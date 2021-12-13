قنبلة الموسم||| مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 وأسعارها في السعودية

قنبلة الموسم||| مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 حيث تعد سيارة هيونداي الجديدة من أكثر السيارات المنتظرة في الأسواق المحلية والعالمية للسيارات ولكن يجب أن نقدم لكم بعض النصائح التي تخص كل مشتري قبل الإقدام على شراء أي سيارة مع ذكر مميزات وعيوب السيارة وفقًا الأمانة التجارية وتعد فئة توسان الشهيرة من الفئات التي واجهت بعض المشاكل والأزمات في أستراليا بسبب اكتشاف عيب صغير في محرك السيارة ولكن تم حل المشكلة. مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 المنتظرة الألوان المتوفرة من السيارة جذابة ومميزة.

تتميز بوجود شبك أمامي عريض تتوسطه علامة هيونداي الكورية.

شاشة الوسائط لعرض المعلومات والترفية تعمل باللمس مقاسها 8.8 بوصة.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية المتطورة Apple CarPlay , ِAndroid Auto.

نظام الملاحة الذكي وخاصية الدخول بدون استخدام المفاتيح.

في الفئات العليا من السيارة الشاشة أكبر من الفئات الأقل حيث يبلغ مقاسها حوالي 10.2 بوصة.

إضاءة السيارة المحيطة بها تتكون من حوالي 64 لونًا مختلفًا.

تحتوي على نوعين من المحركات أحدهما سعته تبلغ 2500 سي سي والآخر هجين سعته حوالي 1600 سي سي.

القدرة الحصانية للمحرك الأول تبلغ 187 حصان والثانية 226 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة تصل إلى 349 نيوتن لكل متر.

كاميرا خارجية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

تثبيت السرعة الكيفي.

كشف النقطة العمياء والفرامل المانعة للانغلاق. مميزات سيارة توسان 2022 الجديدة تتميز بوجود ضمان طويل المدة.

القمرة الخاصة بالقيادة في النسخ الجديدة من السيارة أصبحت ديجيتال.

المحرك الموجود في السيارة من المحركات الهجينة.

السيارة تمت إعادة تصميمها كليًا من البداية للنهاية وليست نسخة معدلة من غيرها. عيوب سيارة توسان 2022 الجديدة شاشة اللمس الداخلية تظهر بصمات الأصابع بعد لمسها لتشغيلها والتحكم فيها.

خاصية تثبيت السرعة التكيفي اختيارية حيث أنها غير موجودة في بعض الفئات.

تسارع محرك السيارة ضعيف إلى حد ما.

تصميم السيارة غير مبهر ويفتقر للإبداع. أسعار سيارة توسان 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة توسان 2022 الجديدةعيوب سيارة توسان 2022 الجديدةأسعار سيارة توسان 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في فئتها الأولى من سعر يصل إلى 86,295 ريال سعودي حتى سعر 129,250 ريال سعودي في الفئات الأعلى. الوسوم

قنبلة الموسم||| مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 حيث تعد سيارة هيونداي الجديدة من أكثر السيارات المنتظرة في الأسواق المحلية والعالمية للسيارات ولكن يجب أن نقدم لكم بعض النصائح التي تخص كل مشتري قبل الإقدام على شراء أي سيارة مع ذكر مميزات وعيوب السيارة وفقًا الأمانة التجارية وتعد فئة توسان الشهيرة من الفئات التي واجهت بعض المشاكل والأزمات في أستراليا بسبب اكتشاف عيب صغير في محرك السيارة ولكن تم حل المشكلة. مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 المنتظرة الألوان المتوفرة من السيارة جذابة ومميزة.

تتميز بوجود شبك أمامي عريض تتوسطه علامة هيونداي الكورية.

شاشة الوسائط لعرض المعلومات والترفية تعمل باللمس مقاسها 8.8 بوصة.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية المتطورة Apple CarPlay , ِAndroid Auto.

نظام الملاحة الذكي وخاصية الدخول بدون استخدام المفاتيح.

في الفئات العليا من السيارة الشاشة أكبر من الفئات الأقل حيث يبلغ مقاسها حوالي 10.2 بوصة.

إضاءة السيارة المحيطة بها تتكون من حوالي 64 لونًا مختلفًا.

تحتوي على نوعين من المحركات أحدهما سعته تبلغ 2500 سي سي والآخر هجين سعته حوالي 1600 سي سي.

القدرة الحصانية للمحرك الأول تبلغ 187 حصان والثانية 226 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة تصل إلى 349 نيوتن لكل متر.

كاميرا خارجية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

تثبيت السرعة الكيفي.

كشف النقطة العمياء والفرامل المانعة للانغلاق. مميزات سيارة توسان 2022 الجديدة تتميز بوجود ضمان طويل المدة.

القمرة الخاصة بالقيادة في النسخ الجديدة من السيارة أصبحت ديجيتال.

المحرك الموجود في السيارة من المحركات الهجينة.

السيارة تمت إعادة تصميمها كليًا من البداية للنهاية وليست نسخة معدلة من غيرها. عيوب سيارة توسان 2022 الجديدة شاشة اللمس الداخلية تظهر بصمات الأصابع بعد لمسها لتشغيلها والتحكم فيها.

خاصية تثبيت السرعة التكيفي اختيارية حيث أنها غير موجودة في بعض الفئات.

تسارع محرك السيارة ضعيف إلى حد ما.

تصميم السيارة غير مبهر ويفتقر للإبداع. أسعار سيارة توسان 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة توسان 2022 الجديدةعيوب سيارة توسان 2022 الجديدةأسعار سيارة توسان 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في فئتها الأولى من سعر يصل إلى 86,295 ريال سعودي حتى سعر 129,250 ريال سعودي في الفئات الأعلى.

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