36.900 ألف ريال سعودي أرخص السيارات داخل السعودية بمواصفات ومميزات خيالية

أرخص السيارات داخل السعودية، تحتوي المملكة العربية السعودية العديد من أنواع السيارات المختلفة والتي تتعدد أنواعها وأسعارها من جميع شركات السيارات وتعمل أسواق بيع السيارات داخل المملكة على إرضاء جميع الأذواق وتلبية كافة مطالب المواطنين وتمتلك المملكة العديد من السيارات التي تتميز بأسعارها الرخيصة والمناسبة للكثير كما تمتلك العديد من المواصفات والإمكانيات الكبيرة التي يحتاجها كل شخص والموجودة أيضًا في السيارات باهظة الثمن ومن خلال تلك السطور سوف نتعرف على أفضل هذه السيارات

وتعد أرخص أنواع السيارات داخل المملكة السعودية كالآتي:

سيارة شيفرولية سبارك LS 2021

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية بداية من 36.900 ريال سعودي ويختلف سعر السيارة من فئة إلى أخرى.

تتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

تعد من سيارات الدفع الأمامي.

يعمل المحرك باستخدام 4 أسطوانات.

يعمل المحرك بسعة 1.4 لتر وتبلغ قوته 67 حصان.

تستهلك السيارة مقدار 19.6 لتر لكل كيلومتر.

تصل اقصي عزم دوران للمحرك 127 نيوتن لكل متر.

سيارة بين راي 2021

تعد واحدة من السيارات ذات السعر المنخفض في السعودية حيث يبلغ سعر السيارة داخل السيارة بدايةً من 53.900 ريال سعودي ويزداد بتنوع الفئة.

تعد من ضمن السيارات الرياضية وتتميز بالتصميم الرائع.

حازت هذه السيارة على إعجاب الكثير من المواطنين وزاد الطلب عليها داخل الأسواق.

تحتوي على الكثير من وسائل الأمان وأهمها الوسادة الهوائية.

يعمل محرك السيارة عن طريق 3 أسطوانات وتصل سعته 1 لتر.

أقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 215 نيوتن لكل متر.

يستهلك المحرك 20.9 كيلومتر لكل لتر.

سيارة نيسان صني 2021

تبدأ أسعار سيارة نيسان صني داخل المملكة السعودية من 50.064 ألف ريال سعودي ويزداد السعر مع اختلاف الأنواع.

تعد هذه السيارة من أكثر السيارات استهلاكًا للوقود حيثُ تستهلك 17.1 لكل كيلومتر.

تتميز السيارة بشكلها الانسيابي مما جذب انتباه الجميع لها.

يعمل المحرك بسعة 1.6 لتر وقوته 118 حصان.

يبلغ أقصى عزم دوران للمحرك 149. نيوتن لكل متر.

وهكذا نكون قد تعرفنا على أرخص السيارات الصينية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وسعر كل سيارة ومواصفاتها.