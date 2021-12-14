بأقل قسط شهري… كيا بيجاس 2021 بالتقسيط من الجبر للتمويل لمدة أكثر نت 4 سنوات

بأقل قسط شهري… كيا بيجاس 2021 بالتقسيط من الجبر للتمويل شركة الجبر من أشهر السيارات التي تعمل على إضافة مجموعة مختلفة من العروض المميزة للسيارات حتى يتم الحصول عليها مقابل دفع مبالغ أقساط شهرية، حيث أعلنت الشركة عن عروض مختلفة للتقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2021 والتي تتميز بأنها من السيارات ذات السعر الاقتصادي المميز التي يتم الحصول عليها، وقد تتميز السيارة بأنها تحتوي على مجموعة من الإمكانيات والتقنيات المختلفة التي تتمثل في مستوى الرفاهية والأمان مما يجعل الكثير من العملاء مقبلون على شراء هذه السيارة بإمكانية التقسيط التي تصل إلى ستون شهرا من شركة التمويل جبر. أهم مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021 تضم السيارة مجموعة من المواصفات تتمثل في ناقل الحركة اليدوي الذي يعمل بتقنية الخمس سرعات المختلفة.

بالإضافة إلى أن المحرك يبلغ 1400 سي سي وهذا قد يعادل 1.4 لتر.

كما أن السيارة تتمتع بحقيبة في الخلف قد تتميز بأنها واسعة تبلغ 475 لتر.

بالإضافة إلى أنها مزودة بمجموعة من المقابض الخارجية التي يتم طلائها بالكروم والتي تتميز بأنها تجعل شكلها أكثر رقي وجاذبية.

فضلا عن أنها سيارة ثابتة على الطريق وتتمتع بالتحكم في توازنها بسهولة ويسر.

وتحتوي السيارة على معدل تسارع قوي يصل إلى 180 كم لكل ساعة. أهم مميزات سيارة كيا بيجاس 2021 تتميز سيارة كيا بيجاس 2020 بأنها واحدة من السيارات التي تتمتع بالصوت الهادئ أثناء القيادة.

كما أنها مرتفعة بشكل مناسب من على الأرض مما يقلل الاحتكاك في المطبات والأراضي التي تسبب ضرر في الهيكل.

تحتوي على فيتيس قوي مزود بست سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على شاشة عرض للمعلومات موجودة بمقاس 2.8 بوصة.

كما أنها مزودة بوحدات تهوية تصل إلى 8 وحدات تساعد في ادخال الهواء اليها.

مزودة بمرايا من الجوانب تعمل لتقنية الكهرباء.

كما أنها بها فتحة سقف بانورامية.

تحتوي على اضاءات بتقنية الليد المميزة. عروض التقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2020 أهم مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021أهم مميزات سيارة كيا بيجاس 2021عروض التقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2020 تقسيط كيا بيجاس 2021 تبلغ قيمة القسط الشهري في السيارة 960 ريال سعودي.

تبلغ قيمة القسط الشهري في السيارة 960 ريال سعودي. وتصل قيمة المقدم 5175ريال سعودي.

تكون الدفعه الاخيرة بمبلغ 15525 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة لمدة 60 شهرا. الوسوم

بأقل قسط شهري… كيا بيجاس 2021 بالتقسيط من الجبر للتمويل شركة الجبر من أشهر السيارات التي تعمل على إضافة مجموعة مختلفة من العروض المميزة للسيارات حتى يتم الحصول عليها مقابل دفع مبالغ أقساط شهرية، حيث أعلنت الشركة عن عروض مختلفة للتقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2021 والتي تتميز بأنها من السيارات ذات السعر الاقتصادي المميز التي يتم الحصول عليها، وقد تتميز السيارة بأنها تحتوي على مجموعة من الإمكانيات والتقنيات المختلفة التي تتمثل في مستوى الرفاهية والأمان مما يجعل الكثير من العملاء مقبلون على شراء هذه السيارة بإمكانية التقسيط التي تصل إلى ستون شهرا من شركة التمويل جبر. أهم مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021 تضم السيارة مجموعة من المواصفات تتمثل في ناقل الحركة اليدوي الذي يعمل بتقنية الخمس سرعات المختلفة.

بالإضافة إلى أن المحرك يبلغ 1400 سي سي وهذا قد يعادل 1.4 لتر.

كما أن السيارة تتمتع بحقيبة في الخلف قد تتميز بأنها واسعة تبلغ 475 لتر.

بالإضافة إلى أنها مزودة بمجموعة من المقابض الخارجية التي يتم طلائها بالكروم والتي تتميز بأنها تجعل شكلها أكثر رقي وجاذبية.

فضلا عن أنها سيارة ثابتة على الطريق وتتمتع بالتحكم في توازنها بسهولة ويسر.

وتحتوي السيارة على معدل تسارع قوي يصل إلى 180 كم لكل ساعة. أهم مميزات سيارة كيا بيجاس 2021 تتميز سيارة كيا بيجاس 2020 بأنها واحدة من السيارات التي تتمتع بالصوت الهادئ أثناء القيادة.

كما أنها مرتفعة بشكل مناسب من على الأرض مما يقلل الاحتكاك في المطبات والأراضي التي تسبب ضرر في الهيكل.

تحتوي على فيتيس قوي مزود بست سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على شاشة عرض للمعلومات موجودة بمقاس 2.8 بوصة.

كما أنها مزودة بوحدات تهوية تصل إلى 8 وحدات تساعد في ادخال الهواء اليها.

مزودة بمرايا من الجوانب تعمل لتقنية الكهرباء.

كما أنها بها فتحة سقف بانورامية.

تحتوي على اضاءات بتقنية الليد المميزة. عروض التقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2020 أهم مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021أهم مميزات سيارة كيا بيجاس 2021عروض التقسيط ل سيارة كيا بيجاس 2020 تقسيط كيا بيجاس 2021 تبلغ قيمة القسط الشهري في السيارة 960 ريال سعودي.

تبلغ قيمة القسط الشهري في السيارة 960 ريال سعودي. وتصل قيمة المقدم 5175ريال سعودي.

تكون الدفعه الاخيرة بمبلغ 15525 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة لمدة 60 شهرا.

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