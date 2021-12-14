مواصفات سيارة جينسيس 2023 السيدان الكورية التي ظهرت رسمياً وستنافس مرسيدس

مواصفات سيارة جينسيس 2023 ، ظهرت سيارة جينيسيس G90 2023 الكورية الفخمة رسمياً حيث ظهرت اليوم صور رسمية تم نشرها على الأنترنت ، وذلك بعد أن تم إطلاقها بشكل رسمي في الوطن الأساسي للعربة كوريا الجنوبية وذلك بعد أن مر أكثر من أسبوعين على نشر صور سيارة السيدان كبيرة الحجم Genesis G90 الجيل الجديد بشكل كامل، فتابعونا في تلك المقالة رواد موقع ثقفني لمعرفة المزيد.

مواصفات سيارة جينسيس 2023

تم تصميم سيارة السيدان الجديدة Genesis G90 لكي ترضي كل العملاء من كل الجوانب من حيث العملاء الذين يستعملون عجلة القيادة بأنفسهم أو هؤلاء الذين يستعينوا بسائقين.

وإضافة إلى ذلك فإن سيارة جينيسيس 2023 G90 هي أول سيارة بها نظام عطري. حيث أن هذا النظام يجعل السيارة تتمكن أن تحمل نوعين من الروائح في نفس الوقت. وبذلك يمكن التحكم في نوع وكثافة الروائح العطرية من خلال نظام المعلومات والترفيه وهذا إضافة إلى وحدة التحكم باللمس في المقعد الخلفي.

جدير بالذكر أن سيارة 2023 الكورية الفخمة الجديدة تحاول منافسة عربات مرسيدس اس كلاس ، و بي ام دبليو الفئة السابعة ، وعربة اودي A8

سيارة جينيسيس

أما بالنسبة لداخلية سيارة جينيسيس G90 2023 فبها :

قمرة قيادة ذات شكل أنيق. وقمرة القيادة الجديدة تبدو أكثر حداثة من السابقة. كالعادة تحفظت شركة جينيسيس Genesis على كشف تفاصيل المقصورة.

وكما يظهر من الصور سيجلس السائق خلف عجلة القيادة الثنائية الأذرع.

السيارة بها شاشة لنظام الترفيه والمعلومات جيل جديد حجم 12,3 إنش. والشاشة تتكون من مجموعة عدادات رقمية بمقاس 12,3 إنش.

جدير بالذكر أن شاشة سيارات جينيسيس 2023 هي من أجدد الشاشات التي تأتي بنظام الترفيه والمعلومات.

هي من أجدد الشاشات التي تأتي بنظام الترفيه والمعلومات. كما أن الشاشة موجودة بمكان أعلى من أدوات التحكم الرقمية بالمناخ بفتحات تهوية رفيعة التصميم.

وفي النهاية تم إضافة لمسات معدنية كربونية وخشبية إضافة لتطريزات أنيقة.

Genesis G90

تشتمل المميزات الأخرى في سيارة جينيسيس G90 2023 من الداخل بـــ:

تمتلك السيارة ستائر ومقاعد أمامية مريحة بها عشر خلايا هوائية في ظهر المقعد.

هذا إضافة إلى خليتين هوائيتين في الوسادة.

كما أن الأربع مقاعد يقدموا نظام تدليك للجسم بالكامل والخصر والحوض وجزء الجسم العلوي.

كذلك يوجد ثلاثة خيارات لمدة التدليك وقوة التدليك.

علاوة على ذلك سوف يتمكن ركاب المقاعد الخلفية من الوصول لشاشة لمس على المسند الوسطي الذي يوجد بحجم 8 إنش، وتلك الشاشة ستمكنهم من ضبط المقاعد ونظام التحكم في المناخ وموضع الستارة وإضاءتها.

في البداية محرك V6 بسعة 3,5 لتر. المحرك يتصل مع قير اوتوماتيك بــ 8 غيارات ستوجد في السوق الأمريكي.

ثم ننتقل إلى محرك V6 بسعة 3,5 لتر. المحرك به توين تيربو يولد قوة 375 حصان 380 حصان أوروبي PS 530 نيوتن/متر من عزم الدوران. وسيتوفر المحرك في السوق الكوري.



محركات سيارة جينيسيس جي 90 2023

أما بالنسبة لسعر السيارة فلم يتم الإعلان عنها إلى الآن فتابعونا رواد موقع ثقفني لمعرفة كل جديد.