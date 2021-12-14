ارخص سيارة يابانية.. سوزوكى فيتارا 2022 في السعودية بمواصفات مذهلة والسعر مفاجئ

ارخص سيارة يابانية.. سوزوكى فيتارا 2022 في السعودية ، تعتبر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من السيارات التي أطلقتها الشركة العالمية سوزوكي، حيث أنها واحدة من أهم السيارات الحديثة التي تم طرحها في سواق السيارات بالمملكة العربية السعودية وأصبحت من أكثر المركبات طلباً وإقبالاً، كما أنها السيارة الأنسب لطرقات المملكة الواعرة وتمتلك مجموعة هائلة من المواصفات التي يرغب بها كل شخص في السعودية، واليوم سوف نقدم لكم أهم مواصفات واسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022في السعودية.

ارخص سيارة يابانية.. سوزوكى فيتارا 2022 في السعودية

نحن اليوم أمام واحدة من أقوى السيارات العملاقة اليابانية الجديدة التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية ومنذ هذا الوقت بدأ الكثير من عشاق السيارات الحديثة المليئة بالمواصفات والمميزات الأكثر من رائعة، فدوماً شركة سوزوكي الرائدة في مجال صناعة السيارات تفاجأ الجميع بإصدار سيارة تحتوي على كافة المواصفات والمميزات التي يصعب الحصول عليها بأي سيارة أخرى.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتسم السيارة بمواصفاتها المميزة جداً والتي لا يمكن أن تكون متوفرة بأي سيارة بديلة لسيارة سوزوكي فيتارا ومن أهمها الآتي:

تقوم السيارة باستهلاك وقود بقدرة 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر وتصل سعة خزان وقود السيارة 47 لتر.

تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات متنوعة وبقوة عزم دوران 156 نيوتن متر.

يوجد في السيارة 16 صبابة والسرعة القصوى لها تصل 180 كيلو متر للساعة.

محرك السيارة يعمل بقوة 120 حصان تصل سعته حوالي 1,6 لتر بما يعادل 1600 سي سي.

يصل طول سيارة سوزوكي 4.42 متر بينما يكون عرضها 1.82 متر وارتفاعها 1.71 متر.

يوجد بها 6 وسائد هوائية مع أنظمة أمان مختلفة.

بها مصابيح ضبابية أمامية ليد مع فتحة سقف بانوراميه وزجاج معتم.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا

تتمتع السيارة بكثير من المزايا التي تجعل منها الخيار الأول والأخير ومن أهمها:

متوفرة بها ميزة الدخول بشكل ذكي بالإضافة إلى وجود إنذار خاص بحماية السيارة من السرقة.

سيارة فيتارا مزودة بشاشة عرض للوسائط الترفيهية والمعلوماتية يصل حجمها 4.2 بوصة.

تتمتع بنظام فرامل ضد الانغلاق.

السيارة تدعم نظام الأندرويد وآبل كار بلاي.

اسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

لم تكن السيارة منتشرة بشكل كافي بالمملكة ولكن يبلغ قيمة الفئة الأولى منها حوالي 77 ألف ريال سعودي ولكن سوف يتم الكشف عن السعر بشكل أوضح بعد أن تتوفر السيارة.