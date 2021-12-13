الوحش الفرنسي وصل.. أسعار سيارة بيجو 3008 موديل 2022 التنافسية بمواصفاتها الجبارة في مصر

سيارة بيجو 3008 موديل 2022، التي أعلنت عنها شركة (مانسكو) الوكيل الحصري للعلامة التجارية بيجو في مصر، والتي تنتمي لفئة السيارات الـــ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وحسب الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية تتوفر بيجو 3008 بست فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 519 الف جنيه للفئة الأولى، ونوفر لكم قرائنا الكرام مواصفات السيارة وأسعارها لجميع الفئات المتاحة.

سيارة بيجو 3008 موديل 2022

تنتمي سيارة بيجو 3008 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV الشهيرة، والتي يتم تقديمها في السوق المصري من خلال التجهيزات التي تختلف باختلاف الفئات المطروحة، حيث تمتلك حزمة متنوعة من عناصر التحكم والرفاهية، بالإضافة لأنظمة الحماية والأمان ووسائل التقنية والفنية.

تستمد سيارة بيجو 3008 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر سعة 1600 سي سي. والذي يمكن أن ينتج قوة قدرها 165 حصان وعزم اقص للدوران 240 نيوتن / متر مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات. بينما تتسارع سيارة بيجو 3008 موديل 2022 من نقطة السكون لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية. ويعد متوسط استهلاكها للوقود بنسبة قدرها 6 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تبلغ 100 كيلو متر. كما تحتوي على شاحن لاسلكي ولوحة عدادات تقدر 12.3 بوصة وحساسات مطر. بينما تحتوي على مثبت سرعة وفرامل ABS و EBD وفرامل يد كهربائية وزر تفعيل وإيقاف المحرك. وبرنامج مساعدة السيارة على خوض المنحدرات والمرتفعات وخاصية التوازن الالكتروني ومثبت سرعة مع متابعة ضغط الهواء بالإطارات. وكذلك يوجد بها شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصة وتتوسط قمرة السيارة. مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية. بالإضافة لنظام صوتي وترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية وحساسات لركن السيارة والكاميرا لسهولة التحكم. بينما تعتمد على مرايات جانبية كهربائية وقفل مركزي إلى جانب فتحة السقف البانوراما للفئات عالية التجهيز.

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تأتي بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الأولى الأوتوماتيك ACTIVE بمحرك 1600 سي سي تيربو بسعر 525 الف جنيه.

كما تأتي الفئة الثانية أوتوماتيك ACTIVE PACK WITH 10 TOUCH SCREEN محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 539 الف جنيه.

أما الفئة الثالثة أوتوماتيك ALLURE محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 575 الف جنيه.

بينما جاءت الفئة الرابعة أوتوماتيك ALLURE PACK WITH 10 TOUCH SCREEN محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 589 الف جنيه.

وتأتي الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 650 الف جنيه.

كما جاءت الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT RED INTERIOR 2022 محرك سي سي تيربو بسعر 655 الف جنيه.

مواصفات بيجو 3008أسعار سيارة بيجو 3008 موديل 2022