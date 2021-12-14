القوة والفخامة.. كيا سبورتاج 2022 السعودية الشكل الجديد ارخص واروع سيارة بمواصفات واسعار مذهلة

القوة والفخامة.. كيا سبورتاج 2022 السعودية ، نقدم لكم عبر موقعنا أدق التفاصيل الخاصة بأحدث السيارات في المملكة السعودية من ضمنها سيارة كيا سبورتاج 2022، وقد تكون أحدث سيارة أصدرتها شركة كيا الرائدة بمجال السيارات وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات والمميزات التي أهلتها لأعلى الدرجات وأصبحت أهم سيارة في السعودية وعليها إقبال كبير جداً من قبل الكثيرين من العملاء ومحبين شراء السيارات التي تستطيع السير على الطرقات الواعرة والصعبة، حيث تم إصدار تلك السيارة في 1993 وبدأت الشركة الصانعة في تطويرها يوماً بعد يوم حتى وصلت لهذا المستوى الجيد من التطوير.

القوة والفخامة.. كيا سبورتاج 2022 السعودية

تم إنتاج سيارة كيا سبورتاج 2022 بمصنع كيا موتورز بكوريا الجنوبية وكان الانتاج الأول لها منذ عام 1993 واستمر ذلك حتى عام 2002، حيث أنها قامت بإنتاج أحد الموديلات صغيرة الحجم وقد تم تطويرها بعد ذلك لتصبح بشكل أكبر وأضخم وهذا ما تم الوصول إليه حتى الآن وأصدرت الشركة ما يقارب من 4 فئات من سيارة كيا سبورتاج ويختلف سعر كل فئة عن الأخرى ويبدأ سعر السيارة من 93.14 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

يوجد في المملكة السعودية 4 فئات من سيارة كيا سبورتاج ولكل فئة سعر خاص بها وتتمثل اسعار فئات سيارة كيا سبورتاج في التالي:

سعر سيارة كيا سبورتاج 4WD يصل إلى 123.738 ريال سعودي.

أما سعر سيارة كيا سبورتاج 6L فيصل إلى 132.363 ريال سعودي.

تصل قيمة سيارة كيا سبورتاج 2022 LX 1.6 338 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 LX 1.6 138 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج 2022 من أحدث السيارات في المملكة العربية السعودية حيث أنها تمتلك مجموعة غير عادية من المواصفات والمزايا الذي يفضلها الكثيرين ويريدون تواجدها في السيارة الخاصة بهم ومن أهمها الآتي: