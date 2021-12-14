سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأقل أسعار في 2021 مفاجأة 100%

تعد نيسان صني 2021 أحد أكثر السيارات الاقتصادية مبيعا في المملكة السعودية، وذلك لسعرها المناسب بالإضافة إلى توفير الخرافي في صرفية الوقود، حيث تحرق السيارة المشار إليها لتر واحد كلما تسير مسافة 20 كيلومتر وهو استهلاك جيد للغاية ويعد من أكثر معدلات استهلاك الوقود المنخفضة، وتسعى نيسان من خلال موديلاتها المتنوعة في السعودية لتغطية الاختلاف في الأذواق والاحتياجات بين المستهلكين، وهناك موديلات عديدة للعلامة اليابانية في السعودية منها: سنترا، قشقاي، جوك، باترول. سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأسعار مفاجأة 100% بالسعودية هناك سيارة نيسان صني 2021، قير اتوماتيك، ممشى 14 ألف كيلومتر، وتتواجد السيارة في الرياض بحي الشفا.

وفي الوقت نفسه السيارة لونها رمادي، حالة البودي من الخارج وكالة، حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تجديد.

سعر السيارة 45 ألف ريال وهو سعر نهائي ولا يقبل أي تفاوض نظرًا لحالة السيارة المتميزة.

السيارة تأتي بشاشة داخلية يمكن من خلالها اعطاء الأوامر لمعظم الوظائف الخاصة بالسيارة. نيسان صني 2021 بسعر منخفض وحالة متميزة بالسعودية هناك سيارة نيسان صني بحالة جيدة، حالة السيارة مستعملة، القير يعمل اوتوماتيكيا.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، سعر السيارة هو 38 ألف ريال.

لون السيارة رمادي، حالة السيارة وكالة من الاكصدام للاكصدام من الداخل والخارج.

وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات منها مساحات داخلية كبيرة وتكفي لتخزين جميع الأغراض. سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأسعار مفاجأة 100% بالسعوديةنيسان صني 2021 بسعر منخفض وحالة متميزة بالسعودية سيارات نيسان بحالات نظيفة وأسعار رخيصة مستعملة في السعودية وكذلك هناك سيارة نيسان مستعملة في المدينة، ممشى 9 الاف كيلومتر قابلة للزيادة حتى إتمام البيع.

وفي الوقت نفسه السيارة حالتها من الخارج جيد ولكن تعرضت لحادث على الاكصدام الأمامي وطرف الكبوت وتم الإصلاح.

السيارة بدون سمكرة، لون السيارة فضي وحالة من الداخل جيدة ولا تحتاج لأي مصروفات للتجديد.

تعد السيارة المشار إليها هي الصني الشكل الجديد وهو مختلف بعض الشيء عن الشكل الذي سبقه.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 36 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض، وتتمع السيارة بالعديد من المزايا منها:

التصميم الجديد يسمح لركاب المقاعد الخلفية للجلوس بصورة أكثر راحة وخاصة للأرجل. سيارات نيسان بحالات نظيفة وأسعار رخيصة مستعملة في السعودية الوسوم

تعد نيسان صني 2021 أحد أكثر السيارات الاقتصادية مبيعا في المملكة السعودية، وذلك لسعرها المناسب بالإضافة إلى توفير الخرافي في صرفية الوقود، حيث تحرق السيارة المشار إليها لتر واحد كلما تسير مسافة 20 كيلومتر وهو استهلاك جيد للغاية ويعد من أكثر معدلات استهلاك الوقود المنخفضة، وتسعى نيسان من خلال موديلاتها المتنوعة في السعودية لتغطية الاختلاف في الأذواق والاحتياجات بين المستهلكين، وهناك موديلات عديدة للعلامة اليابانية في السعودية منها: سنترا، قشقاي، جوك، باترول. سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأسعار مفاجأة 100% بالسعودية هناك سيارة نيسان صني 2021، قير اتوماتيك، ممشى 14 ألف كيلومتر، وتتواجد السيارة في الرياض بحي الشفا.

وفي الوقت نفسه السيارة لونها رمادي، حالة البودي من الخارج وكالة، حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تجديد.

سعر السيارة 45 ألف ريال وهو سعر نهائي ولا يقبل أي تفاوض نظرًا لحالة السيارة المتميزة.

السيارة تأتي بشاشة داخلية يمكن من خلالها اعطاء الأوامر لمعظم الوظائف الخاصة بالسيارة. نيسان صني 2021 بسعر منخفض وحالة متميزة بالسعودية هناك سيارة نيسان صني بحالة جيدة، حالة السيارة مستعملة، القير يعمل اوتوماتيكيا.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، سعر السيارة هو 38 ألف ريال.

لون السيارة رمادي، حالة السيارة وكالة من الاكصدام للاكصدام من الداخل والخارج.

وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات منها مساحات داخلية كبيرة وتكفي لتخزين جميع الأغراض. سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأسعار مفاجأة 100% بالسعوديةنيسان صني 2021 بسعر منخفض وحالة متميزة بالسعودية سيارات نيسان بحالات نظيفة وأسعار رخيصة مستعملة في السعودية وكذلك هناك سيارة نيسان مستعملة في المدينة، ممشى 9 الاف كيلومتر قابلة للزيادة حتى إتمام البيع.

وفي الوقت نفسه السيارة حالتها من الخارج جيد ولكن تعرضت لحادث على الاكصدام الأمامي وطرف الكبوت وتم الإصلاح.

السيارة بدون سمكرة، لون السيارة فضي وحالة من الداخل جيدة ولا تحتاج لأي مصروفات للتجديد.

تعد السيارة المشار إليها هي الصني الشكل الجديد وهو مختلف بعض الشيء عن الشكل الذي سبقه.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 36 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض، وتتمع السيارة بالعديد من المزايا منها:

التصميم الجديد يسمح لركاب المقاعد الخلفية للجلوس بصورة أكثر راحة وخاصة للأرجل. سيارات نيسان بحالات نظيفة وأسعار رخيصة مستعملة في السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع نيسان صني 2021 بأقل أسعار في 2021 مفاجأة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.