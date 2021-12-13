السيارة الجبارة ..... سيارة ام جي zs موديل 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها في السعودية

أطلقت شركة MG البريطانية للسيارات نسخة جديدة وهي سيارة إم جي ZS ،حيث تُعد سيارة mg zs الجديدة موديل 2022 واحدة من السيارات الفخمة والمميزة ذات الصناعة الصينية التي لها عدة استخدامات ويتوفر منها 3 فئات طبقا لما تم الإعلان عنه من قِبل وكيل شركة إن جي الوكيل التجاري بمصر(المنصور)، ويترقب الكثير معرفة صفات وأسعار هذا الطراز الحديث. سيارة ام جي zs موديل 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها سيارة ام جي zs موديل 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها سوف نقدم لكم احدث مواصفات ومميزات سيارة أم جي zs في السعودية موديل 2022 . مواصفات ومميزات سيارة Mg zs الجديدة 2022 تدخل سيارة MG ZS تبع السيارات الرياضية العائلية الفخمة من طراز suv وهي واحدة ضمن أكثر السيارات المحققة لنسب البيع العالية في مصر حيث حققت اعلي تسجيل في بيع المركبات في جمهورية مصر العربية بيع منها ما يقرب من 1834 سيارة حتى أبريل من العام الجاري

وذلك لما تمتلكه سيارة ام جي zs من مزايا ونظرا لما حقيقته في الاختبارات الخاصة بالسلامة والأمان بأوروبا حيث حققت مواصفات ومميزات سيارة Mg zs الجديدة 2022 3 نجوم أمان أبعاد السيارة من الخارج تبلغ 4.314متر للطول، 1.809 عرض،1.624 ارتفاع ،ويتميز محرك السيارة بكونه رباعي الأسطوانات ، سعته (1500)سي سي، بقوة 123 حصان، والمحرك يتميز باتصاله بناقل للحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

أما عن استهلاك الوقود فيمكنها استهلاك حوالي 5.8 لتر بنزين عندما تقطع 100 كيلو أي أنها موفرة للوقود.

تتميز سيارة MG ZS الجديدة 2022 بعدة تجهيزات متطورة مثل وسائد هوائية للسائق لزيادة الأمان و فرامل تعمل إلكترونياً ذات خاصية منع الانغلاق، عند المفاجئة باي منعطف، ومزودة بتقنية المراقبة للضغط الخاص بالاطارات في حالات الطوارئ ونظام BDW الذي يتحكم في إزالة الماء عن طنابير الفرامل وقت الأمطار. تمتاز سيارة ام جي zs بشكل جذاب من الخارج والداخل ، حيث المساحة الواسعة بالداخل وتتمتع بخاصية طي المقاعد في المؤخرة وشنطة خلفية تبلغ مساحتها 448 لتر.

بشكل جذاب من الخارج والداخل ، حيث المساحة الواسعة بالداخل وتتمتع بخاصية طي المقاعد في المؤخرة وشنطة خلفية تبلغ مساحتها 448 لتر. تحتوي على عدد من التجهيزات المتطورة مثل مصابيح هالوجين في الامام ، شاشة جنوط رياضية ، تبلغ نحو 16 بوصة، مكيف هواء،التحكم في ضبط المرايا وزجاج السيارة كهربائياً. أنظمة الأمان والسلامة داخل سيارة ام جي zs تحتوي السيارة على نظام تثبيت سرعه ذكي .

ما يوجد بها أيضاً خاصية التحكم من الانزلاق .

ويوجد بها خاصية دعم المكابح . أنظمة الأمان والسلامة داخل سيارة ام جي zs الوسوم

أطلقت شركة MG البريطانية للسيارات نسخة جديدة وهي سيارة إم جي ZS ،حيث تُعد سيارة mg zs الجديدة موديل 2022 واحدة من السيارات الفخمة والمميزة ذات الصناعة الصينية التي لها عدة استخدامات ويتوفر منها 3 فئات طبقا لما تم الإعلان عنه من قِبل وكيل شركة إن جي الوكيل التجاري بمصر(المنصور)، ويترقب الكثير معرفة صفات وأسعار هذا الطراز الحديث. سيارة ام جي zs موديل 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها سيارة ام جي zs موديل 2022 بأحدث مواصفاتها ومميزاتها سوف نقدم لكم احدث مواصفات ومميزات سيارة أم جي zs في السعودية موديل 2022 . مواصفات ومميزات سيارة Mg zs الجديدة 2022 تدخل سيارة MG ZS تبع السيارات الرياضية العائلية الفخمة من طراز suv وهي واحدة ضمن أكثر السيارات المحققة لنسب البيع العالية في مصر حيث حققت اعلي تسجيل في بيع المركبات في جمهورية مصر العربية بيع منها ما يقرب من 1834 سيارة حتى أبريل من العام الجاري

وذلك لما تمتلكه سيارة ام جي zs من مزايا ونظرا لما حقيقته في الاختبارات الخاصة بالسلامة والأمان بأوروبا حيث حققت مواصفات ومميزات سيارة Mg zs الجديدة 2022 3 نجوم أمان أبعاد السيارة من الخارج تبلغ 4.314متر للطول، 1.809 عرض،1.624 ارتفاع ،ويتميز محرك السيارة بكونه رباعي الأسطوانات ، سعته (1500)سي سي، بقوة 123 حصان، والمحرك يتميز باتصاله بناقل للحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

أما عن استهلاك الوقود فيمكنها استهلاك حوالي 5.8 لتر بنزين عندما تقطع 100 كيلو أي أنها موفرة للوقود.

تتميز سيارة MG ZS الجديدة 2022 بعدة تجهيزات متطورة مثل وسائد هوائية للسائق لزيادة الأمان و فرامل تعمل إلكترونياً ذات خاصية منع الانغلاق، عند المفاجئة باي منعطف، ومزودة بتقنية المراقبة للضغط الخاص بالاطارات في حالات الطوارئ ونظام BDW الذي يتحكم في إزالة الماء عن طنابير الفرامل وقت الأمطار. تمتاز سيارة ام جي zs بشكل جذاب من الخارج والداخل ، حيث المساحة الواسعة بالداخل وتتمتع بخاصية طي المقاعد في المؤخرة وشنطة خلفية تبلغ مساحتها 448 لتر.

بشكل جذاب من الخارج والداخل ، حيث المساحة الواسعة بالداخل وتتمتع بخاصية طي المقاعد في المؤخرة وشنطة خلفية تبلغ مساحتها 448 لتر. تحتوي على عدد من التجهيزات المتطورة مثل مصابيح هالوجين في الامام ، شاشة جنوط رياضية ، تبلغ نحو 16 بوصة، مكيف هواء،التحكم في ضبط المرايا وزجاج السيارة كهربائياً. أنظمة الأمان والسلامة داخل سيارة ام جي zs تحتوي السيارة على نظام تثبيت سرعه ذكي .

ما يوجد بها أيضاً خاصية التحكم من الانزلاق .

ويوجد بها خاصية دعم المكابح . أنظمة الأمان والسلامة داخل سيارة ام جي zs

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