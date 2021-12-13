شياكتها متتوصفش… تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا بأحدث المواصفات الخرافية تتحدي السيارات

شياكتها متتوصفش… تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية وهو من السيارات التي تتميز بارتفاع موثوقيتها في الأسواق وبحث المشتري عنها حيث أنها سيارة يابانية المنشأ وتتميز السيارات اليابانية بالمتانة والقوة بالإضافة إلى المواصفات الداخلية الأخرى المميزة وتعد سيارة تويوتا رايز الجديدة من أجمل السيارات الكبيرة الحجم التي تسمح بالرحلات العائلية وتستطيع حمل أكثر من 7 أفراد داخل السيارة وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة فيما يلي. مواصفات الوحش الياباني سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا يبلغ طول السيارة حوالي 4030 مم وعرضها حوالي 1710 مم وارتفاعها حوالي 1600 مم.

تبلغ قاعدة عجلات السيارة حوالي 2،252 ملم وسعة صندوق السيارة 369 لترًا.

المحرك مزود بشاحن توربيني بسعة 1200 سم مكعب وقوة 83 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يصل إلى 113 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاكها من الوقود 20.2 لتر.

يرتبط المحرك بفتيس من النوع CVT يعمل إلكترونيًا مكون من 3 أسطوانات تيربو.

الجنوط الرياضية للعجلات مصنوعة من الألومنيوم مقاسها يبلغ 16 بوصة.

المصابيح الأمامية تضيء بواسطة الهالوجين المميز.

تتميز بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء. مميزات سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق مواصفات الوحش الياباني سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق خاصية دفع العجلات الأمامي.

تحتوي على اكثر من منفذ USB و AUX.

النوافذ يتم التحكم بها أوتوماتيكيًا من خلال السائق.

تدعم نظام Android auto , Apple CarPlay.

مزودة بشاشات لعرض الوسائط المعوماتية والترفيهية بمقاسات مختلفة.

نظام شحن الهواتف اللاسلكي والاتصال بالواي فاي.

حساسات أمامية وخلفية للركن.

وسائل هوائية في المقاعد الأمامية.

الفرش الأرضي مصنوع من القماش التايلاندي.

جهاز نفخ الصوت. عيوب سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق عيوب سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق لا تزال تويوتا حديثة تمامًا وغير متوفرة بكميات كبيرة داخل الأسواق ولذلك فلم يتم الكشف أو الإعلان حتى الآن عن عيوب لها من قبّل المشترين. أسعار سيارة تويوتا رايز الجديدة في سوق السيارات السعودية يبلغ سعر الفئة الأولى XLE من السيارة حوالي 63595 ريال سعودي.

بينما الفئة limited يبلغ سعرها 69575 ريال سعودي. أسعار سيارة تويوتا رايز الجديدة في سوق السيارات السعودية الوسوم

شياكتها متتوصفش… تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية وهو من السيارات التي تتميز بارتفاع موثوقيتها في الأسواق وبحث المشتري عنها حيث أنها سيارة يابانية المنشأ وتتميز السيارات اليابانية بالمتانة والقوة بالإضافة إلى المواصفات الداخلية الأخرى المميزة وتعد سيارة تويوتا رايز الجديدة من أجمل السيارات الكبيرة الحجم التي تسمح بالرحلات العائلية وتستطيع حمل أكثر من 7 أفراد داخل السيارة وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة فيما يلي. مواصفات الوحش الياباني سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا يبلغ طول السيارة حوالي 4030 مم وعرضها حوالي 1710 مم وارتفاعها حوالي 1600 مم.

تبلغ قاعدة عجلات السيارة حوالي 2،252 ملم وسعة صندوق السيارة 369 لترًا.

المحرك مزود بشاحن توربيني بسعة 1200 سم مكعب وقوة 83 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يصل إلى 113 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاكها من الوقود 20.2 لتر.

يرتبط المحرك بفتيس من النوع CVT يعمل إلكترونيًا مكون من 3 أسطوانات تيربو.

الجنوط الرياضية للعجلات مصنوعة من الألومنيوم مقاسها يبلغ 16 بوصة.

المصابيح الأمامية تضيء بواسطة الهالوجين المميز.

تتميز بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء. مميزات سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق مواصفات الوحش الياباني سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق خاصية دفع العجلات الأمامي.

تحتوي على اكثر من منفذ USB و AUX.

النوافذ يتم التحكم بها أوتوماتيكيًا من خلال السائق.

تدعم نظام Android auto , Apple CarPlay.

مزودة بشاشات لعرض الوسائط المعوماتية والترفيهية بمقاسات مختلفة.

نظام شحن الهواتف اللاسلكي والاتصال بالواي فاي.

حساسات أمامية وخلفية للركن.

وسائل هوائية في المقاعد الأمامية.

الفرش الأرضي مصنوع من القماش التايلاندي.

جهاز نفخ الصوت. عيوب سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق عيوب سيارة تويوتا رايز الجديدة كليًا في السوق لا تزال تويوتا حديثة تمامًا وغير متوفرة بكميات كبيرة داخل الأسواق ولذلك فلم يتم الكشف أو الإعلان حتى الآن عن عيوب لها من قبّل المشترين. أسعار سيارة تويوتا رايز الجديدة في سوق السيارات السعودية يبلغ سعر الفئة الأولى XLE من السيارة حوالي 63595 ريال سعودي.

بينما الفئة limited يبلغ سعرها 69575 ريال سعودي. أسعار سيارة تويوتا رايز الجديدة في سوق السيارات السعودية

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