فخامة أسطورية.. شوف شياكة سوزوكي التو الجديدة كليا ارخص سيارة وأحدث موديل 2022

فخامة أسطورية.. شوف شياكة سوزوكي التو الجديدة كليا سيارة سوزوكي التو 2022 هي واحدة من أفضل السيارات الهاتشباك المقدمة من شركة سوزوكي اليابانية الرائدة في صناعة السيارات ولكن السيارة ليست متوفرة بالشكل الكامل في الأسواق المحلية أو العالمية فأعلنت سوزوكي اليابانية أنه من المتوقع ظهور السيارة في الأسواق بقوة في ربع العام القادم الأول في السوق اليابانية بينما في الربع الثاني ستنتشر في باقي أسواق السيارات الأخرى وتتميز السيارة بعدة مواصفات رائعة تجعلها خيار أنسب وملائم لذوقك بالإضافة إلى هيكلها الخارجي الجذاب.

يبلغ طول السيارة الكلي 3430 مللي متر بينما عرضها يصل إلى 1490 مللي متر.

ارتفاع السيارة 1475 مللي متر وحجم الحقيبة الخلفية يصل إلى 180 لتر.

عملية المناورة في الطرق الضيقة بالنسبة لها سهلة لصغر حجمها وطول أبعادها الثلاثة.

سعة المحرك 800 سي سي بينما تبلغ قوتها حوالي 47 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يصل إلى 68 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل بشكل أوتوماتيكي ومكون من 5 سرعات.

سرعة السيارة القصوى 130 كيلو متر في الساعة الواحدة.

معدل استهلاك الوقود يبلغ 3 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

المصابيح الأمامية والخلفية تعمل بمادة الهالوجين المضيئة.

خاصية الجر الأمامي للعجلات.

حساسات للركن أمامية.

معدل استهلاكها من الوقود اقتصادي لدرجة كبيرة.

قطع غيار السيارة متوفرة بالرغم من كونها سيارة جديدة وأسعارها ليست عالية.

عملية الصيانة الخاصة بها غير مكلفة.

قيادتها عملية سهلة ومريحة بالنسبة للسائق.

تحتوي على عدد كبير من وسائل الترفيه والأمان.

نظام التكييف داخلها نظام قوي يصل إلى جميع أنحاء السيارة الداخلية.

التصميم الخارجي لها مميز وألوانها المتوفرة جذابة.

سعة الصندوق الخلفي لها ضيقة وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة.

أداء المحرك ضعيف وقدرته محدودة.

المواد المصنوعة منها مواد المقصورة الداخلية ليست بالجودة المطلوبة.

ثبات السيارة عند السرعات الكبيرة ضعيف نسبيًا.

الفئات المتوفرة منها ليست كثيرة.

ليست كثيرة. سعرها أكبر من الإمكانيات وما تقدمه السيارة.

مواصفات سيارة سوزوكي التو 2022مميزات سوزوكي التو الجديدةعيوب سوزوكي التو الجديدةأسعار سوزوكي التو الجديدة في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من 30.5 ألف ريال السعودي لفئتها الأولى والوحيدة.