ب 700 ريال سعودي ... أحصل على عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بدون مقدم

تتسم شركة تويوتا بطرحها الكثير من السيارات التي تضم العديد من الإمكانيات المتنوعة، وقد قامت في الفترة الأخيرة بطرح سيارة تويوتا برادو 2022، والتي تحمل مواصفات خاصة جعلت الكثير من الأشخاص يأملون في الحصول عليها والبحث عن أفضل طريق للتقسيط لها وقد قامت شركة عبد اللطيف جميل من أبرز شركات السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية لتوفير عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو لكل من لا يقدر على شرائها كاش.

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل

من أبرز العروض التي أتاحتها شركة عبد اللطيف جميل العديد من العروض للتقسيط على السيارات ومن أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا:

قد تصل قيمة القسط الشهري الخاص بالسيارة بحوالي 700 ريال سعودي بالشهر.

وقد تمنح الشركة أطول فترة سداد قد تصل حتى 60 شهر، وكلما زادت قيمة القسط قد زادت مدة السداد.

قد تبلغ قيمة الدفعة الأولى بحوالي 84.575 ريال سعودي من السعر الأصلي للسيارة.

وقد يصل سعر سيارة تويوتا برادو 2022 بالمملكة العربية السعودية حتى 209.454 ألف ريال سعودي دون أن يتم إضافة قيمة مضافة.

أما الدفعة الأخيرة للأقساط تكون بقيمة 65.406 ريال سعودي.

قد تم تحديد نسبة الفائدة بحوالي 40% من قيمة السيارة، ويتم أضافتها على الثمن الأصلي للسيارة.

فمن المقرر أن تصل قيمة تكاليف السيارة حتة 725 ريال سعودي ويتم احتسابها بنسبة 24% من الثمن الأصلي.

فيكون السعر الإجمالي للسيارة بعد القيام بزيادة القيمة المضافة حتى 207.690 ألف ريال سعودي من خلال شركة عبد اللطيف جميل.

يوجد الكثير من المواصفات التي تتميز بها سيارة تويوتا برادو 2022 ومنها الآتي:

يوجد في السيارة زجاج مغطى بعازل ليمنع الإزعاج والضوضاء من الأصوات الخارجية.

وتتوفر السيارة بالكثير من الألوان المتميزة ومنها الأحمر والأسود الميكا والأبيض الكريستال.

السيارة مزودة بجننوط ذات قياس 18 بوصة ويوجد بها 18 ذراع.

كما أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالنهار وفي وقت الضباب.

كما أن مقعد السائق يعمل بثماني اتجاهات، متنوعة يقوم باختيار المستوى المناسب له.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022