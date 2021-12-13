سيارة تويوتا كامري Toyota camry 2022 السعر والأداء والتصميم

سيارة تويوتا كامري Toyota camry 2022 من السيارات يابانية الصنع التي يتوفر بها أكثر من طراز وبها فئات مختلفة ولكل منها مواصفات خاصة، وسوف نتناول في هذا المقال اسعار هذه السيارة ومميزاتها بالتفصيل، من حيث قوة المحرك والتصميم الداخلي والخارجي والأداء حيث تم تصميم هذه السيارة بمجموعة من المعايير القياسية، وهي تحتوي على أنظمة تحكم وملاحة مميزة كما أن سقف هذه السيارة بانورامي وخيالي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري Toyota camry 2022

تويوتا كامري 2022 من السيارات المشهورة التي تمتاز بشكلها الرياضي الفريد وتمتلك توازن رائع عند المنعطفات، كما أن العجلات بها يبلغ مقاسها 21 بوصة، وبها جميع الإمكانيات للترفيه كما أن واجهة السيارة أنيقة، وتستطيع من خلالها مشاهدة زاوية أوسع للرؤية وبها كشافات ضبابية حجمها صغير تتناسب مع مظهر السيارة من المقدمة.

زوايا السيارة حادة وتساعد على ثباتها على الطريق، كما أن الخلفية لها تحتوي على أضواء ضبابية، وغطاء الصندوق مظهره أنيق وتم تزيين المصد بحافة سوداء يتخللها ضوء ليلى احمر يعطي شكل الخارق السيارة.

من الداخل هذه السيارة مصنوعة من مقاعد جلدية لونها اسود وتحتوي على شاشة مقاس 8 بوصة، وتشمل السيارة 6 مكبرات للصوت ونظام الدي في دي وعجلة القيادة يمكن توجيهها كهربائيا، كما تحتوي على حاملات أكواب فى الأمام والخلف و جيوب خاصة بوضع الأغراض المختلفة، وتستطيع تشغيلها عن بعد بدون استخدام المفتاح.

تحتوي السيارة على كاميرا تسمح للرؤية الخلفية بشكل دقيق، كما يوجد الريموت للجراج والناقل الخاص بالحركة أتوماتيك ويمكن ضبط إعدادات الصوت عبر عجلة القيادة، وتحتوي على تكييف هوائي ويمكن تعديل المقاعد في ست اتجاهات مختلفة والشاشة تعمل على نظام أبل كار بلاي وكذلك أندرويد أوتو.

مميزات 2022 Toyota camry

تويوتا كامري 2022 المحرك بها سداسي أسطوانات وتبلغ سعته ثلاثة ونصف لتر، وتستهلك السيارة وقود يبلغ 14 كيلومتر بالنسبة لكل لتر ومعايير السلامة والأمان بها رائعة، تحتوي على نظام فرامل مانع للانزلاق، وكذلك التوزيع الالكتروني والنظام تثبيت لمقاعد الأطفال لضمان ثبات المقعد من الحركة.

بها نظام يساعد في الإقلاع من مكان مرتفع، ونظام آخر خاص بثبات المركبة كما يو نظام التحذير عند مغادرة حارة السير، ويبلغ أبعاد هذه السيارة 4876 ملم بالنسبة للطول والعرض 1828 ملم، والارتفاع 1422 ملم.

هناك عدة ألوان مختلفة منها الأبيض اللامع والفضى البراق والأبيض المعدني والأسود والأزرق الرمادي وغيرها من الألوان المختلفة الأخرى.

تحتوي السيارة على منفذ يو اس بي لشحن هاتفك بسهولة، ويمكنك غلق الزجاج أوتوماتيكي كما تستطيع التحكم في الوقود بشكل إلكتروني، وتبلغ قوة المحرك 168 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة الواحدة وعزم الدوران 250 نيوتن على المتر وتبلغ السرعة القصوى لها 100 كيلومتر في سبع ثواني.

اسعار سيارة تويوتا كامري 2022 تختلف على حسب الموديل حيث:

يبلغ سعر موديل LE حوالي 26 ألف 928 دولار أمريكي و 98 ألف و 700 ريال سعودي.

سيارة SE تويوتا كامري 2022 يبلغ سعرها 28 ألف 964 دولار أمريكي بينما يصل سعرها في المملكة 101 ألف و550 ريال سعودي.

موديل السيارة XLE سعره 29 الف 323 دولار أمريكي في المملكة أي حوالى 114 ألف 300 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2022 XSE يبلغ سعرها 32 ألف 854 دولار أمريكي في المملكة حوالي 116 ألف 900 ريال سعودي.

سياره موديل TRD سعرها 35 الف دولار امريكي في المملكة أي حوالي 120000 ريال سعودي.

اسعار تويوتا كامري 2022

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مميزات سيارة تويوتا كامري 2022 كما ذكرنا مواصفاتها واسعارها، والعديد من المعلومات المختلفة الخاصة بإمكانيات هذه السيارة وقوة المحرك بها ومظهرها الداخلي والخارجي وأبعادها.