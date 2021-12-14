ارخص سيارة بالتقسيط … هيونداي أكسنت 2021 الجبارة تقسيط من عبد اللطيف لمدة 60 شهر

ارخص سيارة بالتقسيط … هيونداي أكسنت 2021 الجبارة موضوعنا اليوم عن تقسيطات من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة هيونداي أكسنت 2021 وتعتبر السيارة بأنها ليست بالسيارة الجديدة على الأسواق بل أنه تم إصدارها منذ فترة ليست بالكبيرة ولكنها منتشرة بشكل كبير جدًا في أسواق السيارات المحلية والعالمية حيث أنه تم اكتشاف الموديل الأحدث من فئة سيارات هيونداي أكسنت ولكن حتى بعد صدور الموديل الجديد منها لا تزال السيارة تحظى بشهرة عالية بين السيارات المنافسة وغير المنافسة في السوق. أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2021 تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة حصانية تبلغ 120 حصان.

يقترن بناقل حركة يعمل بشكل يدوي مكون من 6 سرعات و4 أسطوانات.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 153 نيوتن لكل متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 147 مللي متر.

الكبح التلقائي للفرامل والفرامل المانعة للانغلاق.

تحكم السيارة الإلكتروني في الثبات.

كاميرا خاصة بالرؤية الخلفية تعمل بزاوية 180 درجة مئوية.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

مقاس الشاشات الوسائطية يبلغ 7 بوصة وتعمل باللمس. مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 ضمان السيارة ممتاز.

استهلاكها في البنزين مذهل واقتصادي إلى درجة كبيرة.

الشاشات التي تعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية تعمل باللمس وسريعة الاستجابة.

سعرها رخيص مقارنة بالسيارات التي من نفس الجيل والفئة المنافسة لها.

سعة المقاعد واسعة ومريحة للركاب في جميع الصفوف.

الأجزاء الداخلية للسيارة والخارجية مصنوعة من مواد عالية الجودة.

خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء. عيوب سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 تسارع محرك السيارة بطئ نوعًا ما.

صوت الاستريو الخاص بطراز السيارة الأساسي ضعيف قليلًا.

الفئة الأولى للسيارة لا تدعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام الأندرويد أوتو ونظام الآبل كار بلاي.

سعة الشحن الخلفية ضيقة إلى حد ما. الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي موديل 2021 الأسود.

الأحمر.

الرمادي.

الأبيض.

الأزرق اللؤلؤي.

الفضي القمري. أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 وتقسيطات مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2021مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021عيوب سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي موديل 2021أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 وتقسيطات مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 46 ألف وخمسمئة ريال سعودي في الفئات الأولى وعرض التقسيط من عبد اللطيف جميل يبدأ بقسط شهري يبلغ 1041 ريال سعودي ولمدة 5 سنوات. الوسوم

ارخص سيارة بالتقسيط … هيونداي أكسنت 2021 الجبارة موضوعنا اليوم عن تقسيطات من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة هيونداي أكسنت 2021 وتعتبر السيارة بأنها ليست بالسيارة الجديدة على الأسواق بل أنه تم إصدارها منذ فترة ليست بالكبيرة ولكنها منتشرة بشكل كبير جدًا في أسواق السيارات المحلية والعالمية حيث أنه تم اكتشاف الموديل الأحدث من فئة سيارات هيونداي أكسنت ولكن حتى بعد صدور الموديل الجديد منها لا تزال السيارة تحظى بشهرة عالية بين السيارات المنافسة وغير المنافسة في السوق. أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2021 تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة حصانية تبلغ 120 حصان.

يقترن بناقل حركة يعمل بشكل يدوي مكون من 6 سرعات و4 أسطوانات.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 153 نيوتن لكل متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 147 مللي متر.

الكبح التلقائي للفرامل والفرامل المانعة للانغلاق.

تحكم السيارة الإلكتروني في الثبات.

كاميرا خاصة بالرؤية الخلفية تعمل بزاوية 180 درجة مئوية.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

مقاس الشاشات الوسائطية يبلغ 7 بوصة وتعمل باللمس. مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 ضمان السيارة ممتاز.

استهلاكها في البنزين مذهل واقتصادي إلى درجة كبيرة.

الشاشات التي تعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية تعمل باللمس وسريعة الاستجابة.

سعرها رخيص مقارنة بالسيارات التي من نفس الجيل والفئة المنافسة لها.

سعة المقاعد واسعة ومريحة للركاب في جميع الصفوف.

الأجزاء الداخلية للسيارة والخارجية مصنوعة من مواد عالية الجودة.

خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء. عيوب سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 تسارع محرك السيارة بطئ نوعًا ما.

صوت الاستريو الخاص بطراز السيارة الأساسي ضعيف قليلًا.

الفئة الأولى للسيارة لا تدعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام الأندرويد أوتو ونظام الآبل كار بلاي.

سعة الشحن الخلفية ضيقة إلى حد ما. الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي موديل 2021 الأسود.

الأحمر.

الرمادي.

الأبيض.

الأزرق اللؤلؤي.

الفضي القمري. أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 وتقسيطات مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2021مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021عيوب سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي موديل 2021أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2021 وتقسيطات مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 46 ألف وخمسمئة ريال سعودي في الفئات الأولى وعرض التقسيط من عبد اللطيف جميل يبدأ بقسط شهري يبلغ 1041 ريال سعودي ولمدة 5 سنوات.

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