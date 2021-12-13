الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا ياريس 2022 بمواصفاتها واسعارها الخيالية في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس في السعودية والأسواق الأخري حيث تعتبر أنواع موديلات السيارات التي تتبع الشركة تويوتا من بين أهم الموديلات الممتازة للسيارات بالمواصفات القياسية العالمية وسعرها الخيالي سوف نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة من مقصورتها الداخلية، حيث أن مختلف التجهيزات التي تتواجد في تلك السيارة تؤهلها كي تكون من بين أقوى الموديلات المنافسة لأشهر الماركات العالمية بفضل احتوائها على الكثير من التجهيزات والتي تعد مطورة ومعدلة في خط الإنتاج الجديد لتلك السيارة، وبالنسبة للمواصفات والتكلفة لشراء السيارة .

سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس في السعودية

بالنسبة للمواصفات الخاصة بالسيارة فن أبرزها التمتع بقوة الأداء، ورحابة السيارة من الداخل، كما أن الهديد من الكماليات المتميزة تتوفر بالنظام الداخلي لتركيب السيارة، ومن خلال هذا المقال نوضح السعر النهائي نوضح بشكل أكثر تفصيل أهم المواصفات الأساسية والتي تتعلق بتلك السيارة لتجعلها أكثر تميز عن بقية الموديلات الأخرى:

السعة الخاصة بمحرك السيارة تبلغ ما قيمته ألف وخمسمائة سي سي.

التسارع من صفر إلى المائة يكون في خلال حوالي أحد عشر ثانية.

القوة الخاصة بمحرك السيارة يارس يبلغ ما قيمته حوالي مائة وثلاثة وعشرين حصان.

عزم دوران محرك سيارة تويوتا يارس يبلغ حوالي مائة ثلاثة وخمسين نيوتن لكل متر.

الحجم الخاص بالهيكل للسيارة هاتشباك من النوع تحت المدمج.

النسخة تتوفر من الفئة الخاصة بالحجم الهاتشباك ولا تتوفر بالنسخة السيدان.

المحرك ثلاثة سلندر وهي النسخة المتوفرة الآن لمحرك تلك السيارة.

التصميم يتسم بالعصرية مع توفر العديد من الكماليات بالسيارة.

الكشافات التي تتواجد بالسيارة من النوع ليد الموفر للطاقة.

يتوفر أيضا ما يعرف بحساسات الركن الذكي.

النظام الصوتي الخاص بالسيارة متوفر بعدد ستة من السماعات القوية المتميزة.

السيارة يارس تتوفر بالأسواق المحلية تتوفر بالأسعار ما بين ثلاثمئة وخمسة وأربعين ألف إلى ثلاثمئة خمسة وسبعين ألف جنيه مصري بمختلف المعارض الموكلة بالبيع لموديل يارس يمكن شراؤها من أحدي المعارض التابعه لبلدك

أسعار سيارة يارس 2022 في السعودية ومصر