الوحش الكوري يواصل تألقه.. أسعار كيا سورينتو kia Sorento 2022 في السعودية ومصر والدول العربية

سيارة كيا سورينتو kia Sorento 2022، والتي كشفت عنها شركة كيا الكورية لتصنيع السيارات، وهي سيارة الدفع الرباعي العائلية ذات الثلاث صفوف، كما انها البدديل لسيارة كيا تيلورايد الأكبر مع خيارات محرك متعددة، لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود مع محرك كهربائي بنطاق إضافي 32 ميل (51.4 كم)، وهذا يجعلها تقطع نطاق قيادة إجمالي 460 ميل (740 كم)، وقد تألقت داخل معرض جدة الدولي للسيارات من خلال بعض التقنيات المستخدمة، سواء من خلال تجهيزات نسخة هذه السيارة الرياضية أو التجهيزات الفنية، وقد تنمتي هذ السيارة لفئة الكروس اوفر. مواصفات كيا سورينتو 2022 تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي.

والذي ينتج قوة قدرها 180 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة.

كما أنه مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

بينما تمتلك قدرات أخرى تتعلق بمحرك اعلى في التجهيز 6 سليندر سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي.

قادر على انتاج قوة 272 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن / متر عند 5000 دورة في الدقيقة.

كما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات طراز AWD.

وتأتي السيارة بنسبة طول بلغت 481 سم وعرض يبلغ 190 سم وكذلك بارتفاع يقدر 170 سم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 281.5 سم، وجنوط ألمنيوم يتراوح قياسها بين 17 و 18 و 19 بوصة حسب الفئة المطروحة. مواصفات كيا سورينتو 2022 تجهيزات سيارة كيا سورينتو دعمت سيارة كيا سورينتو 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

مع كاميرا خلفية لسهولة الاصطاف مع مستشعرات الحركة.

كما يوجد بها خاصية متابعة المسار ومراقبة ضغط الاطارات ورصد النقاط العمياء.

بالإضافة لنظام الثبات الالكتروني والتحكم في الثبات.

بينما دعمت كذلك شاشة ملونة تبدأ من 8 بوصة وحتى 10.25 بوصة للفئات عالية التجهيزات.

مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وفتحة سقف بانوراما. قد يهمك أيضًا أسعار كيا سورينتو 2022 يبدأ سعر السيارة في السعودية بما يعادل 110,600 ريال سعودي.

كما أن السيارة تبلغ في الإمارات بسعر يعادل حوالي 108,400 درهم إماراتي.

بينما تسجل السيارة في الكويت سعر يعادل 8,900 دينار كويتي.

أما سعر السيارة في البحرين فقد يسجل نحو 11,120 دينار بحريني.

ويبدأ سعرها في عمان بحوالي 11,360 ريال عماني.

كما جاءت السيارة في مصر بسعر يعادل 463,000 جنيه مصري. تجهيزات سيارة كيا سورينتوأسعار كيا سورينتو 2022 الوسوم

سيارة كيا سورينتو kia Sorento 2022، والتي كشفت عنها شركة كيا الكورية لتصنيع السيارات، وهي سيارة الدفع الرباعي العائلية ذات الثلاث صفوف، كما انها البدديل لسيارة كيا تيلورايد الأكبر مع خيارات محرك متعددة، لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود مع محرك كهربائي بنطاق إضافي 32 ميل (51.4 كم)، وهذا يجعلها تقطع نطاق قيادة إجمالي 460 ميل (740 كم)، وقد تألقت داخل معرض جدة الدولي للسيارات من خلال بعض التقنيات المستخدمة، سواء من خلال تجهيزات نسخة هذه السيارة الرياضية أو التجهيزات الفنية، وقد تنمتي هذ السيارة لفئة الكروس اوفر. مواصفات كيا سورينتو 2022 تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي.

والذي ينتج قوة قدرها 180 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة.

كما أنه مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

بينما تمتلك قدرات أخرى تتعلق بمحرك اعلى في التجهيز 6 سليندر سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي.

قادر على انتاج قوة 272 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن / متر عند 5000 دورة في الدقيقة.

كما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات طراز AWD.

وتأتي السيارة بنسبة طول بلغت 481 سم وعرض يبلغ 190 سم وكذلك بارتفاع يقدر 170 سم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 281.5 سم، وجنوط ألمنيوم يتراوح قياسها بين 17 و 18 و 19 بوصة حسب الفئة المطروحة. مواصفات كيا سورينتو 2022 تجهيزات سيارة كيا سورينتو دعمت سيارة كيا سورينتو 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

مع كاميرا خلفية لسهولة الاصطاف مع مستشعرات الحركة.

كما يوجد بها خاصية متابعة المسار ومراقبة ضغط الاطارات ورصد النقاط العمياء.

بالإضافة لنظام الثبات الالكتروني والتحكم في الثبات.

بينما دعمت كذلك شاشة ملونة تبدأ من 8 بوصة وحتى 10.25 بوصة للفئات عالية التجهيزات.

مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وفتحة سقف بانوراما. قد يهمك أيضًا أسعار كيا سورينتو 2022 يبدأ سعر السيارة في السعودية بما يعادل 110,600 ريال سعودي.

كما أن السيارة تبلغ في الإمارات بسعر يعادل حوالي 108,400 درهم إماراتي.

بينما تسجل السيارة في الكويت سعر يعادل 8,900 دينار كويتي.

أما سعر السيارة في البحرين فقد يسجل نحو 11,120 دينار بحريني.

ويبدأ سعرها في عمان بحوالي 11,360 ريال عماني.

كما جاءت السيارة في مصر بسعر يعادل 463,000 جنيه مصري. تجهيزات سيارة كيا سورينتوأسعار كيا سورينتو 2022

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