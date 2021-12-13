بالذكاء الاصطناعي.. سيارة تويوتا LQ يمكنها التحدث معك بمواصفات تستحوذ على التكنولوجيا المستقبلية

سيارة تويوتا LQ التي سجلت حضوراً بارزاً خلال أيام بمعرض جدة الدولي للسيارات، والذي استمر لمدة خمس أيام بداية من 5 ديسمبر واستمر حتى 10 ديسمبر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت قبة حلبة سوبر دوم حيث شهد المعرض حضور كبير لمجموعة ضخمة من أحدث السيارات بالإضافة لباقة من السيارات الكلاسيكية النادرة المميزة.

سيارة تويوتا LQ

تعد سيارة تويوتا LQ بتصميمها الجديد والذي يختلف كلياً عن التصميمات التقليدية للسيارات، بالإضافة لأنها تتمتع بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، وقد كشفت تويوتا للمرة الأولى عن النسخة الإخبارية من سيارة LQ الكهربائية خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات عام 2019، حيث قدمت عدة عروض تشويقية لها تبرز قدراتها الذكية الجديدة، حيث ينتظر العديد من محبي وعشاق الشركة حول العالم رؤية السيارة الجديدة بسبب ما تمتلكه من تقنيات مستقبلية خارقة.

سيتم طرح سيارة تويوتا LQ بمحرك كهربائي بالكامل قادر على قطع مسافة تصل إلى 186 ميلاً.

وسوف يتم عرض الطراز في اليوم الافتتاحي لمعرض طوكيو الدولي المقرر له الـ23 من شهر أكتوبر القادم.

كما تتميز سيارة تويوتا LQ بنظام القيادة الذاتية بفضل مساعد القيادة الذكي المعروف باسم YUI.

والذي يقوم بدوره الربط بين السائق والسيارة من خلال نظام رقمي ذكي يسمح بالتحكم في جميع الوظائف عن بعد.

وكانت عملية تطويره السبب الأساسي في تأخر إصدار السيارة حتى الآن.

بينما بها شاشات عرض تتجسد أمام السائق والركاب الزجاجي الأمامي.

وبها وظائف التنبيه والراحة والمقاعد ذات المكيفات الهوائية الداخلية.

كما بها نظام تنقية الهواء من التلوث مما يساعد على الاسترخاء للجميع أثناء الرحلات الطويلة.

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تأتي سيارة تويوتا LQ من الخارج بتصميم جديد كلياً وهيكل مصنوع من المعدن.

كما بها ألياف الكربون المتينة والخفيفة لتقليل وزن السيارة وزيادة حركتها بشكل أفضل.

بينما تحتوي على الكاميرات الخارجية المحيطية تسمح بتوفير الرؤية من جميع الزوايا.

ولكنها من الداخل تحتوي على مقصورة مخصصة لأربعة أفراد.

ومزودة بتقنيات رقمية يمكن للسائق من خلالها التحكم في السيارة عن طريق الأوامر الصوتية.

مميزات سيارة تويوتا LQالتصميم الخارجي لتويوتا LQ