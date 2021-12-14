الاسطورة وصلت.. سيارة هافال جوليون فالسعودية الجديدة كليا بمواصفات خارقة والسعر خيالى

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الاسطورة وصلت.. سيارة هافال جوليون فالسعودية ، تعتبر هافال جوليان هي سيارة كروس صينية تحتوي على كمية عالية من المميزات الفريدة ومتوفرة بأربعة أنواع داخل الأسواق و بمعدات مختلفة، كما ان لديها تصميم خارجي وداخلي مميز ورائع وذات طبع خاص بها، وفي هذا المقال سنتعرف على الكثير من مواصفاتها ومميزاتها وشكلها من الخارج والداخل لتكون على علم بما فيها من المعلومات حول سيارة هافال جوليون، كما سنقدم لكم سعرها في السوق السعودي فكل ماعليك هو متابعة السطور القليلة التالية.
الاسطورة وصلت.. سيارة هافال جوليون فالسعودية
تحتوي هذه السيارة على عدد من المواصفات المميزة، لذا في مقالنا سنعرض عليكم عدد من هذه المواصفات وهي:
- الشبكة الأمامية الكبيرة الهجومية الرياضية بفضل اللون الأسود.
- فتحات التهوية مطلية باللون الأسود، وتجد شكل نظام الإضاءة الأمامي بأكمله مميزًا في تصميمه.
- يوجد داخل السيارة شحن اللاسلكي.
- لا توجد مصدات سوداء، والسقف والسيارة والمرايا الجانبية كلها نفس اللون أيضاً.
- شاشة مركزية من داخل العربية خارج مستوى لوحة العدادات أسفلها أزرار التحكم باللمس، كما تجد شاشة أجهزة رقمية مقاس 3.5 بوصة أو 7 بوصات اعتمادًا على الفئة، وأخيرًا صندوق التروس عبارة عن مفتاح دائري وهو تقنية جديدة.
- السيارة مزودة بمجموعة ممتازة جدا من المعدات مع وسائل أمان قوية.
- تتميز السيارة من حيث الأمان بكل فئاتها ولكن الفئة الأولى تأتي بوسادتين هوائية.
- شاشة ذكية 12.3 بوصة ومقاعد جلدية
- يوجد بها ناقل الحركة مما يوفر الكثير من استهلاك البنزين مع كفاءة نقل عالية وأداء مستقر وأداء NVH أفضل.
- زر تحويل ناقل الحركة ومخرجات USB
- يتواجد بها مصابيح ليد جيدة وكذلك الكثير من وسائل الأمان بها والفرش بها مغطي بالجلد لحمايته.
- يتوافر ها انظمة تنبيهات في حالة حدوث أي حوادث في الطريق، مثل نظام التوقف والتشغيل التلقائي والذين يعملان بشكل جيد وأمن لتفادي التصادم على الطرق السريعة.
تحتوي سيارة هافال جوليان على عدد من مميزاتها مما جعلها تتصدر أولي السيارات مبيعات في الأسواق العربية، وخاصة داخل المملكة العربية السعودية، ونقدم إليكم السعر الأصلي للسيارة خلال السطور الآتية:
- هافال فاشونابل 2021 H6 سعره 62.900 ريال سعودي.
- يبلغ سعر هافال إنتليجنت 2021 H6 66 ألف ريال سعودي.
- هافال سوبريم 2021 H6، يتراوح سعرها ما بين 900 و74.900 ريال سعودي.
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الاسطورة وصلت.. سيارة هافال جوليون فالسعودية ، تعتبر هافال جوليان هي سيارة كروس صينية تحتوي على كمية عالية من المميزات الفريدة ومتوفرة بأربعة أنواع داخل الأسواق و بمعدات مختلفة، كما ان لديها تصميم خارجي وداخلي مميز ورائع وذات طبع خاص بها، وفي هذا المقال سنتعرف على الكثير من مواصفاتها ومميزاتها وشكلها من الخارج والداخل لتكون على علم بما فيها من المعلومات حول سيارة هافال جوليون، كما سنقدم لكم سعرها في السوق السعودي فكل ماعليك هو متابعة السطور القليلة التالية.
الاسطورة وصلت.. سيارة هافال جوليون فالسعودية
تحتوي هذه السيارة على عدد من المواصفات المميزة، لذا في مقالنا سنعرض عليكم عدد من هذه المواصفات وهي:
- الشبكة الأمامية الكبيرة الهجومية الرياضية بفضل اللون الأسود.
- فتحات التهوية مطلية باللون الأسود، وتجد شكل نظام الإضاءة الأمامي بأكمله مميزًا في تصميمه.
- يوجد داخل السيارة شحن اللاسلكي.
- لا توجد مصدات سوداء، والسقف والسيارة والمرايا الجانبية كلها نفس اللون أيضاً.
- شاشة مركزية من داخل العربية خارج مستوى لوحة العدادات أسفلها أزرار التحكم باللمس، كما تجد شاشة أجهزة رقمية مقاس 3.5 بوصة أو 7 بوصات اعتمادًا على الفئة، وأخيرًا صندوق التروس عبارة عن مفتاح دائري وهو تقنية جديدة.
- السيارة مزودة بمجموعة ممتازة جدا من المعدات مع وسائل أمان قوية.
- تتميز السيارة من حيث الأمان بكل فئاتها ولكن الفئة الأولى تأتي بوسادتين هوائية.
- شاشة ذكية 12.3 بوصة ومقاعد جلدية
- يوجد بها ناقل الحركة مما يوفر الكثير من استهلاك البنزين مع كفاءة نقل عالية وأداء مستقر وأداء NVH أفضل.
- زر تحويل ناقل الحركة ومخرجات USB
- يتواجد بها مصابيح ليد جيدة وكذلك الكثير من وسائل الأمان بها والفرش بها مغطي بالجلد لحمايته.
- يتوافر ها انظمة تنبيهات في حالة حدوث أي حوادث في الطريق، مثل نظام التوقف والتشغيل التلقائي والذين يعملان بشكل جيد وأمن لتفادي التصادم على الطرق السريعة.
تحتوي سيارة هافال جوليان على عدد من مميزاتها مما جعلها تتصدر أولي السيارات مبيعات في الأسواق العربية، وخاصة داخل المملكة العربية السعودية، ونقدم إليكم السعر الأصلي للسيارة خلال السطور الآتية:
- هافال فاشونابل 2021 H6 سعره 62.900 ريال سعودي.
- يبلغ سعر هافال إنتليجنت 2021 H6 66 ألف ريال سعودي.
- هافال سوبريم 2021 H6، يتراوح سعرها ما بين 900 و74.900 ريال سعودي.
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