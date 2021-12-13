الوحش الأسطوري.. سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش من أكثر ما يبحث عنه مختلف العملاء ممن لديهم الرغبة في التجديد للسيارة الخاصة بهم واستبدالها بواحدة من السيارات الأحدث موديل بالتجهيزات المميزة، وهذا ما توفره السيارة ماركة تويوتا من موديل راش للعام ألفين اثمين وعشرين، ومن خلال الآتي من الفقرات القادم نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة، وأهم مواصفاتها وتجهيزاتها وتركيبها الداخل مع روعة التصميم وامتيازات الأداء.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش

السيارة من النوع تويوتا راش من أبرز نوعيات موديلات السيارات الجديدة والتي من أهم مميزاتها القيادة براحة وفي منتهى الأمان نظرا لأهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة من الداخل والتي توفر متعة القيادة والأداء المتميز للسيارة مع تمتعها بالآتي من الوصفات القادمة:

مواصفات السيارة تويوتا راش

من بين أهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة من فئة السيارات من النوعية الرياضية والتي تمتاز بالهيكل العضلي المميز.

السيارة من النوع إس يو في والمتعدد الأغراض.

السعة الخاصة بالسيارة تبلغ سبعة من المقاعد المريحة.

السعة الخاصة بالسيارة تبلغ سبعة من المقاعد المريحة. المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات.

السعة الخاصة بالمحرك ألف وخمسمائة سي سي.

المتوسط الخاص بالاستهلاك للوقود يبلغ ما قيمته ستة لتر كلما تم قطع مسافة تبلغ حوالي مائة متر في خلال الساعة.

يتوفر نظام التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل.

تتوفر العديد من الوسائل للأمان والراحة أثناء القيادة للسيارة.

تتوفر العديد من الوسائل للأمان والراحة أثناء القيادة للسيارة. الجنوط من النوع الرياضي والقياس الخاص به يقدر بنحو ستة عشر بوصة.

تتوف مجموعة من الكماليات في داخل السيارة ومن بينها توفر المكيف الداخلي، وذلك للتحسين من الأجواء في داخل السيارة كما يتوفر المنفذ من النوع يو إس بي، والحساسات للركن.

يتوفر النظام الذكي الإلكتروني الخاص بالركن.

ستة مكبرات من المكبرات الإلكترونية للصوت.

ستة مكبرات من المكبرات الإلكترونية للصوت. المرايات التي تتواجد بالجوانب تعمل بطاقة الكهرباء.

يتوفر البلوتوث دي في دي.

تكلفة الشراء للسيارة راش ماركة تويوتا

السيارة من الفئة الأولى تبلغ تكلفة الشراء لها حوالي ثلاثمئة وأربعين ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بالفئة الثانية من هذا الموديل للسيارات يبلغ ثلاثمئة خمسة وستين جنيه.