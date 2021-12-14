السيارة الفخامة..سعر ومواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 الكورية في السعودية والدول العربية

كيا سورينتو 2022 هي تعتبر من مصنع للسيارات المتميزة في كوريا الجنوبية، وقد نالت شهرة عالمية لجودة منتجاتها، وهي تتبع شركة هيونداي العالمية وهي تأسست في عام 1944 بعد JC ومقرها مدينة سيول، التي كشفت عنها شركة كيا الكورية لصناعة السيارات هي سيارة دفع رباعي بثلاثة صفوف توفر العديد من خيارات المحرك، بما في ذلك محرك كهربائي بمدى 32 ميلاً (514 كيلومترًا)، مما يسمح لها بتغطية مدى إجمالي يبلغ 460 ميلاً (740 كيلومترًا) وظهرت لأول مرة في معرض جدة الدولي للسيارات. مميزات كيا سورينتو 2022 تعمل سيارة كيا سورينتو 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بإزاحة 2500 سم3.

عدد 6000 دورة في الدقيقة ولد 180 حصانًا.

كما إنه متصل أيضًا بصندوق تروس أوتوماتيكي عالي الأداء.

لديها قدرات إضافية بفضل محرك من ست أسطوانات مع أسطوانة 3500 سم مكعب.

عند 5000 دورة في الدقيقة يولد 272 قناة وعزم دوران أقصى يبلغ 331 نيوتن متر.

كما أن إرسال السرعة إلى العجلات باستخدام علبة تروس AWD أوتوماتيكية بثمانية نسب.

يبلغ طول السيارة 481 سم وعرضها 190 سم وارتفاعها 170 سم.

كما أن السيارة توجد بها عجلات بطول 281.5 سم وعجلات ألمنيوم تتراوح أحجامها بين 17 و 18 و 19 رطلاً حسب الفئة. مواصفات كيا سورينتو 2021 لتصميم الداخلي كيا سورينتو 2021 توجد بها مجموعة كبيرة من ميزات الترفيه التي ستجعل الرحلات العائلية على الطريق أكثر متعة.

توجد بها شاشة ترفيهية متعددة الوسائط بحجم يصل إلى 10.3 بوصات تعتمد على تقنية التحكم اللمسي ويمكن ربطها بأنظمة الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى شاشة للسائق فقط تعرض البيانات الأكثر حيوية وكذلك تفاصيل السيارة بمقاسات تتراوح من 12 إلى 12 3 بوصة. وشاشة الترفيه متصلة بنظام صوتي متطور مزود بـ 12 مكبر صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت BOSE القوية و الواضحة والمعروفة. ومجموعة متنوعة من الميزات في قمرة القيادة، بما في ذلك حاملات الأكواب والأشياء الصغيرة في المقاعد ووحدة التحكم المركزية. بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام تبريد. سعر سيارة كيا سورينتو 2022 يبدأ سعر السيارة في السعودية بما يعادل 110600 ريال سعودي

سعرها في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 108.400 درهم إماراتي

ويبلغ سعرها في الكويت 8900 دينار كويتي.

من الممكن تجنب دفع 1120 دينار بحريني لسيارة في البحرين.

سعرها في عمان يبدأ من حوالي 11360 ريال عماني.

السيارة وصلت مصر بسعر 463 ألف جنيه. الوسوم

كيا سورينتو 2022 هي تعتبر من مصنع للسيارات المتميزة في كوريا الجنوبية، وقد نالت شهرة عالمية لجودة منتجاتها، وهي تتبع شركة هيونداي العالمية وهي تأسست في عام 1944 بعد JC ومقرها مدينة سيول، التي كشفت عنها شركة كيا الكورية لصناعة السيارات هي سيارة دفع رباعي بثلاثة صفوف توفر العديد من خيارات المحرك، بما في ذلك محرك كهربائي بمدى 32 ميلاً (514 كيلومترًا)، مما يسمح لها بتغطية مدى إجمالي يبلغ 460 ميلاً (740 كيلومترًا) وظهرت لأول مرة في معرض جدة الدولي للسيارات. مميزات كيا سورينتو 2022 تعمل سيارة كيا سورينتو 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بإزاحة 2500 سم3.

عدد 6000 دورة في الدقيقة ولد 180 حصانًا.

كما إنه متصل أيضًا بصندوق تروس أوتوماتيكي عالي الأداء.

لديها قدرات إضافية بفضل محرك من ست أسطوانات مع أسطوانة 3500 سم مكعب.

عند 5000 دورة في الدقيقة يولد 272 قناة وعزم دوران أقصى يبلغ 331 نيوتن متر.

كما أن إرسال السرعة إلى العجلات باستخدام علبة تروس AWD أوتوماتيكية بثمانية نسب.

يبلغ طول السيارة 481 سم وعرضها 190 سم وارتفاعها 170 سم.

كما أن السيارة توجد بها عجلات بطول 281.5 سم وعجلات ألمنيوم تتراوح أحجامها بين 17 و 18 و 19 رطلاً حسب الفئة. مواصفات كيا سورينتو 2021 لتصميم الداخلي كيا سورينتو 2021 توجد بها مجموعة كبيرة من ميزات الترفيه التي ستجعل الرحلات العائلية على الطريق أكثر متعة.

توجد بها شاشة ترفيهية متعددة الوسائط بحجم يصل إلى 10.3 بوصات تعتمد على تقنية التحكم اللمسي ويمكن ربطها بأنظمة الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى شاشة للسائق فقط تعرض البيانات الأكثر حيوية وكذلك تفاصيل السيارة بمقاسات تتراوح من 12 إلى 12 3 بوصة. وشاشة الترفيه متصلة بنظام صوتي متطور مزود بـ 12 مكبر صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت BOSE القوية و الواضحة والمعروفة. ومجموعة متنوعة من الميزات في قمرة القيادة، بما في ذلك حاملات الأكواب والأشياء الصغيرة في المقاعد ووحدة التحكم المركزية. بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام تبريد. سعر سيارة كيا سورينتو 2022 يبدأ سعر السيارة في السعودية بما يعادل 110600 ريال سعودي

سعرها في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 108.400 درهم إماراتي

ويبلغ سعرها في الكويت 8900 دينار كويتي.

من الممكن تجنب دفع 1120 دينار بحريني لسيارة في البحرين.

سعرها في عمان يبدأ من حوالي 11360 ريال عماني.

السيارة وصلت مصر بسعر 463 ألف جنيه.

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