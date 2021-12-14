أسطورة السيارات.. سيارة سوزوكي التو Suzuki alto 2022 بمواصفاتها الخيالية وأسعارها في السوق السعودي

ما يبحث عنه مختلف العملاء من الراغبين في التجديد لسياراتهم والتعرف على أهم ما تمتاز به السيارة من النوع السوزوكي التو والاتي تعتبر واحدة من السيارات التي لها الكثير من المزايا، ومن أهم المواصفات التي تخص تلك السيارة، ومن أهم المواصفات والتجهيزات هو ما سنوضحه في هذا المقال والتي نهتم بالعرض من خلالها لكل ما تحتويه السيارة من الداخل بكل مكوناتها ومقصورتها الداخلية والتي تعد من بين أهم مزايا السيارة وعما سبق سيكون الحديث بالتفصيل بالإضافة لمعرفة التكلفة الشرائية للسيارة بالأسواق.

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022 في السعودية

من بين أهم المواصفات لتلك السيارة والتي تفوق قيمتها أسعارها الحالية أنها تحتوي على العديد من التجهيزات والتي توفر أمان القيادة، وسلامة من يقودها والركاب فيها مع توفير الكثير من الكماليات مثل جهاز المكيف مع الشاشة بحجم ستة ونصف بوصة، وتعتبر تلك الكماليات من أكثر ما تمتاز به السيارة من ماركة سوزوكي ألتو الشهيرة كما تتوفر أيضا مصابيح الليد المميزة في الإضاءة بأقل قدر من الطاقة مع الآتي من المواصفات:

السيارة من النوع الحجم الوسطي الهاتشباك.

المتوسط لاستهلك طاقة الوقود هو ثلاثة لترات.

الحجم السابق من الوقود يكفي لقطع مسافة تبلغ مائة كيلو متر.

الأبعاد الخارجية للسيارة تبلغ من الطول ثلاثة آلاف ونصف مللي متر.

العرض للسيارة يبلغ ما قيمته متر وأربعة من عشرة.

الارتفاع عن سطح الأرض يبلغ ألف وأربعمائة وسبعين مل متر.

تتوفر أيضا مصابيح من النوع الهالوجين.

المحرك من النوعية ثلاثية الاسطوانات.

المحرك متوفر بسيارة سوزوكي ألتو بالسعة التي تبلغ ثمانمئة سي سي.

عزم الدوران الخاص بالمحرك يبلغ ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي مقسم لعدد خمس حركات.

السيارة معتمدة بشكل أساسي على النظام الخاص بالجر الأمامي.

سعر السيارة سوزوكي التو 2022

يبلغ السعر في مصر مائة أربعة وعشرين ألف جنيه مصري، وحوالي خمسة وعشرين ألف ريال سعودي بمعارض المملكة العربية السعودية، وهذا خلال الشهر الجاري تتوفر السيارة في المعارض أو أحد افرع الشركة الموجودة في بلدك