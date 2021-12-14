تخفيض سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 فل كامل دبل بنسبة تتجاوز 17%، كنا قد أوضحنا سابقاً عن عروض مميزة على طرازي ايه سي اكس موديل 2021 وباجيرو موديل 2022 من مبتسوبيشي، واليوم تم الإعلان عن عرض جديد على طراز أوتلاندر فئة الفل الكامل ضمن تخفيضات السيارات حتى نهاية ديسمبر. أوتلاندر هي سيارة رياضية عائلية بسبع مقاعد لاقت قبولاً واسعاً بين المستهلكين، نتحدث اليوم عن مواصفات موديل 2021 من ميتسوبيشي اوتلاندر فل كامل، كما نكشف لكم عن أقل سعر للسيارة في المملكة ضمن تخفيضات نهاية العام.

تخفيض سعر ميتسوبيشي أوتلاندر دبل 2021

طُرحت السيارة بداية هذا العام بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات سعته 2400 سي سي، بولد هذا المحرك قوة تعادل 167 حصان ويمشيك بمعدل استهلاك 13.5 كم لكل لتر، تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات مع قير أوتوماتيك CVT. انخفض مؤخراً سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 فل كامل دبل ضمن التخفيضات الجديدة بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، تتوفر السيارة الآن بسعر 100 ألف و50 ريال بدلا من 119 ألف و793 ريال، والجدير بالذكر أن الفئة الأقل التي تأتي بدون كاميرا خلفية سعرها الآن 101 ألف و800 ريال في توكيل العيسائي للسيارات.

تتميز فئة الفل كامل بفتحة سقف و جنوط مقاس 18 إنش مع حنايا عفش، أنوار بالكامل ليد مقسمة أنوار LED عالي واطي وأنوار LED نهارية كشافات ضباب امامية ليد، مع كشاف ضباب خلفي بالإضافة إلى تقنية غسيل أنوار أمامية. توفر سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 فل كامل دبل العائلية كافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 ارباج وعدد سبع أحزمة أمان بالاضافة إلى حساسات خلفية وكاميرا خلفية مدمجة.

مزايا أوتلاندر 2021 فئة الفل الكامل

تتميز فئة الفل كامل من ميسوبيشي اوتلاندر 2021 بإمكانية الدخول الذكي و التشغيل الذكي، التصميم الداخلي يحتوي على مقاعد جلد فاخرة مع كرسي للسائق بتحكم كهربائي وإمكانية تسخين المراتب الامامية، زجاج كهربائي أوتوماتيكي تاتش ومرايا كهربائية بخاصية الطي، مرايا داخلية تعتيم وعجلة قيادة متعددة الأغراض مكسوة بالجلد، تتميز سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر2021 فل كامل دبل العائلية كذلك بجلنط كهربائي بخاصية الهولد وجيرF1 خلف المقود، مع تحكم من خلال المقود في النظام الصوتي ومثبت السرعة.

تتميز فئة الفل كامل أيضاً بشاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، عداد للرحلات ومنافذ USB ومشغل سي دي مع دعم الاتصال بلوتوث، مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، مسند بالوسط درج للمقاعد الأمامية ومسند خلفي لمقاعد الصف الثاني، بالإضافة إلى شنطة بتحكم كهربائي للسيارة العائلية ذات السبع مقاعد ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 فل كامل.