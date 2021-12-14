بـ948 ريال عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 من الجبر على 5 سنوات بدفعه اولي بسيطة

بـ948 ريال عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 من الجبر على 5 سنوات إليكم كل ما يخص سيارة كيا بيجاس LX 2022 من مواصفات وأسعارها في السوق السعودي وكل النصائح التي يجب عليك العلم بها قبل الإقدام على شراء السيارة وسنقوم أيضًا بتوضيح أبرز مميزات وعيوب السيارة وظهرت السيارة لأول مرة في تاريخها في عام 2017 في معرض شنغهاي الصيني للسيارات وتندرج ضمن فئة سيارات السيدان الصغيرة وتحتوي السيارة على 5 أبواب وهي من أفضل السيارات التي تمتعت بموثوقية عالية منذ أول ظهور لها منذ وقت إصدارها. مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2022 تبلغ سعة محرك السيارة 1400 سي سي بينما تبلغ قوته مقدرة بالحصان حوالي 95 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 132 نيوتن لكل متر كما أنه يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ومكون من 4 سرعات.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 17.9 كيلو متر لكل لتر.

المصابيح الأمامية للسيارة مصنوعة من الليد التي تضيء كل الطريق أمام السائق.

مقاس عجلات السيارة 14 إنش.

شاشة تعمل باللمس لعرض الإعدادات مقاسها 3.8 بوصة وشاشة أخرى لعرض المعلومات يبلغ مقاسها 7.0 بوصة.

النظام الصوتي المزود داخل السيارة من النوع الفاخر والصوت جودته عالية ومكون من 6 سماعات.

عدة منافذ USB و AUX.

الكاميرا الخارجية للسيارة تعمل بزاوية قدرها 360 درجة مئوية.

4 من الوسائد الهوائية.

نظام ينبه السائق عند العودة للخلف.

متابعة الهواء على إطارات السيارة.

التحكم في ثبات سرعة السيارة بشكل إلكتروني.

خاصية التحكم اليدوي في درجات الحرارة داخل السيارة.

كشف النقطة العمياء.

تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي إليها.

كما أنه يمكن التحكم عن بعد في الصوت وقوته.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

المصابيح الأمامية مضيئة بالليد.

الباب الخلفي للسيارة يحتوي على نوافذ كهربائية.

تحتوي على حامل للأكواب على جانبي الركاب.

الاتصال المباشر بالواي فاي.

الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام تثبيت الحركة التكيفي.

أحزمة أمان ومثبت لمقاعد الأطفال. أسعار كيا بيجاس موديل 2022 وتقسيطات الجبر للتمويل مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2022أسعار كيا بيجاس موديل 2022 وتقسيطات الجبر للتمويل تختلف أسعار سيارات كيا بيجاس في السوق السعودي من فئة إلى أخرى حيث جاءت أسعار السيارة كالآتي:- سعر الفئة LX يبدأ من 46,600 ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية من السيارة XE تبدأ من 51,600 ريال سعودي. وأعلنت مجموعة الجبر للتمويل السعودية عن عروض للتقسيط على السيارة تمتد لحوالي 5 سنوات وقيمة القسط الشهري 866 ريال سعودي. الوسوم

بـ948 ريال عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 من الجبر على 5 سنوات إليكم كل ما يخص سيارة كيا بيجاس LX 2022 من مواصفات وأسعارها في السوق السعودي وكل النصائح التي يجب عليك العلم بها قبل الإقدام على شراء السيارة وسنقوم أيضًا بتوضيح أبرز مميزات وعيوب السيارة وظهرت السيارة لأول مرة في تاريخها في عام 2017 في معرض شنغهاي الصيني للسيارات وتندرج ضمن فئة سيارات السيدان الصغيرة وتحتوي السيارة على 5 أبواب وهي من أفضل السيارات التي تمتعت بموثوقية عالية منذ أول ظهور لها منذ وقت إصدارها. مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2022 تبلغ سعة محرك السيارة 1400 سي سي بينما تبلغ قوته مقدرة بالحصان حوالي 95 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 132 نيوتن لكل متر كما أنه يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ومكون من 4 سرعات.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 17.9 كيلو متر لكل لتر.

المصابيح الأمامية للسيارة مصنوعة من الليد التي تضيء كل الطريق أمام السائق.

مقاس عجلات السيارة 14 إنش.

شاشة تعمل باللمس لعرض الإعدادات مقاسها 3.8 بوصة وشاشة أخرى لعرض المعلومات يبلغ مقاسها 7.0 بوصة.

النظام الصوتي المزود داخل السيارة من النوع الفاخر والصوت جودته عالية ومكون من 6 سماعات.

عدة منافذ USB و AUX.

الكاميرا الخارجية للسيارة تعمل بزاوية قدرها 360 درجة مئوية.

4 من الوسائد الهوائية.

نظام ينبه السائق عند العودة للخلف.

متابعة الهواء على إطارات السيارة.

التحكم في ثبات سرعة السيارة بشكل إلكتروني.

خاصية التحكم اليدوي في درجات الحرارة داخل السيارة.

كشف النقطة العمياء.

تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي إليها.

كما أنه يمكن التحكم عن بعد في الصوت وقوته.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

المصابيح الأمامية مضيئة بالليد.

الباب الخلفي للسيارة يحتوي على نوافذ كهربائية.

تحتوي على حامل للأكواب على جانبي الركاب.

الاتصال المباشر بالواي فاي.

الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام تثبيت الحركة التكيفي.

أحزمة أمان ومثبت لمقاعد الأطفال. أسعار كيا بيجاس موديل 2022 وتقسيطات الجبر للتمويل مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2022أسعار كيا بيجاس موديل 2022 وتقسيطات الجبر للتمويل تختلف أسعار سيارات كيا بيجاس في السوق السعودي من فئة إلى أخرى حيث جاءت أسعار السيارة كالآتي:- سعر الفئة LX يبدأ من 46,600 ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية من السيارة XE تبدأ من 51,600 ريال سعودي. وأعلنت مجموعة الجبر للتمويل السعودية عن عروض للتقسيط على السيارة تمتد لحوالي 5 سنوات وقيمة القسط الشهري 866 ريال سعودي.

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