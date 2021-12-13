لاندكروزر واحدة من السيارات التي لديها صيت ذائع بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولم يأتي هذا وليد الصدفة ولكن كان وراء هذا النجاح شركة تويوتا اليابانية العالمية التي جعلت من لاند كروزر سيارة متكاملة تقريبا، وتعد اسعار الوكالة لسيارة الدفع الرباعي الأشهر في السعودية مرتفعة بعض الشيء لذلك يبحث كثيرون عن السيارة المشار إليها لكن بأسعار أقل مع الحصول على حالات نظيفة. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر بنصف سعر الجديدة حالات نظيفة وأسعار رخيصة سعر لاند كروزر 2022 الجديدة أعلى فئة وهي VXR في المملكة العربية السعودية هو 404 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سوف نعرض فيما يلي سيارات مستعملة للبيع لاند كروزر بنصف سعر السيارة الجديدة وبحالات نظيفة ومممشى قليل. لاندكروزر نظيفة للبيع بأسعار رخصية في المملكة العربية السعودية هناك لاند كروزر 2018 فئة VXR بسعر 225 ألف ريال، الحالة سيارة مستعملة، الوقود بنزين، القير اوتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على دبل، ممشى السيارة 66 ألف كيلومتر، حالة البدي وكالة، حالة الصالون لا يحتاج إلى تجديد.

مكينة السيارة 8 سلندر، 4 كاميرات، مقاعد جلد يمكن تسخينها وتبريد طبقا لحالة الطقس، جنوط السيارة بمقاس 20. سيارات نظيفة لاند كروزر بأسعار رخصية وحالات أخو الجديد في المملكة العربية السعودية هناك سيارة لاند كروزر 2018 فئة GXR V6 بأقل من نصف سعر لاند كروزر 2022 الجديدة، سعرها هو 178 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة مرتفع وهو سبب انخفاض سعرها، ممشى السيارة 194 ألف كيلومتر.

القير اتوماتيك، وقود السيارة بنزين، محرك السيارة 6 سلندر، مقاعد مخمل، فتحة سقف، كاميرا خلفية.

السيارة كذلك تحتوي على مثبت سرعة ودخول ذكي وإضاءة ليد أمامية وفرامل نظام ABS.

حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل لا تحتاج إلى اي تجديد.

وفي الوقت نفسه السيارة تقع في الرياض. لاندكروزر نظيفة للبيع بأسعار رخصية في المملكة العربية السعوديةسيارات نظيفة لاند كروزر بأسعار رخصية وحالات أخو الجديد في المملكة العربية السعودية لاند كروزر الوعرة الجبارة حالات مستعملة نظيفة ممشى قليل هناك بالتوازي سيارة لاند كروزر 2018 GXR فل كامل بسعر 171 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة ممشى 141 ألف كليومتر.

حالة السيارة جيدة من الخارج ومن الداخل.

السيارة لونها أبيض وتحتوي على طبقة حماية تظليل 3M. لاند كروزر الوعرة الجبارة حالات مستعملة نظيفة ممشى قليل الوسوم

لاندكروزر واحدة من السيارات التي لديها صيت ذائع بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولم يأتي هذا وليد الصدفة ولكن كان وراء هذا النجاح شركة تويوتا اليابانية العالمية التي جعلت من لاند كروزر سيارة متكاملة تقريبا، وتعد اسعار الوكالة لسيارة الدفع الرباعي الأشهر في السعودية مرتفعة بعض الشيء لذلك يبحث كثيرون عن السيارة المشار إليها لكن بأسعار أقل مع الحصول على حالات نظيفة. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر بنصف سعر الجديدة حالات نظيفة وأسعار رخيصة سعر لاند كروزر 2022 الجديدة أعلى فئة وهي VXR في المملكة العربية السعودية هو 404 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سوف نعرض فيما يلي سيارات مستعملة للبيع لاند كروزر بنصف سعر السيارة الجديدة وبحالات نظيفة ومممشى قليل. لاندكروزر نظيفة للبيع بأسعار رخصية في المملكة العربية السعودية هناك لاند كروزر 2018 فئة VXR بسعر 225 ألف ريال، الحالة سيارة مستعملة، الوقود بنزين، القير اوتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على دبل، ممشى السيارة 66 ألف كيلومتر، حالة البدي وكالة، حالة الصالون لا يحتاج إلى تجديد.

مكينة السيارة 8 سلندر، 4 كاميرات، مقاعد جلد يمكن تسخينها وتبريد طبقا لحالة الطقس، جنوط السيارة بمقاس 20. سيارات نظيفة لاند كروزر بأسعار رخصية وحالات أخو الجديد في المملكة العربية السعودية هناك سيارة لاند كروزر 2018 فئة GXR V6 بأقل من نصف سعر لاند كروزر 2022 الجديدة، سعرها هو 178 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة مرتفع وهو سبب انخفاض سعرها، ممشى السيارة 194 ألف كيلومتر.

القير اتوماتيك، وقود السيارة بنزين، محرك السيارة 6 سلندر، مقاعد مخمل، فتحة سقف، كاميرا خلفية.

السيارة كذلك تحتوي على مثبت سرعة ودخول ذكي وإضاءة ليد أمامية وفرامل نظام ABS.

حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل لا تحتاج إلى اي تجديد.

وفي الوقت نفسه السيارة تقع في الرياض. لاندكروزر نظيفة للبيع بأسعار رخصية في المملكة العربية السعوديةسيارات نظيفة لاند كروزر بأسعار رخصية وحالات أخو الجديد في المملكة العربية السعودية لاند كروزر الوعرة الجبارة حالات مستعملة نظيفة ممشى قليل هناك بالتوازي سيارة لاند كروزر 2018 GXR فل كامل بسعر 171 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة ممشى 141 ألف كليومتر.

حالة السيارة جيدة من الخارج ومن الداخل.

السيارة لونها أبيض وتحتوي على طبقة حماية تظليل 3M. لاند كروزر الوعرة الجبارة حالات مستعملة نظيفة ممشى قليل

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