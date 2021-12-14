الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا 2022 اروع سيارة فى العالم بمواصفات واسعار مذهلة

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الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا ، تعد واحدة من أفضل السيارات المميزة التي طرحها شركة تويوتا العملاقة في صناعة أحدث أنواع السيارة على مستوى العالم ، فقد تقوم بإنتاج سيارات الأحلام بالنسبية لكل شخص، لأن الجميع يرغب بأن يحصل على سيارة متوفر بداخلها كافة الامكانيات والمواصفات التي تجعلها السيارة الأفضل على طرقات المملكة الوعرة، وتتمتع السيارة بكثير من أنظمة السلامة والأمان والترفيه وغيرها فعليك عزيزنا العميل بأن تعلم أن اختيارك لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 هو الخيار الأمثل الذي لا يمكن أن تندم يوماً عليه.
الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا
قامت شركة تويوتا اليابانية بإطلاق سيارتها الحديثة تويوتا فورتشنر 2022 بأكثر من فئة الأولى منها بالدفع الثنائي والثانية بالدفع الرباعي أما الثالثة منها فقد تكون بالدفع الرباعي أيضاً والسيارة منذ فترة متوفرة بسوق السيارات السعودي وتأتي السيارة ومعها الكثير من المواصفات والمزايا التي تميزها عن أي سيارة أخرى وتجعلها من السيارات المنافسة لكبرى العلامات التجارية الخاصة بصناعة وإنتاج السيارات المنافسة لتلك السيارة.
يتراوح سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية من بين 118 ألف ريال سعودي إلى 165 ألف ريال سعودي ويتم اختلاف السعر على حسب فئة السيارة، بينما يتراوح سعر السيارة في مصر ما بين 775000 جنية مصري إلى 925000 جنية مصري.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تختلف سيارة تويوتا فورتشنر عن غيرها من السيارات المنافسة من حيث المواصفات والمزايا التي تتمتع بها وهذا ما يجعلها من أكثر أنواع السيارات المطلوبة بكثير من الدول حول العالم وأكثر ما تتميز به عن باقي السيارات الأخرى التالي:
- تأتي السيارة بقوة محرك 2,8 لتر و4 سلندر، والقوة القصوى لها 201 حصان بقوة عزم دوران 500 نيوتن متر.
- تكون من سيارات الدفع الرباعي المزدوجة الخفيفة والثقيلة يوجد بها قفل تفاضلي.
- يبلغ سعة خزان الوقود الخاص بها 80 لتر بينما تكون كفاءة الطاقة 14,1 كم/ لتر.
- السيارة مزودة بنظام إيقاف وبدء التشغيل يعمل أوتوماتيكي ليتم توفير الوقود.
- كما يوجد بها نظام التحكم بوضع القيادة سواء كان عادي أو رياضي أو اقتصادي.
- يوجد بها نظام خاص لمراقبة ضغط الاطارات ونظام أخر للمساعدة على صعود المنحدرات.
- تحتوي السيارة على نظام حماية لمنع سرقتها فهو يعمل على منع تشغيل المحرك.
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الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا ، تعد واحدة من أفضل السيارات المميزة التي طرحها شركة تويوتا العملاقة في صناعة أحدث أنواع السيارة على مستوى العالم ، فقد تقوم بإنتاج سيارات الأحلام بالنسبية لكل شخص، لأن الجميع يرغب بأن يحصل على سيارة متوفر بداخلها كافة الامكانيات والمواصفات التي تجعلها السيارة الأفضل على طرقات المملكة الوعرة، وتتمتع السيارة بكثير من أنظمة السلامة والأمان والترفيه وغيرها فعليك عزيزنا العميل بأن تعلم أن اختيارك لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 هو الخيار الأمثل الذي لا يمكن أن تندم يوماً عليه.
الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا
قامت شركة تويوتا اليابانية بإطلاق سيارتها الحديثة تويوتا فورتشنر 2022 بأكثر من فئة الأولى منها بالدفع الثنائي والثانية بالدفع الرباعي أما الثالثة منها فقد تكون بالدفع الرباعي أيضاً والسيارة منذ فترة متوفرة بسوق السيارات السعودي وتأتي السيارة ومعها الكثير من المواصفات والمزايا التي تميزها عن أي سيارة أخرى وتجعلها من السيارات المنافسة لكبرى العلامات التجارية الخاصة بصناعة وإنتاج السيارات المنافسة لتلك السيارة.
يتراوح سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية من بين 118 ألف ريال سعودي إلى 165 ألف ريال سعودي ويتم اختلاف السعر على حسب فئة السيارة، بينما يتراوح سعر السيارة في مصر ما بين 775000 جنية مصري إلى 925000 جنية مصري.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تختلف سيارة تويوتا فورتشنر عن غيرها من السيارات المنافسة من حيث المواصفات والمزايا التي تتمتع بها وهذا ما يجعلها من أكثر أنواع السيارات المطلوبة بكثير من الدول حول العالم وأكثر ما تتميز به عن باقي السيارات الأخرى التالي:
- تأتي السيارة بقوة محرك 2,8 لتر و4 سلندر، والقوة القصوى لها 201 حصان بقوة عزم دوران 500 نيوتن متر.
- تكون من سيارات الدفع الرباعي المزدوجة الخفيفة والثقيلة يوجد بها قفل تفاضلي.
- يبلغ سعة خزان الوقود الخاص بها 80 لتر بينما تكون كفاءة الطاقة 14,1 كم/ لتر.
- السيارة مزودة بنظام إيقاف وبدء التشغيل يعمل أوتوماتيكي ليتم توفير الوقود.
- كما يوجد بها نظام التحكم بوضع القيادة سواء كان عادي أو رياضي أو اقتصادي.
- يوجد بها نظام خاص لمراقبة ضغط الاطارات ونظام أخر للمساعدة على صعود المنحدرات.
- تحتوي السيارة على نظام حماية لمنع سرقتها فهو يعمل على منع تشغيل المحرك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخمة وصلت السعودية.. تويوتا فورتشنر الجديدة كليا 2022 اروع سيارة فى العالم بمواصفات واسعار مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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