سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 السيارة اليابانية التي تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة، لما تم بها من اضافات عديدة سواء في داخل او خارج السيارة، جعلها من السيارات الرائعه التي تجذب العديد من الأشخاص لها، فقد تم تزويدها بالعديد من التقنيات الحديثة التي بالتأكيد سوف توفر الراحة والامان لكل راكب، كما أنها مزوده بفتحه في السقف جعلها ذات شكل رائع ، وسيارات تويوتا كامري مزودة شاشه 7 بوصه اتصال بالواي فاي والعديد من المميزات التي جعلها في الصدارة.

مواصفات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022

تعتبر شركه تويوتا للسيارات هي من اكثر الشركات شهره في دول العالم وتنتج العديد من الانواع الرائعه من السيارات كل عام من بينها سياره تويتا كامري، حيث انها من السيارات الفاخرة التي دائما ما تكون جاذبة للأشخاص على مدار السنوات حيث يتم اضافه لها العديد من المميزات التي تجعل الكثيرين يقبلون علي شرائها

سيارة كامري موديل 2022 تتميز بأن لها محرك من نوع V6 وتبلغ سعته التخزينية لتران ونصف حيث انها سيارة تعتبر موفرة للوقود

يعمل محرك سيارة كامري بقوة قدرها 203 حصان وتصل الي 301 حصان في الموديلات الاعلي وتملك ناقل الحركة يكون ثماني السرعات

نجد أن السيارة من الداخل بها بعض الاضافات المميزة حيث أن بها شاشات لوحية يبلغ حجمها من 7 الي 9 بوصات

كما تتميز المقصورة الأمامية لسيارة كامري بأن شكلها فخم جدا، وتحتوي السيارة في المقصورة الأمامية وكذلك الخلفية علب الخلفية على مساحات تخزين

تتمتع سيارة كامري بكل مواصفات الراحة والأمان حيث تم اضافة نظام +Safety Sense 2.5 بها وتحتوي على عشرة وسائد هوائية ضمن سبل الأمان المتوفرة بالسيارة.

حيث تمتلك سيارة كامري أفضل التقنيات والاضافات المميزة التي لا تجدها في سيارات كثيرة ومفيدة للسائق في حالات الطوارئ

سعر سيارة تويوتا كامري

يوجد من سيارة تويوتا كامري خمس موديلات منتشرة في الاسواق الخاصة بالسيارات في المملكة العربية السعودية، وتبلغ سعر الفئه الاقل التي حوالي 98 سبعمائة الف ريال و تزيد اسعار السيارة لتصل الى حوالي 120 الف ريال.