مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 Toyota Prada الفاخرة والأسعار

سيارة تويوتا برادو 2022 Toyota Prada 2022 من السيارات المشهورة بالتصميم الرائع في المظهر الداخلي والخارجي الفريد، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفات هذه السيارة التي تمتاز بالدفع الرباعي، كما سوف نذكر مميزاتها المختلفة، فهي على درجة عالية من الصلابة والمتانة، وتعتبر من السيارات الفاخرة ويمكن قيادتها في المناطق الصحراوية والمناخ القاسي، هذه السيارة الرياضية عائلية تجعلك تشعر بمتعة القيادة لاحتوائها على جميع معايير الأمان والتصميمات الفريدة.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 Toyota Prada

السيارة مصممة بشكل فخم وجذاب وأنيق وتحتوي على كشافات أمامية لإمكانية القيادة ليلا في الظلام والضباب، وتدعم ايضا الإضاءة النهارية، الهيكل الخارجي متين، ويتنم عن الصلابة والقوة، تأتي بشباك أمامية تحمل شعار تويوتا المميز، تمنح برادو المزيد من الجرأة والفخامة.

تصميم برادو 2022 الداخلي

التصميم الداخلي بها يتميز بالصلابة والمرونة في نفس الوقت، حيث تلاحظ عند القيادة بأنها مريحة حتى في الطرق الوعرة فهي على درجة كبيرة من الثبات على الطريق، مقاعد مريحة وواسعة، للركاب، لتمتع بالتجول بالمركبة لساعات طويلة دون ملل أو شعور بالتعب، مع أحدث أنظمة الترفية، والمعلوماتية.

قوة أداء تويوتا برادو 2022 toyota

المحرك القوي من أكثر مميازة سيارة تويوتا برادو 2022، وكذلك الاستهلاك الاقتصادي للوقود، مع محرك رباعي الأسطوانات كما أن قوة المحرك 164 حصان وخزان الوقود يستوعب 87 لتر بينما عزم الدوران لهذه السيارة 246.

نظام الأمان في2022 ومميزاتها

تويوتا برادو 2022 من السيارات المصممة بكماليات رائعة، وقيادتها ممتعه ونظام الأمان ومعاييره لا مثيل لها، كما أن المقاعد الأمامية والخلفية تستطيع التحكم فيها كهربائيا.

تحتوي على تكييف هواء يمكن استخدامه إذا كان الطقس حار، و هناك امكانية فتح وغلق الأبواب بالتشغيل الذكي حيث تغلق السيارة أبوابها عند الضغط على الفرامل.

يوجد بها وسائد هوائية لحماية القائد، كما يوجد بها أربعة حساسات، في جهة الأمام اثنين ومن الخلف الاثنين، وذلك لقيام برص العقبات بشكل دقيق، بالإضافة إلى وجود نظام مخطط التحكم في الجر وهو المسؤول عن ثبات السيارة، وتحتوي على شاشة عرض يمكنك من خلالها التحكم بنظام الصوت بسهولة.

سعرها يبلغ في المملكة العربية السعودية 174 الف ريال سعودي.

في مصر سعرها يبلغ 729 ألف جنيه مصري.

بالنسبة لأمريكا فإن سعر السيارة 46 الف دولار امريكي.

في الكويت 13 ألف و 986 دينار كويتي.

في قطر سعرها 168 ألف و907 ريال قطري.

في الإمارات يبلغ سعرها 170391 درهم إماراتي.

اسعار تويوتا برادو 2022

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 كما ذكرنا قوة المحرك وسعته، ومعايير الأمان والمميزات الخاصة بهذه السيارة من حيث التصميم والكماليات والامكانيات المختلفة.