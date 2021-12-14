الفخامة والتميز.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة جيلي امجراند x 7موديل 2022 نتعرف علي مواصفاتها واسعارها من خلال هذا المقال حيث تعتبر تلك السيارة من أفضل نوعيات السيارات والتي تتواجد بالعديد من المعارض التي تمتلك توكل توزيعها على العملاء من الراغبين في اقتناء مثل هذا الموديل السيارة الفاخرة، وعبر ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المواصفات الأساسية للسيارة، وكذلك أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة.

سعر ومواصفات سيارة جيلي امجراند x 7موديل 2022

سعر ومواصفات سيارة جيلي امجراند x 7موديل

2022 يرغب في التعرف عليه مختلف العملاء المتابعين لعالم السيارات وأفضل المواصفات لأفضل أنواع السيارات والتي تتواجد بالأسواق المحلية والعالمية حيث تقوم الشركة المنتجة بإعطاء توكيلات لأهم المعارض على مستوى العالم نظرا الإقبال على الشراء لهذا الموديل المميز والذي يتمتع بالعديد من المواصفات والتي تميز الموديل عن أقوى الموديلات الأخرى، والتي تتوفر بالأسواق المحلية والعالمية، وبالنسبة للمواصفات فهذا ما سنتحدث عنه باستفاضة من خلال ما يلي من الفقرات:

أهم المواصفات للسيارة جيلي امجراند x 7موديل 2022 ما سنقوم بالعرض له من خلال الآتي من النقاط القادمة:

لها المحرك متوفر بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

المقاعد مريحة وتتمتع بوجود الوسائد الهوائية المتميزة والتي تقي الرضوض والصدمات.

المحرك يدور بالقوة مائة وتسعة حصان.

الناقل الحركي يعد من النوع اليدوي ومقسم لعدد خمس حركات.

لم يتم الإعلان من قبل إنتاجها عن الناقل الأوتوماتيك للحركة الخاص بالسيارة.

أهم التجهيزات وعوامل السلامة في السيارة

السيارة الفارهة من الموديل جيلي امجراند x 7موديل 2022 من أهم عوامل السلامة فيها ما يلي:

الفرامل التي تمنع الانغلاق وهذا ما يوفر عوامل الأمن أثناء القيادة للسيارة.

توفر الكاميرات وتلك الكاميرات من شأنها أن تتيح مستوى من الرؤية بزاوية تعدل ثلاثمئة وستين درجة.

سعر السيارة جيلي امجراند x 7موديل 2022

لم يكن هناك أي إعلان من الجهة المنتجة للسيارة عن التكلفة لشرائها، ولكن من المتوقع أن التكلفة السعرية ستكون بمستوى اقتصادي.