منذ أيام قليلة تم الكشف عن تويوتا رايز TOYOTA RAIZE 2022 في المملكة السيارة الشبابية من فئة الكروس أوفر القوية، تتمتع بمظهر قوي وجريء وصلب، تمتلك مجموعة من التقنيات العالية، مصنعة من أفضل الخامات، تأتي بفئتين في الأسواق XLE و LIMITED، كل منهما تملك محرك بإمكانيات مختلفة، يمكن خوض أقوي المغامرات والرحلات مع تلك المركبة المبهرة من تويوتا، تقدم ثبات فائق على الطرقات الوعرة، فما هي مواصفات وحش RAIZE الجديد ذلك ما سنتعرف عليه في التالي.

تويوتا رايز TOYOTA RAIZE 2022 سيارة الكروس أوفر المذهلة

عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، يتم البحث عن مواصفات عملية، سيارة تجمع بين الشكل الرياضي، القوي، وفي ذات الوقت تصلح للاستخدامي العائلي، ذلك ماتوفره تويوتا رايز 2022، على الرغم من كونها موجه لفئة الشباب بوجه خاص، إلا أنها تملك من المقومات التي تجعل منها اختيار العائلة الأول.

تملك السيارة مصابيح أمامية وخلفية شديدة الإضاءة، لمساعدة السائق على الرؤية بكل وضوح في أصعب الأجواء المناخية، ونهارية أيضا، تمنحها مظهر جمالي في المقدمة مع الشباك الأمامية المميزة، وشعار RAIZE، العجلات ذو أقواس من الألمنيوم يوجد منها قياس 16، 17 إنش، وقاعدة 2،252 ملم، وارتفاع 1،600م.

تصميم الداخلي TOYOTA RAIZE 2022

تصميم تويوتا رايز 2022 فاخر، وراقي يجعلك تشعر بالفخامة والتطور، مع تلك التقنيات الحديثة التي يحتويها لجعل القيادة أكثر متعة، مقاعد السيارة مريحة مصنوعة من خامة فاخرة، تهدف لمنح الركاب المزيد من الرفاهية، خلال التجول بالسيارة مع نظام صوت قوي ب 4 مكبرات صوت، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كسوة السيارة مصنوعة من القماش، لكن المقود من الجلد، كذلك ناقل الحركة، التكييف يتحكم به يدوياً، يوجد أيضا نظام نفخ الإطارات.