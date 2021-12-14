التميز والرقي.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، نتحدث من خلال الآتي من الفقرات القادمة على أهم التفاصيل والمعلومات عن السيارة من النوع لاند كروزر والتي تعد واحدة من بين أهم الموديلات التي قد أنتجتها الشركة العالمية تويوتا، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يميز تلك السيارة والمواصفات الأساسية الخاصة بالسيارة، كما سنوضح أهم التجهيزات للسيارة موديل لاند كروزر من الطراز الياباني العالمي والتي تتسم بمواصفتها القياسية، وعبر الآتي من السطور التالية أيضا نوضح أهم المعلومات عن الكماليات التي تتوفر في هذه السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

من بين أهم المواصفات التي يرغب في التعرف عليها مختلف العملاء ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك بالسعة التي تبلغ ثلاثة ونصف لتر وبعدد ستة اسطوانات.

المحرك أيضا من النوع التوربو.

القوة القصوى الخاصة بمحرك السيارة من الموديل لاند كروزر تبلغ أربعمائة وتسعة حصان.

العزم للدوران الخاص بالسيارة ستمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

الناقل الخاص بالحركة حوالي عشر سرعات من النوع الأوتوماتيك مع وجود الخاصية للتحكم اليدوي.

النظام الخاص بالسيارة هو نظام الدفع من النوع الرباعي.

القفل من النوع الدفرنس الخلفي.

السعة الخاصة بخزان الوقود مائة وعشرة لتر.

السيارة تحتوي عدد سبعة من المقاعد.

من بين أهم الموديلات التي تتواجد في عالم السيارات وهذا الموديل من الموديلات التي لها تاريخ وتتطور مع تقدم السنين وهذا ما يحرص عليه المنتجون لتلك السيارة وتجهيزاتها.

حيث تم التعديل على هذا الموديل الخاص بالسيارة، وتتطور السيارة وتجهيزاتها باستمرار، وبالنسبة لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة فهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال الآتي من الفقرات القادمة.

من بين أهم المزايا الخاصة بالسيارة أن الجنوط الخاص بها من معدن الألومنيوم وبالقياس ثمانية عشر بوصة.

مع توفر الأنوار من النوع الأمامي إل إي مع وجود التعديل الخاص بالإضاءة من النوع اليدوي.

مع توفر عدد من الكشافات والإضاءات النهارية، مع تواجد الرذاذ بالماء للمصباح المتواجد في الأمام.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022أهم المزايا الخارجية لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022