدارات الماضية لعام 2021.
سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة
كشفت الشركة اليابانية تويوتا عن اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في كثير من الدول العربية من ضمنها مصر والسعودية، حيث أن قيمة السيارة للفئة 1.5 Comfort A/T في المملكة تصل إلى 82 ألف ريال سعودي، بينما يكون سعر السيارة من فئة 1.5 Smart A/T تصل إلى 89 ألف ريال سعودي.
أما سعر السيارة في جمهورية مصر العربية من الفئة الأولي فيبلغ 345500 جنية مصري ويكون سعر السيارة من الفئة الثانية حوالي 375500 جنية مصري.أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
أهتمت الشركة المنتجة كثيراً بأن توفر في السيارة الحديثة أفضل المواصفات والمميزات التي تتمثل في الآتي:
- يبلغ طول السيارة 4.410 ملم بينما يكون عرضها 1.700 ملم.
- يكون طول قاعدة الاطارات 2.550 ملم والارتفاع يبلغ 1.475 ملم.
- تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الأمان أثناء القيادة بها وسائد هوائية للسائق ومن يكون بجانبه كذلك بها وسائد هوائية جانبية.
- السيارة مزودة بستارة هوائية وبأفضل نظام حماية.
- تحتوي السيارة على نظام مانع الانغلاق للفرامل ABS.
- محرك السيارة يكون نفس محرك الاصدار السابق منها وتبلغ سعته إلى 1500 سي سي ويعمل على توليد قوة 123 حصان وقوة عزم دوران 53 نيوتن متر ويكون متصل بناقل حركة اوتوماتيكي.
- متوفر بها نظام يعمل على توزيع قوة الفرامل بطريقة الكترونية.
- يتم التحكم بالثبات الخاص بالسيارة عن طريق استخدام نظام VSC.
- السيارة مزودة بمكيف هواء يدوي مع شاشة خاصة عرض المعلومات.
- بها مصابيح ليد تمتلك كثافة كبيرة جداً.
- تقوم السيارة بالعمل من خلال ميزة التوقف الذكي وبها عجلة قيادة متنوعة الأغراض.
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سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة ، طرحت شركة تويوتا اليابانية التي تكون من إحدى شركات صناعة السيارات المشهورة حول العالم بإطلاقها لواحدة من أحدث سياراتها تويوتا يارس 2022 وكشفت عن مميزاتها، ومنذ أن تم الكشف عن السيارة وبدأت عمليات البحث في ازدياد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أهم مميزات ومواصفات وأسعار السيارة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة قامت بإطلاق فئتان من السيارة مختلفتان في الأسعار ولكن الشركة لم تقوم حتى الآن بزيادة الأسعار الخاصة بالسيارات ذات الاصدارات الماضية لعام 2021.
سريعة جدا.. سيارة تويوتا يارس 2022 الفاخرة
كشفت الشركة اليابانية تويوتا عن اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في كثير من الدول العربية من ضمنها مصر والسعودية، حيث أن قيمة السيارة للفئة 1.5 Comfort A/T في المملكة تصل إلى 82 ألف ريال سعودي، بينما يكون سعر السيارة من فئة 1.5 Smart A/T تصل إلى 89 ألف ريال سعودي.
أما سعر السيارة في جمهورية مصر العربية من الفئة الأولي فيبلغ 345500 جنية مصري ويكون سعر السيارة من الفئة الثانية حوالي 375500 جنية مصري.أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
أهتمت الشركة المنتجة كثيراً بأن توفر في السيارة الحديثة أفضل المواصفات والمميزات التي تتمثل في الآتي:
- يبلغ طول السيارة 4.410 ملم بينما يكون عرضها 1.700 ملم.
- يكون طول قاعدة الاطارات 2.550 ملم والارتفاع يبلغ 1.475 ملم.
- تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الأمان أثناء القيادة بها وسائد هوائية للسائق ومن يكون بجانبه كذلك بها وسائد هوائية جانبية.
- السيارة مزودة بستارة هوائية وبأفضل نظام حماية.
- تحتوي السيارة على نظام مانع الانغلاق للفرامل ABS.
- محرك السيارة يكون نفس محرك الاصدار السابق منها وتبلغ سعته إلى 1500 سي سي ويعمل على توليد قوة 123 حصان وقوة عزم دوران 53 نيوتن متر ويكون متصل بناقل حركة اوتوماتيكي.
- متوفر بها نظام يعمل على توزيع قوة الفرامل بطريقة الكترونية.
- يتم التحكم بالثبات الخاص بالسيارة عن طريق استخدام نظام VSC.
- السيارة مزودة بمكيف هواء يدوي مع شاشة خاصة عرض المعلومات.
- بها مصابيح ليد تمتلك كثافة كبيرة جداً.
- تقوم السيارة بالعمل من خلال ميزة التوقف الذكي وبها عجلة قيادة متنوعة الأغراض.
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