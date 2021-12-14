سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 تستعرض قوتها بمواصفاتها الجبارة وسعرها الخيالي في السعودية

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022، التي كشفت عنها تويوتا مؤخراً بشكلها المحدث بعد حصولها على تغييرات كثيرة على مستوى التصميم الخارجي، كما تعد تويوتا راف فور السيارة الثالثة الأكثر شعبية على مستوى دول الشرق الأوسط وأستراليا، وسوف تبدأ تويوتا في إنتاج راف 4 فيس ليفت خلال ديسمبر، مع أكبر تغيير على مستوى التصميم الخارجي بترقية المصابيح الأمامية إلى مصابيح LED وطراز هجين مع موديلات تحمل مقابض أبواب قابلة للإضاءة، كما أنها تعمل بالبنزين بجنوط معدنية جديدة في حين طرأت التغييرات الكبيرة على التصميم والمحرك مع إضافة تقنية إيقاف وتشغيل لتقليل الإنبعاثات وإستهلاك الوقود في حركة المرور.

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

تتمتع تويوتا راف فور 2022 الجديدة كلياً من حيث التصميم والمواصفات المميزة، والتي تزيدها فخامة وقوة عن باقي السيارات في الطرقات والشوارع، فهي سيارة من نوع السيارات العائلية المميزة حيث تتمتع بمجموعة كبيرة من الألوان الخارجية كالأزرق والأحمر اللؤلؤي والأبيض السوبر والأسود اللامع والفضي والسماوي، كما أنها تتميز بوجود الشبك الأمامي الذي يأتي على شكل عرضي، وكذلك الكروم يفصل السيارة من المقدمة في المنتصف مما يزيدها شكلاً مميزاً وجذاب.

زودت سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي.

كما أنه يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان عند 6600 دورة في الدقيقة، و203 نيوتن / متر من العزم الأقصى للدوران عند 4400 لـ 4900 دورة في الدقيقة.

ومقترن بناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT.

بينما دعمت السيارة محرك اخر 4 سليندر سعة 2500 سي سي بتقنية الهايبرد.

مواصفات تويوتا راف 4

قادر على أن ينتج قوة اجمالية تبلغ 219 حصان عند 5700 لفة في الدقيقة.

مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن / متر عند 3600 لـ 5200 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة CVT متعدد السرعات.

كما دعمت السيارة مثبت سرعة وخاصية التحزير عند مغادرة المسار.

بالإضافة لرصد النقاط العمياء مع امكانية دعم الفرامل BA ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

ونظام المساعدة على صعود المرتفعات وفرامل ABS مانعة الانغلاق.

بينما بها برنامج التوزيع الالكتروني للمكابحة EBD وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

وكذلك نظام التوازن الالكتروني VSC ومكابح كهربائية EPB إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية سواء كانت الستارية والجانبية أو القياسية الخاصة بالمقاعد الأمامية.

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وقد يصل سعر السيارة إلى 155 الف ريال سعودي في الأسواق بالمملكة العربية السعودية.

بينما الفئة منها الكاملة في جميع المواصفات بسعر 170 الف ريال سعودي .

سعر تويوتا راف فور 2022