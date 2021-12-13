الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا فينزا 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

تعتبر السيارة من تلك الماركة من بين أهم ماركات موديلات السيارات المتميزة، والتي تحمل الكثير من التجهيزات والمواصفات الممتازة شوف نذكرها لكم في هذا المقال حيث تعتبر سيارة من بين أهم السيارات والتي تعد منافسة لأقوى الماركات من أنواع السيارات الأخرى، سوف نقوم بالعرض لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وأهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة، وكذلك تجهيزاتها من الداخل كما سنوضح أهم المكونات الأساسية للسيارة والكماليات التي تتوفر بها.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022

مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية من بين أكثر البيانات التي يرغب في التعرف عليها مختلف الأشخاص من محبي التعرف على كل جديد في عالم السيارات، حيث أن السيارة تحتوي على الكثير من الأساسيات والمكونات الداخلية والتي تعد عالية الكفاءة، وسوف نوصح من السطور التالية نذكر أهم لمواصفات التي تمتاز بها تلك الماركة العالمية بالمواصفات القياسية

مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022

من المواصفات الأهم لسيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية ما سيلي ذره في النقاط القادمة

التصميم الخارجي لتلك السيارة من النوع الفريد المميز بقوة الهيكل المعدني العضلي الصلب، مع التصميم الأكثر ميل للعصرية وبراعة التصميم للمقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة من الطراز الياباني الأقوى.

الخط للكتف بالسيارة يعد واضح، والسقف من النوعية المائلة للانحدار بشكل قليل.

تتوفر المصدات المتواجدة بالأمام، مع توفر التطعيمات من خام معدن الكروم.

الألوان الخاصة بهيكل السيارة متعددة ومن الممكن اختيار اللون الملائم فيتواجد السماوي الأسود والروبي، والمتوهج والتيتانيوم.

المصابيح من بين أهم ما تم التزويد للسيار بها من الخلف وتعتبر السيارة من أهم الموديلات التي تحتوي على الكثير من الملحقات لمزيد من الترفيه.

تتوفر العديد من المميزات في العجلات الخاصة بالسيارة.

التصميم الداخلي للسيارة

الخامات التي تم التصنيع للسيارة منها من بين أجود وأفضل الخامات مع مقاعد ممتازة، ومقصورة واسعة، وشاشة بمقاس ثمانية بوصة، مع توفر المكيف والوصلة يو إس بي.

تكلفة الشراء للسيارة تويتا فينزا

سعر السيارة يبدأ من اثنين وثلاثين ألف دولار وهذا للفئة الأولى يمكنك شراءها من أحدي أفرع الشؤك الموجوده في بلدك .