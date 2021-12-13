سيارات تويوتا وكيا بدون مقابل للتنازل تقسيط على بنك الراجحي، العرض الأول في تقريرنا اليوم هو على سيارة كيا سورنتو 2021 فل كامل AWD بنزين، محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي بقوة 272 حصان، قير أوتوماتيك 8 سرعات والممشى 15 الف كيلو متر فقط. السيارة باللون الازرق الغامق تتوفر للتقبيل بدون مقابل على الراجحي وتتواجد بمدينة مكة المكرمة، تتميز بإضاءات ليد بالكامل مع كاميرات وخاصية التنبية قبل الخروج من المسار، حساسات أمامية وخلفية وفتحة سقف بانوراما وإشارات انعطاف بالمرايات، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة وعداد الرحلات مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتنازل تقسيط بقيمة 2266 ريال شهرياً، تم سداد 5 شهور بقيمة 9234 ريال وقيمة الدفعة الاخيرة 69666 ريال، مبلغ السداد المبكر حاليا 164ألف و331 ريال ويقل بالطبع كل شهر.

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العرض الثاني في عروض تقبيل السيارات اليوم بحراج السعودية سيكون على سيارة تويوتا افالون 2020 تورينق بنزين، محرك 6 سلندر سعته 3500 سي سي بقوة 297 حصان، قير أوتوماتيك 8 سرعات والممشى 39 ألف كيلو متر. السيارة باللون الأبيض متاحة للتنازل بدون مقابل بمدينة مكة المكرمة، تتميز بحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زرتشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية التحكم.

تتوفر السيارة للتقبيل على بنك الراجحي وقد تم دفع 10 أقساط، قيمة القسط الشهري 2200 ريال، المبلغ المتبقي 169 ألف ريال، الدفعة الأخيرة 64100 ريال وللتكييش يتم دفع مبلغ 142 ألف و800 ريال. السيارة بها دقة صغيرة في الرفرف الأمامي و إحتكاك بسيط في باب السائق والباقي على الشرط بودي وماكينة. تتميز السيارة أيضاً بتحكم من المقود ومكيف متعدد المناطق، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية بتحكم كهربائي مع نظام تدفئة للمقاعد وفتحة سقف، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

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العرض الثالث والأخير في عروض التنازل بدون مقابل سيكون على سيارة تويوتا كامري 2020 بنزين، محرك 6 سلندر سعته 3500 سي سي، قير أوتوماتيك تبترونيك 8 سرعات والممشى 36 ألف كيلو متر فقط. السيارة باللون الأسود اللامع متاحة للتقبيل في مدينة مكة المكرمة، تتميز بليد أمامي وأنوار زينون وكشاف ضباب خلفي، جلنط كهربائي وجنوط مقاس 18 إنش مع فتحة سقف وحساسات أمامية وخلفية، إمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع زجاج كهربائي بالكامل ومقاعد كهربائية للسائق والراكب، تحكم كامل من خلال المقود في مثبت السرعة وعداد الرحلات والبلوتوث، مقاعد جلد وستارة خلفية مع شاشة معلومات متطورة وكاميرا خلفية.

السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط 1742 ريال، قيمة الدفعة الاخيرة 49 الف ريال يمكنك تقسيطها على 24 شهر والمبلغ المتبقي في حالة تكملة الأقساط 108 ألف ريال. السيارة استخدام شخصي والبودي وكالة ما عدا دقة صغيرة في الباب الخلفي وأخرى في الرفرف الخلفي، عليها إضافات 5 طبقات نانو سيراميك كامل السيارة بقيمة 3000 ريال، كما أن عليها كذلك حماية واجهة كاملة والأبواب الأربعة بقيمة 1700 ريال.