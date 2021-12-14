“شياكة وفخامة الياباني” سيارة نيسان آريا الكهربائية أحدث موديل 2022 مواصفاتها والوانها

تعد سيارة نيسان آريا 2022 واحدة من ضمن السيارات المتطورة والهامة في تاريخ شركة نيسان اليابانية منذ ربع قرن كامل حيث تخطط الشركة بأن تبني استراتيجية جديدة تمامًا في تقديم سياراتها للأسواق وتعد سيارة نيسان آريا الجديدة واحدة من السيارات الكهربائية الحديثة والمنتظرة بشغف من قبّل المشترين والهاوين في مجال السيارات بحلول العام القادم في بدايات الربع الأول والثاني منه وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات سيارة نيسان آريا 2022 الجديدة يبلغ طول السيارة حوالي 182.9 بوصة بينما طول قاعد عجلاتها تبلغ 109.3 بوصة.

تتنافس في السوق مع سيارات هيونداي كونا و سيارة تسلا واي و فورد موستناج .

محرك قوي قوته مقدرة بالحصان تبلغ 335 وأقصى عزم دوران له 413 رطل لكل قدم.

تسارع السيارة من نقطة السكون حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 5 ثواني.

مقاس الشاشة الوسائطية لعرض المعلومات والترفيه يبلغ 12.3 بوصة.

تدّعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto.

ضمان السيارة ممتد من 3 إلى 8 سنوات على حسب كمية الكيلو مترات المقطوعة.

نظام دفع مزدوج خلفي وأمامي.

تحتوي على محرك آخر في النسخة القياسية منها قدرته تبلغ 239 حصان وقدرة البطارية 65 كيلو واط.

دفع السيارة الأمامي والخلفي متوفر لديها.

المصابيح الأمامية والخلفية تضيء بالليد المضيئة.

مرايا السيارة الجانبية قابلة للطي بالكهرباء.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 18 بوصة (الجنوط الرياضي).

تحتوي من الأمام على شبك غير عريض لونه أسود يتوسطه شعار شركة نيسان اليابانية.

مقاعد السيارة الأمامية يمكن طيها كما أنه يمكن التعديل فيها كهربيًا.

المقاعد داخل مقصورة السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي على 4 منافذ لوصلات USB وخاصية الاتصال بالواي فاي.

الدخول بدون استخدام المفاتيح.

كشف النقطة العمياء.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيلو متر لكل ساعة.

نظام ذكي خاص بفرملة السيارة. الألوان المتوفرة من السيارة الرمادي السيراميك.

العنابي.

الأسود المعدني.

الأحمر القرمزي.

الأزرق الكوزموس.

الفضي السيراميك.

الأبيض القطبي. أسعار سيارة نيسان آريا الجديدة في سوق السيارات السعودي مواصفات سيارة نيسان آريا 2022 الجديدةالألوان المتوفرة من السيارةأسعار سيارة نيسان آريا الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة نيسان الجديدة موديل 2022 من سعر 50.397 دولار أميركي أي فيما يعادل حوالي 188.988 ريال سعودي. الوسوم

تعد سيارة نيسان آريا 2022 واحدة من ضمن السيارات المتطورة والهامة في تاريخ شركة نيسان اليابانية منذ ربع قرن كامل حيث تخطط الشركة بأن تبني استراتيجية جديدة تمامًا في تقديم سياراتها للأسواق وتعد سيارة نيسان آريا الجديدة واحدة من السيارات الكهربائية الحديثة والمنتظرة بشغف من قبّل المشترين والهاوين في مجال السيارات بحلول العام القادم في بدايات الربع الأول والثاني منه وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات سيارة نيسان آريا 2022 الجديدة يبلغ طول السيارة حوالي 182.9 بوصة بينما طول قاعد عجلاتها تبلغ 109.3 بوصة.

تتنافس في السوق مع سيارات هيونداي كونا و سيارة تسلا واي و فورد موستناج .

محرك قوي قوته مقدرة بالحصان تبلغ 335 وأقصى عزم دوران له 413 رطل لكل قدم.

تسارع السيارة من نقطة السكون حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 5 ثواني.

مقاس الشاشة الوسائطية لعرض المعلومات والترفيه يبلغ 12.3 بوصة.

تدّعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto.

ضمان السيارة ممتد من 3 إلى 8 سنوات على حسب كمية الكيلو مترات المقطوعة.

نظام دفع مزدوج خلفي وأمامي.

تحتوي على محرك آخر في النسخة القياسية منها قدرته تبلغ 239 حصان وقدرة البطارية 65 كيلو واط.

دفع السيارة الأمامي والخلفي متوفر لديها.

المصابيح الأمامية والخلفية تضيء بالليد المضيئة.

مرايا السيارة الجانبية قابلة للطي بالكهرباء.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 18 بوصة (الجنوط الرياضي).

تحتوي من الأمام على شبك غير عريض لونه أسود يتوسطه شعار شركة نيسان اليابانية.

مقاعد السيارة الأمامية يمكن طيها كما أنه يمكن التعديل فيها كهربيًا.

المقاعد داخل مقصورة السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي على 4 منافذ لوصلات USB وخاصية الاتصال بالواي فاي.

الدخول بدون استخدام المفاتيح.

كشف النقطة العمياء.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيلو متر لكل ساعة.

نظام ذكي خاص بفرملة السيارة. الألوان المتوفرة من السيارة الرمادي السيراميك.

العنابي.

الأسود المعدني.

الأحمر القرمزي.

الأزرق الكوزموس.

الفضي السيراميك.

الأبيض القطبي. أسعار سيارة نيسان آريا الجديدة في سوق السيارات السعودي مواصفات سيارة نيسان آريا 2022 الجديدةالألوان المتوفرة من السيارةأسعار سيارة نيسان آريا الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة نيسان الجديدة موديل 2022 من سعر 50.397 دولار أميركي أي فيما يعادل حوالي 188.988 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شياكة وفخامة الياباني” سيارة نيسان آريا الكهربائية أحدث موديل 2022 مواصفاتها والوانها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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