سعر ومواصفات لكزس Lexus 2022 سيارة تتميز بقوة المحرك والتقنيات المتطورة

لكزس Lexus 2022 من أفضل أنواع السيارات اليابانية وتحتوي على العديد من المواصفات الرائعة، والتقنيات الحديثة وامكانياتها مختلفة وتصميمها الداخلي لا مثيل له، كما أن الهيكل الخارجي لهذه السيارة أنيق ورائع، وسوف نتناول فى هذا المقال سعر ومواصفات لكزس Lexus 2022 ، كما سوف نذكر قوة المحرك لها وأداء هذه السيارة. مواصفات سيارة لكزس 2022 سيارة لكزس 2022 من السيارات التي تبلغ قوة المحرك لها 405 حصان كما أن سعته ثلاثة ونصف لتر، وعزم دوران لها يبلغ 652 نيوتن لكل متر، وتحتوي على ناقل حركه به عشرات سرعات يعمل اوتوماتيكيا بشكل سهل وسريع، ويمكن التحكم في سرعة السيارة ببساطة وكذلك التحكم في وظائفها.

تحتوي هذه السيارة على كاميرا تعمل بتقنية حديثة للتتحكم في كل الاتجاهات 603 درجة وتستطيع التحكم في القيادة عند المنحدرات عبر نظام حديث بها، وتم وضع أربع كاميرات لجوانب السيارة لمعرفة كل ما يحيط بها، كما أن الباب الخلفي لها يعمل بالكهرباء بشكل سهل وسريع.

السيارة مصممة بشكل سريع فهي تجمع بين الفخامة ودقة الصنع، وبها وسائل الراحة والتصميم الراقي حيث يتم تصنيعها بمفروشات جلدية داخل مقصورة رائعة الشكل، وهذه السيارة جيدة التهوية، وتحتوي على نظام معلومات وملاحة في شاشة ذات حجم متوسط، ومعايير الأمان بها على أعلى جودة للسائق. مميزات سيارة Lexus 2022 سيارة لكزس 2022 تحتوي على أزرار للتحكم في الابواب وتحمل السيارة طابع المظهر الرياضي و تمتاز بالفخامة والأداء القوي وتحتوي على مصابيح ليد أمامية وثلاثة عيون وكشاف ضبابي يعطيها مظهر غامض، ويبلغ مقاس العجلات 21 بوصة ويمكن تعديل المقاعد الداخلية فى 6 اتجاهات وبها شاشة ترفيه يبلغ مقاسها 12 انش، وتحتوي على نظام الملاحه عن بعد.

تدعم السيارة نظام أندرويد أوتو وابل كار بلاي ومن الداخل يوجد بها مقعد تدليك وأجهزة تساعد على القيادة كما تعمل بالدفع الرباعي حيث إذا كنت تريد القيادة بشكل ممتع على طرق وعرة عليك باستخدام هذه السيارة الرائعة وبها جميع وسائل الراحة وهي خيار الأمثل للرحلات الشاقة الطويلة ومريحة للغاية من الداخل بالنسبة للركاب وهناك مساحة للأقدام مناسبة كما أن المقاعد الأمامية على قدر كبير من الراحة.

تعمل الإضاءة الأوتوماتيكية بها بشكل مميز وذلك يعطيها لمسة رائعة وتحتوي على بلوتوث و منفذ اليو اس بي ويمكنك الاستمتاع بركوبها نظرا لأنها تعزل الأصوات الخارجية للعجل والرياح عبر نظام الذكي وحديث.

تحتوي على نظام تحكم في المناخ اتوماتيك ويدوى تستطيع مراقبة التضاريس عبر نظام تقني أسفل الهيكل يرصد معالم الطريق لكي تتجنب المطبات والعوائق، والسيارة تفتح الأبواب بشكل كامل بزاوية عمودية والمقبض مصنوع من الكروم في الداخل والقضبان الجانبية للسيارة تساعد على الركوب ولا تشكل أي صعوبة في النزول للراكب ويحتوي سقف السيارة على جيوب للتخزين وهناك مرآة مخصصة للرؤية الخلفية تعمل بالتعتيم التلقائي. سعر سيارة لكزس Lexus 2022 سيارة لكزس 2022 يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 600 ألف ريال سعودي، بينما في الكويت يبلغ سعرها 27000 دينار كويتي. سعرها في السوق العالمي 90 الف دولار امريكي. في قطر تباع ب 327 ألف ريال قطري. مواصفات سيارة لكزس 2022مميزات سيارة Lexus 2022سعر سيارة لكزس Lexus 2022 في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة لكزس 2022 كما ذكرنا للمعلومات المختلفة حول المميزات الموجودة بها، وأنظمة التحكم الحديثة وشكلها من الداخل والخارج كما ذكرنا قوة المحرك والأداء لها على الطرق الوعرة، فهي تعتبر خيار مثالي لمن يريد شراء سيارة تمتاز بأداء عالي وأناقة في التصميم والمظهر الخارجي. الوسوم

