عرض التقسيط الجبار.. سيارة تويوتا هايس 2022 احدث موديل على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

نقدم لكم تقسيط سيارة تويوتا هايس 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل ومواصفاتها ومميزاتها فقامت عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بعمل تقسيط مميز على سعر السيارة الجديدة من تويوتا موديل هايس لعام 2022 والتي لم تتوفر بالشكل الكامل في كل الأسواق سواء العالمية أو المحلية وهي واحدة من السيارات التي تتمتع بموثوقية عالية بين السيارات لأنها يابانية الأصل والمنشأ وستكون متوفرة كليًا في جميع الأسواق في بدايات العام القادم 2022 تابعوا معنا. مواصفات سيارة تويوتا هايس 2022 أطوال السيارة وأبعادها من الطول والعرض والارتفاع تأتي على الترتيب كالآتي: 5380 مللي متر، 1880 مللي متر و2285 مللي متر.

الوزن الكلي للسيارة 2205 كيلو جرام.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 92 لتر.

طول قاعدة عجلات السيارة 3110 مللي متر وسعة ملء خزان الوقود 70 لتر.

سعة محرك السيارة تبلغ 2982 سي سي بقوة 100 نيوتن.

أقصى عزم دوران للسيارة تبلغ 300 نيوتن للمتر الواحد.

المحرك مقترن بفتيس يدوي يعمل بشكل يدوي ذو 3 سرعات و4 أسطوانات. مميزات سيارة تويوتا موديل هايس الجديدة تتميز بوجود مكان لحمل الأكواب وقفل مركزي للأبواب.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش عالي الجودة وفاخر.

تحتوي السيارة من أسفل على عدد من المصابيح لإنارة الطريق في الضباب.

عجلة القيادة تعمل بشكل كهربي وصلبة.

وجود كومبيوتر يقوم بقياس مدى ملائمة الأميال المتبقية للبنزين الداخلي للسيارة.

فتحة تهوية من الأمام.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الهالوجين والليد المضيئ.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

إنذار يحذر السيارة عند التعرض للسرقة.

الدخول الذكي بالإضافة إلى تشغيلها عن بعد.

التوازن الإلكتروني EBD. عيوب سيارة تويوتا هايس الجديدة مقاس الخلوص الرياضي للسيارة 18.5 سم حيث أنه قليل جدًا.

غير موفرة تمامًا في استهلاكها للوقود. أسعار سيارة تويوتا الجديدة والتقسيط من عبد اللطيف جميل مواصفات سيارة تويوتا هايس 2022مميزات سيارة تويوتا موديل هايس الجديدةعيوب سيارة تويوتا هايس الجديدةأسعار سيارة تويوتا الجديدة والتقسيط من عبد اللطيف جميل كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض خاصة بالتقسيط على أسعار سيارة تويوتا هايس الجديدة حيث تبلغ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي حوالي 100.400 ريال سعودي والقسط الشهري الخاص بالمجموعة هو 2.008 ريال سعودي وذلك لمدة 60 شهر كاملة والدفعة الأخيرة من القسط تبلغ 40.160 ريال سعودي. الوسوم

نقدم لكم تقسيط سيارة تويوتا هايس 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل ومواصفاتها ومميزاتها فقامت عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بعمل تقسيط مميز على سعر السيارة الجديدة من تويوتا موديل هايس لعام 2022 والتي لم تتوفر بالشكل الكامل في كل الأسواق سواء العالمية أو المحلية وهي واحدة من السيارات التي تتمتع بموثوقية عالية بين السيارات لأنها يابانية الأصل والمنشأ وستكون متوفرة كليًا في جميع الأسواق في بدايات العام القادم 2022 تابعوا معنا. مواصفات سيارة تويوتا هايس 2022 أطوال السيارة وأبعادها من الطول والعرض والارتفاع تأتي على الترتيب كالآتي: 5380 مللي متر، 1880 مللي متر و2285 مللي متر.

الوزن الكلي للسيارة 2205 كيلو جرام.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 92 لتر.

طول قاعدة عجلات السيارة 3110 مللي متر وسعة ملء خزان الوقود 70 لتر.

سعة محرك السيارة تبلغ 2982 سي سي بقوة 100 نيوتن.

أقصى عزم دوران للسيارة تبلغ 300 نيوتن للمتر الواحد.

المحرك مقترن بفتيس يدوي يعمل بشكل يدوي ذو 3 سرعات و4 أسطوانات. مميزات سيارة تويوتا موديل هايس الجديدة تتميز بوجود مكان لحمل الأكواب وقفل مركزي للأبواب.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش عالي الجودة وفاخر.

تحتوي السيارة من أسفل على عدد من المصابيح لإنارة الطريق في الضباب.

عجلة القيادة تعمل بشكل كهربي وصلبة.

وجود كومبيوتر يقوم بقياس مدى ملائمة الأميال المتبقية للبنزين الداخلي للسيارة.

فتحة تهوية من الأمام.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الهالوجين والليد المضيئ.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

إنذار يحذر السيارة عند التعرض للسرقة.

الدخول الذكي بالإضافة إلى تشغيلها عن بعد.

التوازن الإلكتروني EBD. عيوب سيارة تويوتا هايس الجديدة مقاس الخلوص الرياضي للسيارة 18.5 سم حيث أنه قليل جدًا.

غير موفرة تمامًا في استهلاكها للوقود. أسعار سيارة تويوتا الجديدة والتقسيط من عبد اللطيف جميل مواصفات سيارة تويوتا هايس 2022مميزات سيارة تويوتا موديل هايس الجديدةعيوب سيارة تويوتا هايس الجديدةأسعار سيارة تويوتا الجديدة والتقسيط من عبد اللطيف جميل كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض خاصة بالتقسيط على أسعار سيارة تويوتا هايس الجديدة حيث تبلغ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي حوالي 100.400 ريال سعودي والقسط الشهري الخاص بالمجموعة هو 2.008 ريال سعودي وذلك لمدة 60 شهر كاملة والدفعة الأخيرة من القسط تبلغ 40.160 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض التقسيط الجبار.. سيارة تويوتا هايس 2022 احدث موديل على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.