قبل طرحها بالاسواق “سيارة جيلي كول راي” بمواصفات جبارة قنبلة الموسم الجديدة

قبل طرحها بالاسواق “سيارة جيلي كول راي” قامت مجموعة أبو غالي موتورز للسيارات المصرية بتقديم سيارة جيلي كولراي الجديدة كليًا في السوق المصرية وهي إحدى سيارات جيلي الصينية الشهيرة وأقامت المجموعة احتفالية كبيرة في أحد الفنادق الشهيرة في جمهورية مصر العربية بإصدار هذه السيارة المميزة وكان ذلك في حضون رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورر وعضو مجل الإدارة وكذلك المدير التجاري في المجموعة والان تابعوا معنا مواصفاتها الجبارة. مواصفات سيارة جيلي كولراي المقدمة من مجموعة أبو غالي موتورر للسيارات مواصفات سيارة جيلي كولراي المقدمة من مجموعة أبو غالي موتورر للسيارات تم تصنيع السيارة بالأسلوب العالمي BMA architecture وهي من أول سيارات الـ SUV الكومباكت.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر في زمن قدره 7.9 ثانية حتى قطع مسافة 100 كيلو متر.

يأتي المحرك بسعة 1500 سي سي (1.5 لتر) ونوعه من النوع التيربو.

قوة المحرك 175 حصان وأقصى عزم دوران يصل إليه المحرك هو 255 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

الناقل الحركي المقترن بالسيارة مكون من 7 سرعات.

مصابيح السيارة الأمامية تعمل بالليد الذي يكشف كل الطريق.

جنوط السيارة متوفر بلونين مختلفين.

تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

التوزيع الإلكتروني للفرامل.

تدعم خاصيتي الهواتف الذكية Android auto , Apple CarPlay.

خروج إلكتروني من الركن الذاتي.

عجلات السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

مقاعد السيارة الأمامية يمكن التحكم بها كهربيًا.

الكاميرا المحيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية بحيث تكشف أكبر قدر من الطريق أمام السائق.

الشاشة الخاصة بعرض إعدادات السيارة رقمية ومقاسها 7 بوصة.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها 18 بوصة. عيوب جيلي كولراي مكيف الهواء يؤثر على وقود السيارة والمحرك.

المحرك صغير وعزم الدوران يستهلك عدد لفات كبيرة.

قوة الفرامل تقل بزيادة السرعة.

لا تحتوي في مقصورتها الداخلية على طاولات قابلة للطي.

تفتقر لنظام مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

المرآة المحيطية للسيارة توجد في الأمام فقط ولا يوجد في الخلف. سعر سيارة جيلي الجديدة في سوق السيارات السعودي عيوب جيلي كولرايسعر سيارة جيلي الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الفئات الأولى منها في السوق السعودي من سعر 78,700 ريال سعودي. الوسوم

قبل طرحها بالاسواق “سيارة جيلي كول راي” قامت مجموعة أبو غالي موتورز للسيارات المصرية بتقديم سيارة جيلي كولراي الجديدة كليًا في السوق المصرية وهي إحدى سيارات جيلي الصينية الشهيرة وأقامت المجموعة احتفالية كبيرة في أحد الفنادق الشهيرة في جمهورية مصر العربية بإصدار هذه السيارة المميزة وكان ذلك في حضون رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورر وعضو مجل الإدارة وكذلك المدير التجاري في المجموعة والان تابعوا معنا مواصفاتها الجبارة. مواصفات سيارة جيلي كولراي المقدمة من مجموعة أبو غالي موتورر للسيارات مواصفات سيارة جيلي كولراي المقدمة من مجموعة أبو غالي موتورر للسيارات تم تصنيع السيارة بالأسلوب العالمي BMA architecture وهي من أول سيارات الـ SUV الكومباكت.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر في زمن قدره 7.9 ثانية حتى قطع مسافة 100 كيلو متر.

يأتي المحرك بسعة 1500 سي سي (1.5 لتر) ونوعه من النوع التيربو.

قوة المحرك 175 حصان وأقصى عزم دوران يصل إليه المحرك هو 255 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

الناقل الحركي المقترن بالسيارة مكون من 7 سرعات.

مصابيح السيارة الأمامية تعمل بالليد الذي يكشف كل الطريق.

جنوط السيارة متوفر بلونين مختلفين.

تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

التوزيع الإلكتروني للفرامل.

تدعم خاصيتي الهواتف الذكية Android auto , Apple CarPlay.

خروج إلكتروني من الركن الذاتي.

عجلات السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

مقاعد السيارة الأمامية يمكن التحكم بها كهربيًا.

الكاميرا المحيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية بحيث تكشف أكبر قدر من الطريق أمام السائق.

الشاشة الخاصة بعرض إعدادات السيارة رقمية ومقاسها 7 بوصة.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها 18 بوصة. عيوب جيلي كولراي مكيف الهواء يؤثر على وقود السيارة والمحرك.

المحرك صغير وعزم الدوران يستهلك عدد لفات كبيرة.

قوة الفرامل تقل بزيادة السرعة.

لا تحتوي في مقصورتها الداخلية على طاولات قابلة للطي.

تفتقر لنظام مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

المرآة المحيطية للسيارة توجد في الأمام فقط ولا يوجد في الخلف. سعر سيارة جيلي الجديدة في سوق السيارات السعودي عيوب جيلي كولرايسعر سيارة جيلي الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الفئات الأولى منها في السوق السعودي من سعر 78,700 ريال سعودي.

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