لكزس Lexus 2022 من أفضل أنواع السيارات اليابانية وتحتوي على العديد من المواصفات الرائعة، والتقنيات الحديثة وامكانياتها مختلفة وتصميمها الداخلي لا مثيل له، كما أن الهيكل الخارجي لهذه السيارة أنيق ورائع، وسوف نتناول فى هذا المقال سعر ومواصفات لكزس Lexus 2022 ، كما سوف نذكر قوة المحرك لها وأداء هذه السيارة. مواصفات سيارة لكزس 2022 سيارة لكزس 2022 من السيارات التي تبلغ قوة المحرك لها 405 حصان كما أن سعته ثلاثة ونصف لتر، وعزم دوران لها يبلغ 652 نيوتن لكل متر، وتحتوي على ناقل حركه به عشرات سرعات يعمل اوتوماتيكيا بشكل سهل وسريع، ويمكن التحكم في سرعة السيارة ببساطة وكذلك التحكم في وظائفها.

تحتوي هذه السيارة على كاميرا تعمل بتقنية حديثة للتتحكم في كل الاتجاهات 603 درجة وتستطيع التحكم في القيادة عند المنحدرات عبر نظام حديث بها، وتم وضع أربع كاميرات لجوانب السيارة لمعرفة كل ما يحيط بها، كما أن الباب الخلفي لها يعمل بالكهرباء بشكل سهل وسريع.

السيارة مصممة بشكل سريع فهي تجمع بين الفخامة ودقة الصنع، وبها وسائل الراحة والتصميم الراقي حيث يتم تصنيعها بمفروشات جلدية داخل مقصورة رائعة الشكل، وهذه السيارة جيدة التهوية، وتحتوي على نظام معلومات وملاحة في شاشة ذات حجم متوسط، ومعايير الأمان بها على أعلى جودة للسائق. مميزات سيارة Lexus 2022 سيارة لكزس 2022 تحتوي على أزرار للتحكم في الابواب وتحمل السيارة طابع المظهر الرياضي و تمتاز بالفخامة والأداء القوي وتحتوي على مصابيح ليد أمامية وثلاثة عيون وكشاف ضبابي يعطيها مظهر غامض، ويبلغ مقاس العجلات 21 بوصة ويمكن تعديل المقاعد الداخلية فى 6 اتجاهات وبها شاشة ترفيه يبلغ مقاسها 12 انش، وتحتوي على نظام الملاحه عن بعد.

تدعم السيارة نظام أندرويد أوتو وابل كار بلاي ومن الداخل يوجد بها مقعد تدليك وأجهزة تساعد على القيادة كما تعمل بالدفع الرباعي حيث إذا كنت تريد القيادة بشكل ممتع على طرق وعرة عليك باستخدام هذه السيارة الرائعة وبها جميع وسائل الراحة وهي خيار الأمثل للرحلات الشاقة الطويلة ومريحة للغاية من الداخل بالنسبة للركاب وهناك مساحة للأقدام مناسبة كما أن المقاعد الأمامية على قدر كبير من الراحة.

تعمل الإضاءة الأوتوماتيكية بها بشكل مميز وذلك يعطيها لمسة رائعة وتحتوي على بلوتوث و منفذ اليو اس بي ويمكنك الاستمتاع بركوبها نظرا لأنها تعزل الأصوات الخارجية للعجل والرياح عبر نظام الذكي وحديث.

تحتوي على نظام تحكم في المناخ اتوماتيك ويدوى تستطيع مراقبة التضاريس عبر نظام تقني أسفل الهيكل يرصد معالم الطريق لكي تتجنب المطبات والعوائق، والسيارة تفتح الأبواب بشكل كامل بزاوية عمودية والمقبض مصنوع من الكروم في الداخل والقضبان الجانبية للسيارة تساعد على الركوب ولا تشكل أي صعوبة في النزول للراكب ويحتوي سقف السيارة على جيوب للتخزين وهناك مرآة مخصصة للرؤية الخلفية تعمل بالتعتيم التلقائي. سعر سيارة لكزس Lexus 2022 سيارة لكزس 2022 يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 600 ألف ريال سعودي، بينما في الكويت يبلغ سعرها 27000 دينار كويتي. سعرها في السوق العالمي 90 الف دولار امريكي. في قطر تباع ب 327 ألف ريال قطري. مواصفات سيارة لكزس 2022مميزات سيارة Lexus 2022سعر سيارة لكزس Lexus 2022 في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة لكزس 2022 كما ذكرنا للمعلومات المختلفة حول المميزات الموجودة بها، وأنظمة التحكم الحديثة وشكلها من الداخل والخارج كما ذكرنا قوة المحرك والأداء لها على الطرق الوعرة، فهي تعتبر خيار مثالي لمن يريد شراء سيارة تمتاز بأداء عالي وأناقة في التصميم والمظهر الخارجي.

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