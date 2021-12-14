أقوى وأرخص عروض… تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 ،تعد سيارة تويوتا كورولا من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية وفي دول الوطن العربي حيثُ تحتوي السيارة على كثير من المميزات والمواصفات الخاصة بها والتي تمنحها طابع خاص ويسعى الكثير للحصول على السيارة ونظرًا لسعرها الباهظ قامت شركة السيارات عبد اللطيف جميل نظرًا لسعرها الباهظ قامت شركة السيارات عبد اللطيف جميل بتوفير عروض التقسيط على السيارة لكي يمتلكها الكثير من المواطنين وسوف نوضح أهم تلك العروض. تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم فرصة تقسيط سيارة تويوتا كورولا وذلك من خلال الشروط التالية: عرض تقسيط السيارة بداية من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

تبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1314ريال سعودي.

تصل فترة سداد قسط السيارة حتى 60 شهر وتزداد قيمة القسط بزيادة هذه الفترة.

تمنح الشركة للعميل فرصة اختيار طريقة التقسيط التي تناسبه حسب إمكانياته.

تمنح الشركة فرصة التقديم دون دفع أي مصاريف إدارية.

لا يحتاج العميل لوجود كفيل للحصول على فرصة تقسيط السيارة. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتي جعلتها من أهم سيارات شركة تويوتا وبفضل مميزاتها الكثيرة يحلم الكثير باقتنائها ومن أهم هذه المميزات هي: تعد كورولا ضمن فئة سيارة سيدان التي تعمل بنظام الدفع الأمامي.

تصل سعة محرك السيارة إلى 2 لتر ويعمل من خلال أربع أسطوانات والتي تولد قوة 168 حصان.

تعمل السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف.

تعد السيارة موفرة في استخدام الوقود حيثُ تستهلك مقدار واحد لتر لكل 19 كيلومتر.

تحتوي على العديد من وسائل الترفيه مثل مدخل اليو أس بي والبلوتوث.

تتميز بوجود 6 مكبرات صوت تم توزيعها داخل السيارة.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي السيارة على العديد من المواصفات ومنها ما يلي: يوجد في السيارة مصابيح تعمل في الضباب من الأمام والخلف.

يبلغ حجم التخزين داخل السيارة حوالي 55 لتر.

يستخدم السائق في ركن السيارة نظام اكس أل أي وهو النظام الذكي. الوسوم

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 ،تعد سيارة تويوتا كورولا من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية وفي دول الوطن العربي حيثُ تحتوي السيارة على كثير من المميزات والمواصفات الخاصة بها والتي تمنحها طابع خاص ويسعى الكثير للحصول على السيارة ونظرًا لسعرها الباهظ قامت شركة السيارات عبد اللطيف جميل نظرًا لسعرها الباهظ قامت شركة السيارات عبد اللطيف جميل بتوفير عروض التقسيط على السيارة لكي يمتلكها الكثير من المواطنين وسوف نوضح أهم تلك العروض. تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم فرصة تقسيط سيارة تويوتا كورولا وذلك من خلال الشروط التالية: عرض تقسيط السيارة بداية من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

تبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1314ريال سعودي.

تصل فترة سداد قسط السيارة حتى 60 شهر وتزداد قيمة القسط بزيادة هذه الفترة.

تمنح الشركة للعميل فرصة اختيار طريقة التقسيط التي تناسبه حسب إمكانياته.

تمنح الشركة فرصة التقديم دون دفع أي مصاريف إدارية.

لا يحتاج العميل لوجود كفيل للحصول على فرصة تقسيط السيارة. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتي جعلتها من أهم سيارات شركة تويوتا وبفضل مميزاتها الكثيرة يحلم الكثير باقتنائها ومن أهم هذه المميزات هي: تعد كورولا ضمن فئة سيارة سيدان التي تعمل بنظام الدفع الأمامي.

تصل سعة محرك السيارة إلى 2 لتر ويعمل من خلال أربع أسطوانات والتي تولد قوة 168 حصان.

تعمل السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف.

تعد السيارة موفرة في استخدام الوقود حيثُ تستهلك مقدار واحد لتر لكل 19 كيلومتر.

تحتوي على العديد من وسائل الترفيه مثل مدخل اليو أس بي والبلوتوث.

تتميز بوجود 6 مكبرات صوت تم توزيعها داخل السيارة.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي السيارة على العديد من المواصفات ومنها ما يلي: يوجد في السيارة مصابيح تعمل في الضباب من الأمام والخلف.

يبلغ حجم التخزين داخل السيارة حوالي 55 لتر.

يستخدم السائق في ركن السيارة نظام اكس أل أي وهو النظام الذكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى وأرخص عروض… تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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